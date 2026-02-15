Μουσικά Νέα 15.02.2026

Ο ZAF τα έδωσε όλα στη σκηνή του Sing for Greece 2026 με το Asteio

Η καθηλωτική εμφάνιση του ZAF στον τελικό του Sing for Greece 2026 που διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο ZAF ανέβηκε 11ος στη σκηνή του μεγάλου τελικού του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι του «Asteio», και από την πρώτη στιγμή κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα του κοινού. Η εμφάνισή του ήταν γεμάτη συναίσθημα και δραματουργική ένταση, με φωτεινές και σκοτεινές νότες να εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο που κρατούσαν τους θεατές σε απόλυτη προσήλωση.

Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε την μπαλάντα του με αμεσότητα, ξεδιπλώνοντας την προσωπική του ιστορία μέσα από κάθε στίχο και κάθε νότα, προσφέροντας μια ζωντανή εμπειρία που συνδύαζε εσωτερική ευαισθησία και σκηνική δυναμική.

Το «Αστείο» ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη σύνθεσή του, που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον ίδιο τον ZAF, ενώ η σκηνική του παρουσία έδωσε στο τραγούδι μια ένταση που μετατρέπει κάθε στίχο σε προσωπική εξομολόγηση. Η αμεσότητα με την οποία επικοινώνησε με το κοινό, οι αλλαγές στην ένταση της φωνής και η καθαρότητα των μελωδικών γραμμών δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ το τραγούδι κατέχει ήδη θέση ανάμεσα στα δυνατά φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον Μάιο.

Ποιος είναι ο ZAF

Ο ZAF, γνωστός και ως Γιάννης Ζαφειρίου, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη με μια ιστορία γεμάτη προσωπικές δυσκολίες και εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν καλλιτεχνικά.

Από τα πρώτα του βήματα στη μουσική και την προβολή του μέσα από το The Voice το 2016, μέχρι τη συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα στο hit «Πες» και τις εμφανίσεις του μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές με τους Coldplay, ο ZAF έχει χτίσει μια πορεία γεμάτη αμεσότητα, ειλικρίνεια και συναίσθημα.

Στον ημιτελικό του Sing for Greece 2026 απέδειξε ότι το «Αστείο» δεν είναι απλά μια μπαλάντα, αλλά μια εμπειρία που συνδέει το κοινό με τον ίδιο και τις προσωπικές του ιστορίες. Και σήμερα, στον μεγάλο τελικό, θα μάθουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 στη Βιέννη. Ο ZAF με το «Αστείο» δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει με δυναμισμό και συναίσθημα το εισιτήριο για την ευρωπαϊκή σκηνή.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 zaf ΕΡΤ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
