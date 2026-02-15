Στον τελικό του Sing for Greece 2026 o Akylas έκανε τους πάντες να φωνάζουν «Ferto»

Ο Akylas ξεχώρισε στη σκηνή του Sing for Greece 2026 με ένα εκρηκτικό performance που απέδειξε γιατί κατέχει την πρώτη θέση στα στοιχήματα

Με έντονο παλμό και εκρηκτική ενέργεια, ο Akylas ανέβηκε δωδέκατος στον Μεγάλο Τελικό του «Sing for Greece 2026», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και παρέδωσε ένα act που έμοιαζε έτοιμο για τη σκηνή της Eurovision.

Το «Ferto» ξεσήκωσε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, με δυναμική χορογραφία, επιβλητικούς φωτισμούς και μια σκηνική παρουσία που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για το γιατί θεωρείται το απόλυτο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Εμφανίστηκε φορώντας το χαρακτηριστικό του σκουφάκι με τα αυτάκια γάτας, oversized βερμούδα και puffer μπουφάν σε πορτοκαλί και μαύρο, συνδυασμένα με γούνινες κόκκινες μπότες, ενώ το neon πορτοκαλί κολιέ σε σχήμα καρδιάς έκλεψε τα βλέμματα. Η αισθητική του performance κινήθηκε σε urban, digital ρυθμούς, με έντονες αντιθέσεις και μια ξεκάθαρη οπτική ταυτότητα που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη δυναμική του τραγουδιού.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας τη φρενίτιδα που είχε ήδη δημιουργηθεί στα social media από τη στιγμή της κυκλοφορίας του κομματιού. Δεν είναι τυχαίο ότι το «Ferto» βρέθηκε στην κορυφή των προβολών στο YouTube ανάμεσα στις συμμετοχές της φετινής διαδικασίας, ενώ και στις στοιχηματικές προβλέψεις παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση.

Ο αποψινός Μεγάλος Τελικός έρχεται ως επιστέγασμα μιας έντονης εβδομάδας, αφού προηγήθηκαν οι δύο ημιτελικοί, από τους οποίους προκρίθηκαν συνολικά 14 συμμετοχές από τους 28. Το αποτέλεσμα κρίνεται από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς, που θα αναδείξουν τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

