Board of Peace: O Donald Trump ρώτησε τους ηγέτες για τους Guns N’ Roses

Αμηχανία και αντιδράσεις προκάλεσε η μουσική επιλογή και τα σχόλια του Donald Trump καθώς οι Guns N' Roses έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στη χρήση των τραγουδιών τους από την κυβέρνηση Trump

Σε μια σκηνή που συνδύασε διπλωματική επισημότητα με απρόσμενη ροκ αναφορά, ο Donald Trump βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Board of Peace στην Washington. Καθώς εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες συγκεντρώθηκαν για μια συμβολική ομαδική φωτογραφία, ο Donald Trump απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους με σχόλια για το τραγούδι που ακουγόταν εκείνη τη στιγμή, προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου αντιπρόσωποι από σχεδόν 50 χώρες συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Board of Peace στην Washington, με 27 χώρες να αποτελούν επίσημα μέλη και τις υπόλοιπες να παρίστανται ως παρατηρητές. Η εκδήλωση είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς στόχος ήταν η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και η ανάδειξη μιας νέας πλατφόρμας διαλόγου.

Κατά τη διάρκεια της ομαδικής φωτογράφισης, από τα ηχεία ακούστηκε το τραγούδι «November Rain» των Guns N Roses. Ο Donald Trump απευθύνθηκε στους ηγέτες που βρίσκονταν στη σκηνή λέγοντας «Αρέσει σε όλους η μουσική;» και η ερώτησή του συνοδεύτηκε από νεύματα επιδοκιμασίας από ορισμένους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια πρόσθεσε «Είναι καλή μουσική», επιλέγοντας έναν πιο χαλαρό τόνο σε μια κατά τα άλλα επίσημη στιγμή.

Η επιλογή του τραγουδιού προκάλεσε νέα συζήτηση γύρω από τη σχέση του Donald Trump με το συγκρότημα Guns N Roses, καθώς το συγκρότημα έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στη χρήση της μουσικής του σε πολιτικές εκστρατείες που συνδέονται με την κυβέρνηση Trump. Οι δηλώσεις αυτές έχουν καταγραφεί σε προηγούμενες παρεμβάσεις των μελών του συγκροτήματος, ενισχύοντας την πολιτιστική διάσταση που συχνά συνοδεύει τις δημόσιες εμφανίσεις του Donald Trump.

Παρά το σύντομο περιστατικό, η συνεδρίαση του Board of Peace αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις διεθνείς σχέσεις, με τους διπλωμάτες να επιχειρούν να αναδείξουν ένα μήνυμα συνεργασίας. Ωστόσο η μουσική στιγμή και τα σχόλια του Donald Trump κυριάρχησαν στα κοινωνικά δίκτυα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πώς η ροκ κουλτούρα και η πολιτική μπορούν να συναντηθούν ακόμη και στα πιο επίσημα διεθνή φόρα.

