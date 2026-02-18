Νέες κυκλοφορίες 18.02.2026

Η Evangelia PAREA με τους πιο viral influencers στο νέο video clip

evangelia
Η Evangelia κυκλοφορεί το επίσημο video clip του «PARÉA» με ρετρό αισθητική και συμμετοχή δημοφιλών influencers
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Evangelia κέρδισε τις εντυπώσεις στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 με τη συμμετοχή της και το τραγούδι «PARÉA», καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην ξένη επιτροπή και την τέταρτη στην τελική κατάταξη. Η σκηνική της παρουσία και η δυνατή φωνή της ξεσήκωσαν το κοινό, ενώ το τραγούδι ξεχώρισε για τον συνδυασμό ελληνικών στοιχείων με σύγχρονο pop ήχο.

Μετά τον εντυπωσιακό τελικό, το βιντεοκλίπ του «PARÉA» κυκλοφορεί επίσημα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική οπτική εμπειρία. Η αισθητική του θυμίζει ελληνική ταινία του ’50, με ζωντανά χρώματα, ρετρό ατμόσφαιρα και κινηματογραφικά πλάνα που αναδεικνύουν τη σκηνική παρουσία της Evangelia. Ταυτόχρονα, διατηρεί έναν σύγχρονο χαρακτήρα, συνδυάζοντας την παράδοση με τον international ήχο του τραγουδιού.

https://www.instagram.com/evangelia/

Διάβασε επίσης: Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!

Στο βιντεοκλίπ συμμετείχαν επίσης γνωστά πρόσωπα και influencers, όπως η Νικολίνα Νικολούζου, ο Dr Chris και ο Γιώργος Ντάβος, προσθέτοντας μια φρέσκια και δυναμική διάσταση στην οπτική εμπειρία. Η παρουσία τους ενισχύει τον νεανικό και σύγχρονο χαρακτήρα του clip, ενώ ταυτόχρονα φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στην ενέργεια και το κλίμα του «PARÉA».

Δημιουργοί και συνεργασίες

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν οι Evangelia Psarakis, Jay Stolar, Gino The Ghost, Kyle Buckley και Giorgos Kalogerakos, ενώ οι στίχοι ανήκουν σε Evangelia Psarakis, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Alessandra Francesca Bregante a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara και Kyle Buckley.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι με διεθνή χαρακτήρα, που αποτυπώνει την ελληνική κουλτούρα και ταυτόχρονα ακούγεται σύγχρονο και pop, ιδανικό για την σκηνή της Eurovision.

Το «PARÉA» έχει ήδη κερδίσει την προσοχή του κοινού και των fans της Eurovision, δείχνοντας ότι η Evangelia είναι έτοιμη να αφήσει το στίγμα της στον φετινό διαγωνισμό με ένα τραγούδι που συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με διεθνή pop ήχο.


Διάβασε επίσης: Η Evangelia έφερε ελληνικό παλμό στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Parea

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Evangelia parea video clip
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 3 ελληνικά βότανα που αποτοξινώνουν το σώμα σου φυσικά

Τα 3 ελληνικά βότανα που αποτοξινώνουν το σώμα σου φυσικά

18.02.2026
Επόμενο
Η ILIA επιστρέφει με το νέο single «Ατσαλένιες Πεταλούδες»

Η ILIA επιστρέφει με το νέο single «Ατσαλένιες Πεταλούδες»

18.02.2026

Δες επίσης

Η ILIA επιστρέφει με το νέο single «Ατσαλένιες Πεταλούδες»
Videoclips

Η ILIA επιστρέφει με το νέο single «Ατσαλένιες Πεταλούδες»

18.02.2026
Ο Πασχάλης Τερζής λέει «όχι» σε video clip με AI – Αντίθετος στην πρόταση του Χρήστου Νικολόπουλου
Μουσικά Νέα

Ο Πασχάλης Τερζής λέει «όχι» σε video clip με AI – Αντίθετος στην πρόταση του Χρήστου Νικολόπουλου

18.02.2026
Η Antigoni και το «JALLA» σαρώνουν την Ευρώπη με πάνω από 1 εκατομμύριο views
Μουσική

Η Antigoni και το «JALLA» σαρώνουν την Ευρώπη με πάνω από 1 εκατομμύριο views

18.02.2026
Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Lana Del Rey
Μουσικά Νέα

Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Lana Del Rey

18.02.2026
10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη – Το μουσικό φαινόμενο που δεν ξεχνιέται
Μουσικά Νέα

10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη – Το μουσικό φαινόμενο που δεν ξεχνιέται

18.02.2026
Το νέο video clip του Θοδωρή Φέρρη «Είπες» καθηλώνει
Μουσική

Το νέο video clip του Θοδωρή Φέρρη «Είπες» καθηλώνει

18.02.2026
Ο Harry Styles στο τιμόνι του Meltdown Festival του Λονδίνου
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles στο τιμόνι του Meltdown Festival του Λονδίνου

18.02.2026
10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη, τη φωνή που σημάδεψε μια γενιά και δεν σίγησε ποτέ
Reviews

10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη, τη φωνή που σημάδεψε μια γενιά και δεν σίγησε ποτέ

18.02.2026
Η Αναστασία δίνει εικόνα στο «Βρέχει» μέσα από ένα δυναμικό cinematic video clip
Μουσική

Η Αναστασία δίνει εικόνα στο «Βρέχει» μέσα από ένα δυναμικό cinematic video clip

18.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ