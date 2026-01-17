Eurovision 2026: Άκου τα πρώτα 14 τραγούδια που ανακοινώθηκαν από την ΕΡΤ

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε! Η ΕΡΤ άνοιξε τα χαρτιά της και η μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας πήρε φωτιά

Η Eurovision mania ξεκίνησε επίσημα! Σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο έκανε την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα, παρουσιάζοντας σε πρώτη μετάδοση τα πρώτα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού.

Με μια αισθητική που θυμίζει high-end music videos και μια δημιουργική ομάδα φωτιά (με την υπογραφή του Γιώργου Πετρόπουλου στη σκηνοθεσία), οι πρώτοι υποψήφιοι έδωσαν τον παλμό. Από το dance vibe της Evangelia μέχρι το δυναμικό comeback του Παναγιώτη Τσακαλάκου, τον πάντα εκκεντρικό Ακύλα και το εκρηκτικό στυλ της Marseaux, το timeline μας έχει πάρει «φωτιά»!

Η λίστα του Α’ Ημιτελικού (Παρουσιάστηκαν ΣΗΜΕΡΑ!):

Αν έχασες την εκπομπή, ιδού τα tracks που διεκδικούν το εισιτήριο:

Alexandra Sieti – «The other side»

THE Astrolabe – «Drop It»

Desi G – «Aphrodite»

Ακύλας – «Ferto»

Evangelia – «Parea»

Παναγιώτης Τσακαλάκος – «2nd Chance»

Niya – «Slipping Away»

Marseaux – «Χάνομαι»

Rosanna Mailan – «Άλμα»

STEFI – «Europa»

Revery – «The Songwriter»

Dinamiss – «Chaos»

STYLIANOS – «YOU & I»

Spheyiaa – «Χίλια Κομμάτια»

Μην κανονίσεις τίποτα για αύριο, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 17:00! Το δεύτερο μέρος του «EurovisionGR» έρχεται στην ΕΡΤ1 για να ολοκληρώσει το παζλ των 28 συμμετοχών.

Τα ονόματα του Β’ Ημιτελικού προκαλούν ήδη πανικό στα social media. Θα δούμε τους Koza Mostra να επιστρέφουν με το «Bulletproof», τον good job Nicky σε μια «Dark Side of the Moon» εκδοχή και τον ZAF που υπόσχεται να μας συγκινήσει με το «Αστείο».

Μην χάσεις αύριο την παρουσίαση των:

RIKKI – «AGAPI»

GARVIN – «Back in the game»

Mikay – «Labyrinth»

Μαρίκα – «Daughters of the Sun»

D3lta – «mad about it»

ZAF – «Αστείο»

ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama»

Stella Kay – «You Are The Fire»

TIANORA – «Anatello»

Victoria Anastasia – «Whatcha Doin To Me»

BASILICA – «Set Everything On Fire»

good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

Η μάχη για τη Eurovision 2026 μόλις άρχισε! Εσένα ποιο είναι το δικό σου top-3 μέχρι στιγμής;

