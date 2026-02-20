Celeb News 20.02.2026

Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα

brad_pitt
Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα με τον Brad Pitt αποκαλύπτουν τα εντυπωσιακά τοπία
Μαρία Χατζηγιάννη

Την Ύδρα επέλεξε ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», φτάνοντας στο νησί του Αργοσαρωνικού την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Αν και η παρουσία του εκεί έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα, ο διάσημος ηθοποιός δεν ταξίδεψε μόνος, καθώς στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του, Ines de Ramon.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο νησί και κατέγραψε στιγμιότυπα από την άφιξη και την παρουσία του στα γυρίσματα. Ο σταρ εντοπίστηκε σε εντυπωσιακό πέτρινο αρχοντικό, όπου πραγματοποιούνται σκηνές της ταινίας, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετος και προσιτός. Δεν δίστασε, μάλιστα, να χαιρετήσει κατοίκους και τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν στο σημείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του

Τα πλάνα που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τον χώρο όπου θα εξελιχθεί μέρος της κινηματογραφικής δράσης. Για τις ανάγκες της παραγωγής και προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στον φωτισμό και τη φωτογραφία, τα παράθυρα του κτιρίου έχουν καλυφθεί με μαύρα πανιά, ώστε να αποφεύγονται οι εναλλαγές του φυσικού φωτός.


Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ηθοποιός αναμένεται να παραμείνει στην Ύδρα για περίπου μία εβδομάδα, έως τις αρχές Μαρτίου. Παρότι το ταξίδι του έχει επαγγελματικό σκοπό, όπως ανέφερε και ο δήμαρχος του νησιού, έχει ήδη βρει χρόνο να απολαύσει χαλαρές βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας.

Η αφιξή του στο νησί με την Ines de Ramon

Ο Brad Pitt δεν ταξίδεψε μόνος στην Ύδρα, καθώς στο πλευρό του βρέθηκε η σύντροφός του, Ines de Ramon. Το ζευγάρι έφτασε διακριτικά στο νησί, κρατώντας χαμηλό προφίλ, ωστόσο η κοινή τους εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη, τραβώντας τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.


Η ταινία και η επιλογή της Ύδρας

Ο Brad Pitt πρωταγωνιστεί στη μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, σε σκηνοθεσία του Edward Berger. Στην ταινία ενσαρκώνει έναν άνδρα που έρχεται αντιμέτωπος με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της συζύγου του και ξεκινά ένα έντονο ταξίδι αναζήτησης, γεμάτο ψυχολογικές εντάσεις και συναισθηματικές ανατροπές.

Η Ύδρα επελέγη για το ξεχωριστό φυσικό της τοπίο, τα επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά και τον αυθεντικό της χαρακτήρα, στοιχεία που συνάδουν με την ατμόσφαιρα της ιστορίας.

Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brad Pitt The Riders ΤΑΙΝΙΑ Ύδρα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

20.02.2026
Επόμενο
Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt

Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt

20.02.2026

Δες επίσης

Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»
Celeb News

Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»

20.02.2026
Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»
Celeb News

Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»

20.02.2026
Millie Bobby Brown: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της για τα γενέθλιά της
Celeb News

Millie Bobby Brown: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της για τα γενέθλιά της

20.02.2026
Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)
Celeb News

Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)

20.02.2026
Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt
Celeb News

Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt

20.02.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

20.02.2026
Νίκος Μουτσινάς: Υπέγραψε με το Star για το τηλεπαιχνίδι «Lingo»
Celeb News

Νίκος Μουτσινάς: Υπέγραψε με το Star για το τηλεπαιχνίδι «Lingo»

20.02.2026
Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του
Celeb News

Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του

20.02.2026
James Van Der Beek: Ανανέωσε τους όρκους με τη σύζυγό του πριν από τον θάνατό του
Celeb News

James Van Der Beek: Ανανέωσε τους όρκους με τη σύζυγό του πριν από τον θάνατό του

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη