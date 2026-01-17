Ο 50 Cent αρνήθηκε συμφωνία 1.3 εκατομμυρίων ενώ ήταν άφραγκος

Η απόφαση που πήρε όταν ήταν οικονομικά στο μηδέν και αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του στη ραπ και τη συνεργασία του με τον Eminem και τον Dr. Dre

Ο Curtis Jackson, γνωστός παγκοσμίως ως 50 Cent, αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους απέρριψε μια δισκογραφική συμφωνία ύψους 1.3 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, μια απόφαση που τελικά τον οδήγησε στη συνεργασία με τον Eminem και τον Dr. Dre και άλλαξε οριστικά την καριέρα του.

Ο 50 Cent ανάρτησε στο X ένα βίντεο στο οποίο ο Irv Gotti εξηγεί ότι είχε προσπαθήσει να εμποδίσει μια πιθανή συμφωνία του ράπερ με τη Universal Music Group. Όπως αναφέρεται, η κίνηση αυτή συνδεόταν με τη σφοδρή κόντρα του 50 Cent με τη Murder Inc., τη δισκογραφική του Gotti, η οποία τότε συνεργαζόταν με τη Def Jam και τη Universal. Η σύγκρουση αυτή έκανε τη συμφωνία αδύνατη, καθώς θα έφερνε τις δύο πλευρές κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα. Τελικά, ο 50 Cent απέρριψε τη συμφωνία με τη Universal, παρά το γεγονός ότι το ποσό ήταν εξαιρετικά δελεαστικό για τα δεδομένα της εποχής.

Στη συνέχεια γνώρισε τον Eminem, ο οποίος τον σύστησε στον Dr. Dre. Το 2002 υπέγραψε συμβόλαιο εκατομμυρίων με τη Shady Records μέσω της Aftermath Entertainment, μια συνεργασία που σηματοδότησε την εκτόξευσή του στη διεθνή σκηνή. Ο ίδιος θυμάται χαρακτηριστικά την αντίδραση του Tony Yayo, ο οποίος δεν μπορούσε να καταλάβει την απόφασή του. Όπως έγραψε ο 50 Cent: «Ο Tony Yayo δεν καταλάβαινε γιατί δεν δεχόμουν τη συμφωνία με τη Universal. Μου πρόσφεραν 1.3 εκατομμύρια και ήμασταν άφραγκοι. Είπα όχι, κρατήστε τα. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί αγαπώ τόσο πολύ τον Eminem».

Η σχέση του 50 Cent με τον Eminem παραμένει στενή μέχρι σήμερα, περισσότερα από 20 χρόνια μετά. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί σε αρκετά κομμάτια, μεταξύ των οποίων τα «Don’t Push Me», «Gatman & Robin» και «Patiently Waiting», συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης hip hop σκηνής.

Σε συνέντευξή του το 2023 στο Apple Music και στην εκπομπή της Rebecca Judd, ο 50 Cent αποκάλυψε ότι η πρώτη αγορά που έκανε με τα χρήματα από τη δισκογραφική του συμφωνία ήταν ένα αυτοκίνητο Mercedes Benz C220 για τη γιαγιά του. Όπως ανέφερε, ήταν το πρώτο πράγμα που θέλησε να αποκτήσει μόλις ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο.

Η πορεία του 50 Cent στη συνέχεια υπήρξε εντυπωσιακή. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 κυριάρχησε στη ραπ, πούλησε εκατομμύρια δίσκους, κατέκτησε τις κορυφές των charts και εξασφάλισε ιδιαίτερα προσοδοφόρες εμπορικές συνεργασίες. Σήμερα, παρότι δεν κυκλοφορεί συχνά νέα μουσική, παραμένει κεντρική φιγούρα της hip hop κουλτούρας, με ισχυρή παρουσία στον χώρο και με μια επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων.

