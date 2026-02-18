UNCATEGORIZED 18.02.2026

Zao & TAF LATHOS: Κυκλοφορούν μαζί single με τίτλο «ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ»

Ο Zao ενώνει τις δυνάμεις του με τον TAF LATHOS στο νέο single «ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ», με 00s νοσταλγική διάθεση και έντονο rap ύφος
Ο Zao, ένας από τους πιο ταλαντούχους ανερχόμενους rappers ένωσε τις δυνάμεις του με έναν από τους εμβληματικούς καλλιτέχνες της rap μουσικής σκηνής, τον TAF LATHOS.

Το νέο τους single «ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ» είναι σε στίχους των Zao, TAF LATHOS & σε μουσική του Boi Yanel, και μας γυρνάει πίσω στον χρόνο με μία νοσταλγική 00s διάθεση και κυκλοφορει από την Minos EMI, A Universal Music Company.

Ο TAF LATHOS αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και διαχρονικούς rappers με ξεχωριστό ύφος, αιχμηρό στίχο και έντονη κοινωνική ματιά, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική hip-hop σκηνή.

Ο Zao κάνει δυναμικό comeback μέσα από αυτή τη συνεργασία, δείχνοντας πιο ώριμος καλλιτεχνικά και πιο αποφασισμένος από ποτέ!

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://ZaoTAFLATHOS.lnk.to/MINTAPARATAS

Zao μουσική Ταφ Λάθος ΤΡΑΓΟΥΔΙ
