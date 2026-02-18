Αυτές είναι οι ελληνικές παραλίες που βρίσκονται σε κορυφαία θέση στη λίστα του Tripadvisor

Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει στον παγκόσμιο χάρτη των παραλιών, με 4 ελληνικές ακτές να βρίσκονται στη λίστα με τις 24 κορυφαίες παραλίες του κόσμου για το 2026, σύμφωνα με την Tripadvisor. Οι ελληνικές παραλίες καταλαμβάνουν εξέχουσες θέσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην ευρωπαϊκή κατάταξη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική γοητεία των ελληνικών νησιών και την ομορφιά των ακτών τους.

Η Κρήτη και η Κέρκυρα πρωταγωνιστούν, με τα Ελαφονήσι και Μπάλο να καταλαμβάνουν την 2η και 3η θέση παγκοσμίως, ενώ η Φαλάσαρνα βρίσκεται στην 11η και η Παλαιοκαστρίτσα στην 14η. Στην ευρωπαϊκή λίστα, οι ίδιες παραλίες καταλαμβάνουν επίσης κορυφαίες θέσεις, μαζί με την Τσαμπίκα στη Ρόδο. Παράλληλα, η Κόκκινη Παραλία στη Σαντορίνη ξεχωρίζει σε ειδική κατηγορία με μοναδικές παραλίες παγκοσμίως.

Κορυφαίες ελληνικές παραλίες στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή λίστα

Στην παγκόσμια κατάταξη, την πρώτη θέση κατέλαβε η Isla Pasion στο Cozumel του Μεξικού, με τα Ελαφονήσι και Μπάλο να ακολουθούν. Η Φαλάσαρνα και η Παλαιοκαστρίτσα συμπλήρωσαν τη λίστα, αποδεικνύοντας τη δύναμη των ελληνικών ακτών να συναγωνιστούν τα πιο διάσημα διεθνή παραθαλάσσια μέρη. Στην ευρωπαϊκή λίστα, η Κρήτη κυριαρχεί, με Ελαφονήσι, Μπάλο και Φαλάσαρνα στις πρώτες θέσεις, ενώ η Παλαιοκαστρίτσα και η Τσαμπίκα ενισχύουν την παρουσία της Ελλάδας ανάμεσα στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Μοναδικές παραλίες και παγκόσμιες ξεχωριστές ακτές

Στην κατηγορία με μοναδικές παραλίες, η Κόκκινη Παραλία της Σαντορίνης κατέλαβε τη 19η θέση, ξεχωρίζοντας για το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της. Στην παγκόσμια κατάταξη, πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Boulders Beach στη Νότια Αφρική και η Isola Bella στη Σικελία. Παράλληλα, η παγκόσμια λίστα αναδεικνύει τις διαφορετικές ακτογραμμές, από τις εξωτικές παραλίες της Καραϊβικής και της Ασίας έως τις μαγευτικές ακτές της Νότιας Αμερικής και του Νότιου Ειρηνικού, με την Ελλάδα να διατηρεί ισχυρή παρουσία χάρη στη φυσική της ομορφιά, τα τιρκουάζ νερά και το φως των ελληνικών νησιών.

