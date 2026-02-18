Η Evangelia PAREA με τους πιο viral influencers στο νέο video clip

Η Evangelia κέρδισε τις εντυπώσεις στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 με τη συμμετοχή της και το τραγούδι «PARÉA», καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην ξένη επιτροπή και την τέταρτη στην τελική κατάταξη. Η σκηνική της παρουσία και η δυνατή φωνή της ξεσήκωσαν το κοινό, ενώ το τραγούδι ξεχώρισε για τον συνδυασμό ελληνικών στοιχείων με σύγχρονο pop ήχο.

Μετά τον εντυπωσιακό τελικό, το βιντεοκλίπ του «PARÉA» κυκλοφορεί επίσημα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική οπτική εμπειρία. Η αισθητική του θυμίζει ελληνική ταινία του ’50, με ζωντανά χρώματα, ρετρό ατμόσφαιρα και κινηματογραφικά πλάνα που αναδεικνύουν τη σκηνική παρουσία της Evangelia. Ταυτόχρονα, διατηρεί έναν σύγχρονο χαρακτήρα, συνδυάζοντας την παράδοση με τον international ήχο του τραγουδιού.

Στο βιντεοκλίπ συμμετείχαν επίσης γνωστά πρόσωπα και influencers, όπως η Νικολίνα Νικολούζου, ο Dr Chris και ο Γιώργος Ντάβος, προσθέτοντας μια φρέσκια και δυναμική διάσταση στην οπτική εμπειρία. Η παρουσία τους ενισχύει τον νεανικό και σύγχρονο χαρακτήρα του clip, ενώ ταυτόχρονα φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στην ενέργεια και το κλίμα του «PARÉA».

Δημιουργοί και συνεργασίες

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν οι Evangelia Psarakis, Jay Stolar, Gino The Ghost, Kyle Buckley και Giorgos Kalogerakos, ενώ οι στίχοι ανήκουν σε Evangelia Psarakis, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Alessandra Francesca Bregante a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara και Kyle Buckley.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι με διεθνή χαρακτήρα, που αποτυπώνει την ελληνική κουλτούρα και ταυτόχρονα ακούγεται σύγχρονο και pop, ιδανικό για την σκηνή της Eurovision.

Το «PARÉA» έχει ήδη κερδίσει την προσοχή του κοινού και των fans της Eurovision, δείχνοντας ότι η Evangelia είναι έτοιμη να αφήσει το στίγμα της στον φετινό διαγωνισμό με ένα τραγούδι που συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με διεθνή pop ήχο.





