Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα

Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα με τον Brad Pitt αποκαλύπτουν τα εντυπωσιακά τοπία

Την Ύδρα επέλεξε ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», φτάνοντας στο νησί του Αργοσαρωνικού την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Αν και η παρουσία του εκεί έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα, ο διάσημος ηθοποιός δεν ταξίδεψε μόνος, καθώς στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του, Ines de Ramon.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο νησί και κατέγραψε στιγμιότυπα από την άφιξη και την παρουσία του στα γυρίσματα. Ο σταρ εντοπίστηκε σε εντυπωσιακό πέτρινο αρχοντικό, όπου πραγματοποιούνται σκηνές της ταινίας, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετος και προσιτός. Δεν δίστασε, μάλιστα, να χαιρετήσει κατοίκους και τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν στο σημείο.

Τα πλάνα που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τον χώρο όπου θα εξελιχθεί μέρος της κινηματογραφικής δράσης. Για τις ανάγκες της παραγωγής και προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στον φωτισμό και τη φωτογραφία, τα παράθυρα του κτιρίου έχουν καλυφθεί με μαύρα πανιά, ώστε να αποφεύγονται οι εναλλαγές του φυσικού φωτός.





Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ηθοποιός αναμένεται να παραμείνει στην Ύδρα για περίπου μία εβδομάδα, έως τις αρχές Μαρτίου. Παρότι το ταξίδι του έχει επαγγελματικό σκοπό, όπως ανέφερε και ο δήμαρχος του νησιού, έχει ήδη βρει χρόνο να απολαύσει χαλαρές βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας.

Η αφιξή του στο νησί με την Ines de Ramon

Ο Brad Pitt δεν ταξίδεψε μόνος στην Ύδρα, καθώς στο πλευρό του βρέθηκε η σύντροφός του, Ines de Ramon. Το ζευγάρι έφτασε διακριτικά στο νησί, κρατώντας χαμηλό προφίλ, ωστόσο η κοινή τους εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη, τραβώντας τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.





Η ταινία και η επιλογή της Ύδρας

Ο Brad Pitt πρωταγωνιστεί στη μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, σε σκηνοθεσία του Edward Berger. Στην ταινία ενσαρκώνει έναν άνδρα που έρχεται αντιμέτωπος με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της συζύγου του και ξεκινά ένα έντονο ταξίδι αναζήτησης, γεμάτο ψυχολογικές εντάσεις και συναισθηματικές ανατροπές.

Η Ύδρα επελέγη για το ξεχωριστό φυσικό της τοπίο, τα επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά και τον αυθεντικό της χαρακτήρα, στοιχεία που συνάδουν με την ατμόσφαιρα της ιστορίας.

