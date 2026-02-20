Ελληνική παραλία στη 2η θέση παγκοσμίως για το 2026 – Σε ποιο νησί βρίσκεται

Ανακαλύψτε την εκπληκτική παραλία της Ελλάδας που κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως από το TripAdvisor και όλοι θέλουν να κολυμπήσου εκεί

Η Ελλάδα συνεχίζει να εντυπωσιάζει ως κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός, με μια ελληνική παραλία να κατακτά τη 2η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του TripAdvisor για το 2026.

Η Κρήτη, με το Ελαφονήσι, αναδεικνύεται για άλλη μια φορά σε πρωταγωνιστή του ελληνικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τη νέα λίστα του TripAdvisor για το 2026, το Ελαφονήσι, ένας επίγειος παράδεισος στη νοτιοδυτική Κρήτη, κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως. Αυτή η διάκριση προέρχεται από τα βραβεία Travellers’ Choice, τα οποία βασίζονται σε αξιολογήσεις και εμπειρίες ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα, λοιπόν, όχι μόνο έχει παρουσία στη λίστα, αλλά βρίσκεται και στις κορυφαίες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της αξία ως καλοκαιρινός παράδεισος.

Η παραλία του Ελαφονησίου μαγεύει κάθε επισκέπτη με τη μοναδική φυσική της ομορφιά και τα εξωτικά της νερά. Η ροζ άμμος και τα ρηχά, κρυστάλλινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι ελληνικές παραλίες που βρίσκονται σε κορυφαία θέση στη λίστα του Tripadvisor

Η Κρήτη στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος

Η Κρήτη δεν είναι μόνο το Ελαφονήσι. Το νησί προσφέρει μια πληθώρα επιλογών για τους επισκέπτες, από αρχαιολογικούς χώρους και γραφικά χωριά μέχρι εντυπωσιακά φαράγγια και μαγευτικές παραλίες. Η κρητική φιλοξενία και η πλούσια γαστρονομία συμπληρώνουν την εμπειρία, καθιστώντας την Κρήτη έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προβολή της Ελλάδας μέσα από τέτοιες διακρίσεις ενισχύει τον τουρισμό και προβάλλει την ομορφιά της χώρας μας σε όλο τον κόσμο.

Love is Blind: Γυρίσματα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, εκτός από τις πανέμορφες παραλίες της, έχει αποτελέσει και το σκηνικό για δημοφιλείς παραγωγές. Όπως είχαμε αναφέρει στο Mad.gr, γυρίσματα για το επιτυχημένο ριάλιτι του Netflix, «Love is Blind», πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα και την Κρήτη.

Συγκεκριμένα, η σουηδική και γερμανική παραγωγή επέλεξαν την Ελλάδα για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ομορφιά της χώρας μας και να προωθήσουν τον τουρισμό. Στην Κέρκυρα, τα γυρίσματα έγιναν σε Αφιώνα και Περουλάδες, ενώ στην Κρήτη, η Ελούντα και η Αγία Πελαγία φιλοξένησαν τα γυρίσματα της γερμανικής εκδοχής.

Ο Brad Pitt σε γυρίσματα στη Υδρα

Την Ύδρα επέλεξε ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», φτάνοντας στο νησί του Αργοσαρωνικού την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Αν και το ταξίδι του είχε καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα, ο διάσημος ηθοποιός δεν ήταν μόνος, καθώς στο πλευρό του βρέθηκε η σύντροφός του, Ines de Ramon. Το ζευγάρι ταξίδεψε ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, επιλέγοντας χαμηλό προφίλ κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Ύδρας. Οι δυο τους κρατούσαν οι ίδιοι τις αποσκευές τους, ενώ η ασφάλεια του σταρ κινήθηκε διακριτικά, χωρίς να δημιουργηθεί αναστάτωση. Παρά τη διακριτικότητα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τις πρώτες εικόνες τους στο νησί. Ο Brad Pitt συμμετέχει στη μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, σε σκηνοθεσία του Edward Berger. Στην ταινία, ο ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της συζύγου του και ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης γεμάτο ένταση και συναισθηματικές ανατροπές.

Παραλία Άκολη: Ένας κρυμμένος θησαυρός στην Αχαΐα

Εκτός από την Κρήτη, η Ελλάδα διαθέτει πολλές ακόμα παραλίες που αξίζουν την προσοχή μας. Μια από αυτές είναι η παραλία Άκολη στην Αχαΐα, μια από τις πιο φημισμένες παραλίες της Πελοποννήσου. Η Άκολη ξεχωρίζει για τα κρυστάλλινα και καθαρά νερά της, καθώς και για το αμέτρητο βάθος της. Η παραλία αποτελείται από βότσαλο και η πρόσβαση είναι εύκολη, καθώς βρίσκεται περίπου δύο ώρες από το κέντρο της Αθήνας.

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί

Η διάκριση του Ελαφονησίου και η επιλογή της Ελλάδας ως τοποθεσία γυρισμάτων για διεθνείς παραγωγές, όπως το “Love is Blind”, επιβεβαιώνουν τη θέση της χώρας μας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Η Ελλάδα συνεχίζει να μαγεύει τους επισκέπτες της με την ομορφιά της, την ιστορία της και τη φιλοξενία των ανθρώπων της.

Διάβασε επίσης: Forget Paris: Οι προορισμοί που πρέπει να ανακαλύψεις το 2026