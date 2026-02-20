Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

Ο πρωταγωνιστής των «Grey’s Anatomy» και «Euphoria», Eric Dane, έδωσε γενναία μάχη με την ALS και τιμήθηκε για τη συμβολή του στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο

Ο Eric Dane, ο ηθοποιός που συνέδεσε το όνομά του με εμβληματικές τηλεοπτικές παραγωγές και μερικούς από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της σύγχρονης τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στο Χόλιγουντ και στους θαυμαστές του, οι οποίοι τον ακολούθησαν από τον ρόλο του «McSteamy» μέχρι τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις του.

Ο Eric Dane πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί του. Τον Απρίλιο είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με ALS, την πιο συχνή μορφή νόσου του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική πάθηση που οδηγεί σταδιακά στην απώλεια της κίνησης, της ομιλίας και τελικά της αναπνοής.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι «πέρασε τις τελευταίες ημέρες του περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη σύζυγό του Rebecca Gayheart και τις δύο κόρες τους Billie και Georgia, που αποτελούσαν το κέντρο του κόσμου του». Στην ίδια δήλωση επισημάνθηκε ότι «κατά τη διάρκεια της μάχης του με την ALS, ο Eric Dane έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους αντιμετωπίζουν την ίδια δοκιμασία. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την αδύνατη στιγμή». Η ALS θεωρείται θανατηφόρα ασθένεια χωρίς θεραπεία και οι ασθενείς ζουν κατά μέσο όρο 27 μήνες μετά τη διάγνωση, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις όπως ο Stephen Hawking που έζησε δεκαετίες με πιο αργή εξέλιξη της νόσου.

Ο Eric Dane έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Dr Mark Sloan στη σειρά «Grey’s Anatomy», έναν ρόλο που αρχικά προοριζόταν για μία μόνο εμφάνιση αλλά εξελίχθηκε σε σταθερή παρουσία για 6 σεζόν και συνολικά 145 επεισόδια μεταξύ 2006 και 2021. Αργότερα ενσάρκωσε τον Cal Jacobs στη δραματική σειρά «Euphoria», υποδυόμενος τον πατέρα του χαρακτήρα που ερμήνευσε ο Jacob Elordi. Παρά τα προβλήματα υγείας, ολοκλήρωσε γυρίσματα για την 3η σεζόν της σειράς χρησιμοποιώντας αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε συνέντευξή του μετά τη διάγνωση, ο Eric Dane είχε δηλώσει «νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του ‘Euphoria’. Ζητώ με σεβασμό ιδιωτικότητα για εμένα και την οικογένειά μου αυτή την περίοδο». Η στάση του απέναντι στη νόσο χαρακτηρίστηκε από συναδέλφους του ως παράδειγμα δύναμης και αξιοπρέπειας.

Ο δημιουργός της «Euphoria» Sam Levinson απέτισε φόρο τιμής λέγοντας στο Variety «είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Eric Dane. Το να δουλεύω μαζί του ήταν τιμή και το να είμαι φίλος του ήταν δώρο. Η οικογένειά του είναι στις προσευχές μας και η μνήμη του ας είναι ευλογία».

Ο Eric Dane γεννήθηκε στο San Francisco το 1972 και μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν εκείνος ήταν μόλις 7 ετών. Σε παλαιότερη συνέντευξη είχε εξομολογηθεί «δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο συνειδητοποιημένος ήμουν τότε μέχρι να κάνω τα δικά μου παιδιά. Πρέπει να ήταν καταστροφικό για ένα παιδί 7 ετών». Λίγο πριν αποφοιτήσει από το λύκειο, εγκατέλειψε τις σπουδές του για να ακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής στο Los Angeles και έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1991 στη σειρά «Saved by the Bell».

Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε σειρές όπως «The Wonder Years», «Married… With Children», «Charmed», «Roseanne» και «Gideon’s Crossing», ενώ στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις ταινίες «X Men The Last Stand», «Marley and Me», «Valentine’s Day», «Burlesque» και «Bad Boys Ride or Die». Πρωταγωνίστησε επίσης και ήταν παραγωγός στη σειρά «The Last Ship», η οποία διακόπηκε προσωρινά το 2017 ώστε να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη.

Τον Ιανουάριο επρόκειτο να τιμηθεί από το ALS Network για τη συμβολή του στην ενημέρωση γύρω από τη νόσο, όμως αναγκάστηκε να αποσυρθεί την τελευταία στιγμή επειδή δεν ήταν αρκετά καλά για να παρευρεθεί, στέλνοντας προηχογραφημένο μήνυμα. Η απώλεια του Eric Dane αφήνει ένα έντονο αποτύπωμα στην τηλεοπτική βιομηχανία και στους θεατές που τον αγάπησαν, με την παρακαταθήκη του να συνδέεται τόσο με την υποκριτική του παρουσία όσο και με τη δημόσια μάχη του για την ευαισθητοποίηση γύρω από την ALS.

