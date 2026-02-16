Μουσικά Νέα 16.02.2026

Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!

Το «PARÉA» είναι ένα τραγούδι που εκφράζει απόλυτα την ελληνική κουλτούρα και η Evangelia είναι η καταλληλότερη για να μας το τραγουδήσει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Evangelia κέρδισε τις εντυπώσεις στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 με την συμμετοχή της και το «PARÉA»! Ξεσήκωσε όλο τον κόσμο με την υπέροχη εμφάνιση της, κατακτώντας την δεύτερη θέση στην ξένη επιτροπή και την τέταρτη στην τελική κατάταξη!

Τη μουσική υπογράφουν οι Evangelia Psarakis, Jay Stolar, Gino The Ghost, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, τους στίχους οι Evangelia Psarakis, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Alessandra Francesca Bregante a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, και πλέον κυκλοφορεί επίσημα από Golden Records & Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Διάβασε επίσης: Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

Η Evangelia απέδειξε για ακόμα μία φορά το ταλέντο της με την φωνή και την σκηνική της παρουσία και φυσικά, μας κατέπληξε με τον international αέρα της! Το «PARÉA» είναι ένα τραγούδι που εκφράζει απόλυτα την ελληνική κουλτούρα και η Evangelia είναι η καταλληλότερη για να μας το τραγουδήσει!

Δείτε τη να ερμηνεύει το «PARÉA»: 

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Evangelia.lnk.to/Parea

Διάβασε επίσης: Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο

