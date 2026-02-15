Μουσικά Νέα 15.02.2026

Η Evangelia έφερε ελληνικό παλμό στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Parea

evangelia
Η εμφάνιση με το «Parea» στον τελικό του Sing for Greece 2026 για τη Eurovision που κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Evangelia ανέβηκε 10η στη σκηνή του μεγάλου τελικού του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι «Parea», φέρνοντας μαζί της έναν αέρα καλοκαιρινής Ελλάδας, έντονο ρυθμό και μια σκηνική παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη. Με αυτοπεποίθηση και έντονη ενέργεια, κατάφερε από τα πρώτα δευτερόλεπτα να τραβήξει τα βλέμματα, δημιουργώντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα στο στούντιο και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το «Parea» κινείται σε ποπ μονοπάτια με έντονα ελληνικά στοιχεία, συνδυάζοντας μοντέρνο ήχο με παραδοσιακές επιρροές που θυμίζουν καλοκαιρινό πάρτι σε νησί. Ο ρυθμός του είναι άμεσος και κολλητικός, ενώ το ρεφρέν λειτουργεί σαν κάλεσμα σε μια μεγάλη παρέα χωρίς σύνορα, δίνοντας στο κομμάτι μια διεθνή προοπτική. Η Evangelia αξιοποίησε τη σκηνική της εμπειρία, στήνοντας μια εμφάνιση γεμάτη κίνηση, ζωντάνια και δυναμισμό, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Οι στίχοι του τραγουδιού μεταφέρουν την έννοια της συντροφικότητας και της κοινής χαράς, με φράσεις που μοιάζουν να σε προσκαλούν σε ένα μεγάλο ελληνικό γλέντι. Η κορύφωση του κομματιού έρχεται σε έντονο ρυθμό, προσφέροντας μια εκρηκτική στιγμή που απογείωσε τη σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι απόψε πραγματοποιείται ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece 2026, όπου θα ανακοινωθεί ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο. Η Evangelia μπαίνει στη μάχη με μια πρόταση που συνδυάζει ελληνικό χαρακτήρα και διεθνή pop αισθητική, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για την ευρωπαϊκή σκηνή.

Ποια είναι η Evangelia

Η Evangelia είναι Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από την Κρήτη. Γεννημένη στις 24 Μαΐου 1992, μεγάλωσε μοιράζοντας τον χρόνο της μεταξύ της φάρμας της γιαγιάς της στην Κρήτη και του New Jersey. Αυτή η διπλή πολιτισμική επιρροή αντικατοπτρίζεται στη μουσική της, όπου συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους pop ήχους. Επηρεασμένη από την γιαγιά της, από την πλευρά της μητέρας της, που σπούδασε εκπαιδευτικός στο Χάρβαρντ, αποφάσισε να γίνει δασκάλα. Όταν απολύθηκε από την δουλειά της το 2018, αποφάσισε να κυνηγήσει το μεγάλο της όνειρο, την μουσική. Το 2020 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Páme Páme», το οποίο γυρίστηκε στην Κρήτη και συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους ήχους. Το 2021, συνεργάστηκε με την Ελένη Φουρέιρα στο τραγούδι «Fotiá», ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή pop σκηνή.

H εμφάνιση της Evangelia στον A’ Ημιτελικό:

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Μεγάλο Τελικό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Evangelia Sing for Greece 2026 ΕΡΤ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Rosanna Mailan έβαλε φωτιά στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Άλμα

Η Rosanna Mailan έβαλε φωτιά στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Άλμα

15.02.2026
Επόμενο
Ο ZAF τα έδωσε όλα στη σκηνή του Sing for Greece 2026 με το Asteio

Ο ZAF τα έδωσε όλα στη σκηνή του Sing for Greece 2026 με το Asteio

15.02.2026

Δες επίσης

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το «Ferto»
Μουσικά Νέα

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το «Ferto»

16.02.2026
Ο Χρήστος Μάστορας ξεσήκωσε το κοινό στον τελικό Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Ο Χρήστος Μάστορας ξεσήκωσε το κοινό στον τελικό Sing for Greece 2026

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Alexandra Sieti απογείωσε το «The Other Side» στη σκηνή του τελικού
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Alexandra Sieti απογείωσε το «The Other Side» στη σκηνή του τελικού

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Ο LeroyBroughtFlowers χάρισε με το «Sabotage!» την πιο συναισθηματική performance της βραδιάς
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Ο LeroyBroughtFlowers χάρισε με το «Sabotage!» την πιο συναισθηματική performance της βραδιάς

15.02.2026
Στον τελικό του Sing for Greece 2026 o Akylas έκανε τους πάντες να φωνάζουν «Ferto»
Μουσικά Νέα

Στον τελικό του Sing for Greece 2026 o Akylas έκανε τους πάντες να φωνάζουν «Ferto»

15.02.2026
Ο ZAF τα έδωσε όλα στη σκηνή του Sing for Greece 2026 με το Asteio
Μουσικά Νέα

Ο ZAF τα έδωσε όλα στη σκηνή του Sing for Greece 2026 με το Asteio

15.02.2026
Η Rosanna Mailan έβαλε φωτιά στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Άλμα
Μουσικά Νέα

Η Rosanna Mailan έβαλε φωτιά στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Άλμα

15.02.2026
Sing for Greece 2026: H Stefi μάγεψε με το Europa στον Μεγάλο Τελικό
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: H Stefi μάγεψε με το Europa στον Μεγάλο Τελικό

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Εκρηκτικοί οι Koza Mostra με το Bulletproof
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Εκρηκτικοί οι Koza Mostra με το Bulletproof

15.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά