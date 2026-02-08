Bell pepper code: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει τους... άπιστους συντρόφους

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση ή γάμο και θέλουν να φλερτάρουν με άλλους, έχουν βρει έναν… μυστικό τρόπο να δείχνουν τη διαθεσιμότητά τους: χρησιμοποιούν τις πιπεριές στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.

Η ιδέα ξεκίνησε σε ένα νήμα της γνωστής βρετανικής ιστοσελίδας γνωριμιών Illicit Encounters, με τίτλο «The Bell Pepper Code». Σύμφωνα με τον κώδικα, αυτοί που θέλουν να στείλουν μήνυμα διαθεσιμότητας τοποθετούν δυο πιπεριές με τα κοτσάνια προς τα κάτω στο καλάθι τους. Έτσι, όσοι παρατηρούν τον κωδικό καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για φλερτ ή ερωτική επαφή.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να χωρίσεις από τον σύντροφό σου

Ένας χρήστης περιέγραψε πώς δοκίμασε τον κώδικα και λειτούργησε: «Πήρα τις πιπεριές μου και κατευθύνθηκα στον διάδρομο με τα κατεψυγμένα. Δίπλα στα ψωμάκια είδα κάποιον με αναποδογυρισμένες πιπεριές. Χαμογελάσαμε αμήχανα και μιλήσαμε λίγο γελώντας. Δεν ήταν το ιδανικό ταίρι, αλλά ήταν διασκεδαστικό».

Η ιδέα αυτή φέρνει γέλιο αλλά και… προβληματισμό για όσους θέλουν απλά να μαγειρέψουν με πιπεριές, ενώ παράλληλα δείχνει πόσο δημιουργικοί μπορεί να γίνουν κάποιοι στην προσπάθειά τους να στείλουν «μηνύματα». Η τάση αυτή δεν είναι η πρώτη: πριν από λίγο καιρό, υπήρχε η θεωρία του ανανά, όπου οι singles έδειχναν τη διαθεσιμότητά τους τοποθετώντας ανανάδες στο καλάθι τους. Τελικά, ακόμα και οι πιο καθημερινές αγορές μπορούν να κρύβουν μικρά μυστικά φλερτ…

Διάβασε επίσης: Όταν ο «ιδανικός» σύντροφος γίνεται πρόβλημα: Η σκοτεινή πλευρά του high-effort boyfriend

Δες κι αυτό…