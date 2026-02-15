Η Evangelia έφερε ελληνικό παλμό στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Parea

Η εμφάνιση με το «Parea» στον τελικό του Sing for Greece 2026 για τη Eurovision που κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού

Η Evangelia ανέβηκε 10η στη σκηνή του μεγάλου τελικού του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι «Parea», φέρνοντας μαζί της έναν αέρα καλοκαιρινής Ελλάδας, έντονο ρυθμό και μια σκηνική παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη. Με αυτοπεποίθηση και έντονη ενέργεια, κατάφερε από τα πρώτα δευτερόλεπτα να τραβήξει τα βλέμματα, δημιουργώντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα στο στούντιο και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το «Parea» κινείται σε ποπ μονοπάτια με έντονα ελληνικά στοιχεία, συνδυάζοντας μοντέρνο ήχο με παραδοσιακές επιρροές που θυμίζουν καλοκαιρινό πάρτι σε νησί. Ο ρυθμός του είναι άμεσος και κολλητικός, ενώ το ρεφρέν λειτουργεί σαν κάλεσμα σε μια μεγάλη παρέα χωρίς σύνορα, δίνοντας στο κομμάτι μια διεθνή προοπτική. Η Evangelia αξιοποίησε τη σκηνική της εμπειρία, στήνοντας μια εμφάνιση γεμάτη κίνηση, ζωντάνια και δυναμισμό, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Οι στίχοι του τραγουδιού μεταφέρουν την έννοια της συντροφικότητας και της κοινής χαράς, με φράσεις που μοιάζουν να σε προσκαλούν σε ένα μεγάλο ελληνικό γλέντι. Η κορύφωση του κομματιού έρχεται σε έντονο ρυθμό, προσφέροντας μια εκρηκτική στιγμή που απογείωσε τη σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι απόψε πραγματοποιείται ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece 2026, όπου θα ανακοινωθεί ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο. Η Evangelia μπαίνει στη μάχη με μια πρόταση που συνδυάζει ελληνικό χαρακτήρα και διεθνή pop αισθητική, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για την ευρωπαϊκή σκηνή.

Ποια είναι η Evangelia

Η Evangelia είναι Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από την Κρήτη. Γεννημένη στις 24 Μαΐου 1992, μεγάλωσε μοιράζοντας τον χρόνο της μεταξύ της φάρμας της γιαγιάς της στην Κρήτη και του New Jersey. Αυτή η διπλή πολιτισμική επιρροή αντικατοπτρίζεται στη μουσική της, όπου συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους pop ήχους. Επηρεασμένη από την γιαγιά της, από την πλευρά της μητέρας της, που σπούδασε εκπαιδευτικός στο Χάρβαρντ, αποφάσισε να γίνει δασκάλα. Όταν απολύθηκε από την δουλειά της το 2018, αποφάσισε να κυνηγήσει το μεγάλο της όνειρο, την μουσική. Το 2020 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Páme Páme», το οποίο γυρίστηκε στην Κρήτη και συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους ήχους. Το 2021, συνεργάστηκε με την Ελένη Φουρέιρα στο τραγούδι «Fotiá», ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή pop σκηνή.

H εμφάνιση της Evangelia στον A’ Ημιτελικό:

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Μεγάλο Τελικό

Δες κι αυτό…