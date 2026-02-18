Ο οργανισμός σου ανταποκρίνεται θετικά όταν του προσφέρεις βότανα που ενισχύουν την πέψη και μειώνουν τη συσσώρευση περιττών ουσιών

Τώρα που μπαίνεις στο 40ήμερο της Σαρακοστής, η νηστεία μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή διατροφική αλλαγή. Είναι μια ιδανική περίοδος για να δώσεις στο σώμα σου τον χρόνο και τον χώρο που χρειάζεται ώστε να «ελαφρύνει» από τις τοξίνες της καθημερινότητας και να επανέλθει σε μια πιο φυσική ισορροπία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η ελληνική φύση σου προσφέρει απλόχερα συμμάχους που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες. Τα βότανα της ελληνικής γης δεν συνδέονται μόνο με την παράδοση, αλλά και με την ευεξία, καθώς μπορούν να στηρίξουν την αποβολή περιττών ουσιών, να ενισχύσουν την πέψη και να σου χαρίσουν εκείνη την αίσθηση καθαρότητας και ενέργειας που συχνά λείπει από την καθημερινότητά σου. Αν εντάξεις αυτά τα βότανα σε ροφήματα σωστά στη ρουτίνα σου, μπορείς να μετατρέψεις αυτή την περίοδο σε μια φυσική επανεκκίνηση για τον οργανισμό σου.

Τα 3 ελληνικά βότανα που αποτοξινώνουν το σώμα σου φυσικά

1. Τσάι του βουνού

Το τσάι του βουνού αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά βότανα και όχι άδικα. Στηρίζει τον οργανισμό σου με ήπιο τρόπο, βοηθώντας στην αποβολή τοξινών και στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.Μπορεί να:

συμβάλλει στη φυσική αποτοξίνωση

μειώσει τη φλεγμονή

ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού

Ιδανικά, κατανάλωσέ το καθημερινά μέσα στη νηστεία.

Διάβασε επίσης: Τα 3 «μαγικά» ροφήματα για ενέργεια και επίπεδη κοιλιά

2. Δίκταμο

Το δίκταμο είναι γνωστό από την αρχαιότητα για τις ευεργετικές του ιδιότητες.Λειτουργεί υποστηρικτικά για το πεπτικό σύστημα και συμβάλλει στη γενικότερη αποφόρτιση του οργανισμού. Βοηθά:

στην καλύτερη πέψη

στη μείωση του φουσκώματος

στην ενίσχυση της φυσικής ισορροπίας

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μετά τα γεύματα.

3. Φασκόμηλο

Το φασκόμηλο αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά βότανα της ελληνικής φύσης. Μπορεί να:

στηρίξει τη λειτουργία του ήπατος

βοηθήσει στην αποβολή τοξινών

ενισχύσει την αίσθηση ενέργειας

Ενσωμάτωσέ το στη βραδινή σου ρουτίνα για ήπια υποστήριξη του οργανισμού.

Διάβασε επίσης: Θες να τα έχεις 400 μέχρι τα 100; Αυτό είναι το ρόφημα που πρέπει να πίνεις