Η Rosanna Mailan έβαλε φωτιά στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Άλμα

Η Rosanna Mailan ανέβηκε 9η στη σκηνή του τελικού του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι «Άλμα», φέρνοντας μαζί της μια ξεχωριστή ενέργεια που έκανε αίσθηση από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Με μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στη θεατρικότητα και τη σύγχρονη αισθητική, η τραγουδίστρια δημιούργησε μια έντονη ατμόσφαιρα, κερδίζοντας το βλέμμα του κοινού και των τηλεθεατών.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: 19 χρόνια μετά η Τάμτα έφερε επιτέλους το χιόνι στη σκηνή του Sing for Greece με το With Love

Το τραγούδι ξεκίνησε ως μια δυναμική μπαλάντα, όμως στη συνέχεια μεταμορφώθηκε σε πιο ρυθμικό και εκρηκτικό κομμάτι, δίνοντας στη σκηνική παρουσία της Rosanna μια αίσθηση κορύφωσης που ξεσήκωσε το κοινό.

Η φωνητική της απόδοση ήταν από τα στοιχεία που σχολιάστηκαν περισσότερο, καθώς διατήρησε σταθερότητα και ένταση σε όλη τη διάρκεια της ερμηνείας της. Με αυτοπεποίθηση και καθαρό συναίσθημα, κατάφερε να αναδείξει τις μελωδικές γραμμές του «Άλμα», ενώ στις κορυφώσεις έδειξε το εύρος των δυνατοτήτων της, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Η σκηνική της παρουσία ήταν καλαίσθητη και προσεγμένη, με έμφαση στην επαφή με την κάμερα και το χορευτικό κομμάτι του τραγουδιού, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Η Rosanna Mailan απέδειξε ότι το «Άλμα» είναι μια συμμετοχή με προσωπικότητα και έντονο χαρακτήρα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον μεγάλο τελικό του Sing for Greece 2026. Απόψε, άλλωστε, είναι η μεγάλη βραδιά όπου θα ανακοινωθεί το όνομα του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 στη Βιέννη τον Μάιο, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την αγωνία και το ενδιαφέρον του κοινού.

Ποια είναι η Rosanna Mailan

Η Rosanna, είναι μία Κουβανή στον Πειραιά. Έφυγε από την Χαβάνα όταν ήταν 16 χρονών για να βρει τον πατέρα της, Remy Mailan, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα ως μέλος ενός μουσικού συγκροτήματος, για μία καλύτερη ζωή. Πατέρας και κόρη δίχως χρονοτριβή, ξεκίνησαν να συνεργάζονται, ταξιδεύοντας από νησί σε νησί με σκοπό να χαρίζουν στους τυχαίους ακροατές τους, κομμάτι από τη δική τους εξωτική πραγματικότητα.

Οι Έλληνες τους υποδέχθηκαν με θέρμη και εκείνη ένιωσε ότι είχε βρει τη δεύτερη πατρίδα της. Το πρώτο τραγούδι που έμελλε να μάθει να τραγουδάει στα ελληνικά, ήταν το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία», όταν τυχαία έπεσε στα χέρια της ένα CD του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα. Καθώς τα χρόνια περνούσαν εκείνη εργάστηκε σκληρά ενώ παράλληλα σπούδασε μουσική. Σταδιακά κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της μικρή Κούβα στο Κερατσίνι του Πειραιά (!!), όπου μένουν μαζί με τον γιο και τον πατέρα της.

Μέσα από αλλεπάλληλες συναυλίες και εμφανίσεις αρχικά σε μικρούς χώρους και εν συνεχεία σε γνωστά αθηναϊκά στέκια της καλής κοινωνίας και εταιρικά events μεγάλων εταιριών, όπου ταξίδευε μόνη ή με συνοδεία ελάχιστων μουσικών, η Rosanna χάραξε δίχως βοήθεια το μονοπάτι για τη μουσική της επιτυχία. Ακολούθησαν η αναγνώριση, τα videoclips, η υπογραφή στην Minos – EMI και οι συνεργασίες με καταξιωμένους μουσικούς σε Ελλάδα και εξωτερικό, όχι μόνο στη latin αλλά και στο χώρο της jazz, world και ethnic μουσικής.

Διάβασε επίσης: Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026

Δες κι αυτό…