Σχέσεις 08.02.2026

Bell pepper code: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει τους… άπιστους συντρόφους

Bell pepper code: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει τους... άπιστους συντρόφους
Η μέθοδος που μετατρέπει τα καθημερινά ψώνια σε ευκαιρία γνωριμιών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση ή γάμο και θέλουν να φλερτάρουν με άλλους, έχουν βρει έναν… μυστικό τρόπο να δείχνουν τη διαθεσιμότητά τους: χρησιμοποιούν τις πιπεριές στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.

Η ιδέα ξεκίνησε σε ένα νήμα της γνωστής βρετανικής ιστοσελίδας γνωριμιών Illicit Encounters, με τίτλο «The Bell Pepper Code». Σύμφωνα με τον κώδικα, αυτοί που θέλουν να στείλουν μήνυμα διαθεσιμότητας τοποθετούν δυο πιπεριές με τα κοτσάνια προς τα κάτω στο καλάθι τους. Έτσι, όσοι παρατηρούν τον κωδικό καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για φλερτ ή ερωτική επαφή.

Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να χωρίσεις από τον σύντροφό σου

Ένας χρήστης περιέγραψε πώς δοκίμασε τον κώδικα και λειτούργησε: «Πήρα τις πιπεριές μου και κατευθύνθηκα στον διάδρομο με τα κατεψυγμένα. Δίπλα στα ψωμάκια είδα κάποιον με αναποδογυρισμένες πιπεριές. Χαμογελάσαμε αμήχανα και μιλήσαμε λίγο γελώντας. Δεν ήταν το ιδανικό ταίρι, αλλά ήταν διασκεδαστικό».

Hotwifing
pinterest.com

Η ιδέα αυτή φέρνει γέλιο αλλά και… προβληματισμό για όσους θέλουν απλά να μαγειρέψουν με πιπεριές, ενώ παράλληλα δείχνει πόσο δημιουργικοί μπορεί να γίνουν κάποιοι στην προσπάθειά τους να στείλουν «μηνύματα». Η τάση αυτή δεν είναι η πρώτη: πριν από λίγο καιρό, υπήρχε η θεωρία του ανανά, όπου οι singles έδειχναν τη διαθεσιμότητά τους τοποθετώντας ανανάδες στο καλάθι τους. Τελικά, ακόμα και οι πιο καθημερινές αγορές μπορούν να κρύβουν μικρά μυστικά φλερτ…

Όταν το φλερτ γίνεται χειραγώγηση: Τι είναι το «Negging» και γιατί καταστρέφει τις σχέσεις
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Όταν ο «ιδανικός» σύντροφος γίνεται πρόβλημα: Η σκοτεινή πλευρά του high-effort boyfriend

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

απιστία ζευγάρια μέθοδος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη

Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη

08.02.2026
Επόμενο
Milano Cortina 2026: Τα highlights από την εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Milano Cortina 2026: Τα highlights από την εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

08.02.2026

Δες επίσης

Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη
Food

Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη

08.02.2026
3 athleisure τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις ακόμα και αν δεν περνάς ούτε απ’ έξω από το γυμναστήριο
Fashion

3 athleisure τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις ακόμα και αν δεν περνάς ούτε απ’ έξω από το γυμναστήριο

08.02.2026
Τα nail colors που θα δεις παντού τον Φεβρουάριο
Beauty

Τα nail colors που θα δεις παντού τον Φεβρουάριο

08.02.2026
Πώς η θεωρία του «απρόσμενου κόκκινου» αναβαθμίζει κάθε δωμάτιο
Life

Πώς η θεωρία του «απρόσμενου κόκκινου» αναβαθμίζει κάθε δωμάτιο

08.02.2026
Ο Λέων είναι το πιο στυλάτο ζώδιο και αυτοί οι 4+1 λόγοι το επιβεβαιώνουν
Life

Ο Λέων είναι το πιο στυλάτο ζώδιο και αυτοί οι 4+1 λόγοι το επιβεβαιώνουν

08.02.2026
5 συνήθειες που επιβαρύνουν την στάση σώματός σου και δεν το καταλαβαίνεις
Life

5 συνήθειες που επιβαρύνουν την στάση σώματός σου και δεν το καταλαβαίνεις

07.02.2026
Τα υλικά που απογειώνουν διατροφικά τα αυγά
Life

Τα υλικά που απογειώνουν διατροφικά τα αυγά

07.02.2026
Μην ξαναδιπλώσεις τα ρούχα: Το packing hack που αλλάζει τα πάντα στη βαλίτσα
Life

Μην ξαναδιπλώσεις τα ρούχα: Το packing hack που αλλάζει τα πάντα στη βαλίτσα

07.02.2026
Nicole Kidman: Οι μπούκλες της επιστρέφουν ως μανιφέστο γυναικείας ελευθερίας μετά από κάθε χωρισμό
Beauty

Nicole Kidman: Οι μπούκλες της επιστρέφουν ως μανιφέστο γυναικείας ελευθερίας μετά από κάθε χωρισμό

07.02.2026

No items found.