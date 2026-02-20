Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt

O Έλληνας σωσίας του Brad Pitt, που συμμετέχει ως stand in στα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα, δίπλα στον Χολιγουντιανό σταρ

Η Ύδρα αυτές τις ημέρες φιλοξενεί κινηματογραφικό θόρυβο, καθώς ο Άρης Κόντος, γνωστός για την εντυπωσιακή του ομοιότητα με τον Brad Pitt, συμμετέχει στα γυρίσματα της αμερικανικής ταινίας «The Riders».

Ταξίδεψε στο νησί με καταμαράν μαζί με τον Brad Pitt, γεγονός που τράβηξε την προσοχή του κόσμου και των φωτογράφων. Παρόλο που βρέθηκε δίπλα στον διάσημο ηθοποιό, η πολυκοσμία και οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα δεν επέτρεψαν καμία προσωπική επαφή.

Ο ρόλος του stand in

Στην ταινία, αναλαμβάνει καθήκοντα stand in, αντικαθιστώντας τον Brad Pitt σε σκηνές που απαιτούν τεχνική ακρίβεια ή ενέργειες που χρειάζονται ασφαλή υποκατάσταση. Οι σκηνές στις οποίες θα εμφανιστεί περιλαμβάνουν δράση αλλά και καθημερινές στιγμές του χαρακτήρα, ενώ ο ίδιος δηλώνει ενθουσιασμένος που συμμετέχει σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή.

«Είναι συναρπαστικό να βρίσκομαι τόσο κοντά στον Brad Pitt και να δουλεύω σε ένα τόσο επαγγελματικό περιβάλλον», αναφέρει, ενώ προσθέτει με χιούμορ πως πολλοί τον μπερδεύουν με τον σταρ, παρά τη διαφορά στην εμφάνιση.

Η προετοιμασία και η διάρκεια των γυρισμάτων

Στο λιμάνι της Ύδρας έχουν στηθεί προσωρινά στέγαστρα για τα καμαρίνια, καθώς οι περιορισμοί του νησιού δεν επιτρέπουν την χρήση τροχόσπιτων. Η παραγωγή θα παραμείνει στο νησί για περίπου δύο εβδομάδες και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Αθήνα για τις υπόλοιπες σκηνές.

Η παρουσία του Έλληνα ηθοποιού έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των κατοίκων και των επισκεπτών, με την Ύδρα να μετατρέπεται προσωρινά σε σκηνικό Χολιγουντιανής παραγωγής.

