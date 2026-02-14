Σχέσεις 14.02.2026

Πώς να παραμείνεις φίλος με τον πρώην σου χωρίς εντάσεις – 6 βασικά tips

Μάθε πώς να διατηρήσεις φιλία με τον πρώην σου μετά τον χωρισμό χωρίς ζήλια ή παρεξηγήσεις.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χωρισμός είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαθεί και η φιλία. Αν και μπορεί να φαίνεται περίεργο στην αρχή, πολλοί καταφέρνουν να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τους πρώην τους. Ακολουθούν μερικά tips για να παραμείνετε φίλοι μετά τον χωρισμό χωρίς να πληγωθεί κανείς.

1. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας

Μετά τον χωρισμό, χρειάζεστε χρόνο για να επεξεργαστείτε τα συναισθήματά σας. Μην πιέζετε τον εαυτό σας ή τον άλλο να γίνετε αμέσως φίλοι. Η ψυχική αποστασιοποίηση για λίγες εβδομάδες ή μήνες μπορεί να βοηθήσει να θεμελιωθεί μια υγιής φιλία αργότερα.

2. Ορίστε σαφή όρια

Η φιλία μετά τον χωρισμό χρειάζεται ξεκάθαρα όρια. Συζητήστε τι είναι αποδεκτό και τι όχι, για παράδειγμα, αποφύγετε συζητήσεις για νέες σχέσεις ή συχνές συναντήσεις που μπορεί να ξυπνήσουν συναισθήματα.

3. Επικεντρωθείτε στη φιλία

Μην προσπαθήσετε να κρατήσετε τη σχέση σαν «καλοκαιρινό έρωτα». Αντίθετα, επικεντρωθείτε στην αμοιβαία υποστήριξη, στις κοινές αναμνήσεις και στις στιγμές που σας έκαναν καλή παρέα.

4. Αποφύγετε ζήλια και συγκρίσεις

Το να βλέπετε τον πρώην σας με κάποιον άλλον μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική ένταση. Προσπαθήστε να παραμένετε ουδέτεροι και να θυμάστε ότι η φιλία δεν σημαίνει επαναφορά της σχέσης.

5. Επικοινωνία με σεβασμό

Η σωστή επικοινωνία είναι το κλειδί. Μιλήστε ανοιχτά για όσα νιώθετε και ακούστε τον άλλο χωρίς να κρίνετε. Η ειλικρίνεια θα σας βοηθήσει να αποφύγετε παρεξηγήσεις και να χτίσετε μια σταθερή φιλία.

6. Αποδεχτείτε την αλλαγή

Μια φιλία μετά τον χωρισμό δεν θα είναι ίδια με πριν τη σχέση. Αποδεχτείτε ότι αλλάζουν οι δυναμικές και μάθετε να απολαμβάνετε τη νέα μορφή της σχέσης σας.

Πώς θα διακοσμήσεις το κρεβάτι σου σύμφωνα με τους ειδικούς

14.02.2026

