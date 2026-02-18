Ο Πασχάλης Τερζής λέει «όχι» σε video clip με AI – Αντίθετος στην πρόταση του Χρήστου Νικολόπουλου

Παρά τις προτάσεις για AI από τον Χρήστο Νικολόπουλο, ο Πασχάλης Τερζής επιμένει σε παραδοσιακές μεθόδους, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα της μουσικής του

Ο Πασχάλης Τερζής ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι, με την αναμονή να κορυφώνεται τόσο για το ίδιο όσο και για το συνοδευτικό βίντεο κλιπ. Ωστόσο, μια σημαντική διαμάχη έχει ήδη ξεσπάσει γύρω από τη δημιουργία του video, καθώς ο τραγουδιστής φέρεται να αρνείται τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την οπτικοποίησή του.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος στην εκπομπή «Πρωινό» του Ant1, η οικογένεια του Πασχάλη Τερζή υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί AI στο βίντεο. Αντίθετη άποψη φέρεται να είχε ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να πείσει τον καλλιτέχνη, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Διάβασε επίσης: Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος συνεργάζονται ξανά

Η τελική απόφαση του τραγουδιστή είναι ξεκάθαρη: το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς συνοδευτικό video clip που θα αξιοποιεί AI. Όπως αναφέρθηκε, η κυκλοφορία του αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες, πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ η άρνηση στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αμετάβλητη.

Η στάση αυτή του Πασχάλη Τερζή δείχνει την προτίμησή του σε παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και τη θέλησή του να διατηρήσει τον αυθεντικό χαρακτήρα του έργου του, παρά τις σύγχρονες τάσεις που προκρίνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών για δημιουργική οπτικοποίηση. Οι θαυμαστές του περιμένουν πλέον με αγωνία την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού, που θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω ψηφιακών καναλιών.





Διάβασε επίσης: 10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη, τη φωνή που σημάδεψε μια γενιά και δεν σίγησε ποτέ

Δες κι αυτό…