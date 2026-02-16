Η Gigi Hadid απαντά στις δηλώσεις του Zayn Malik – «Δεν την ερωτεύκα ποτέ»

Η Gigi Hadid αντιδρά στα «ταπεινωτικά» λόγια του πρώην συντρόφου της, Zayn Malik, λίγα χρόνια μετά τον χωρισμό τους

Η Gigi Hadid φαίνεται να έχει μείνει σοκαρισμένη από τα πρόσφατα σχόλια του πρώην συντρόφου της, Zayn Malik, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ πραγματικά ερωτευμένος μαζί της. Το ζευγάρι διατηρούσε μια «on-off» σχέση για έξι χρόνια και απέκτησε την κόρη τους, Khai, το 2020. Οι δρόμοι τους χώρισαν την επόμενη χρονιά, αλλά οι δηλώσεις του τραγουδιστή ξανάφεραν στην επιφάνεια παλιά συναισθήματα.

Πηγή κοντά στην Gigi ανέφερε στο «The Sun»: «Δεν υπάρχει τίποτα σεβαστό στο να κακολογείς τη μητέρα του παιδιού σου. Η Gigi έχει σοκαριστεί. Είναι όλα τόσο περιττά και αξιολύπητα. Μοιάζει με ένα βρόμικο τέχνασμα για να τραβήξει λίγα πρωτοσέλιδα πριν από την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ».

Στη συνέντευξή του στο podcast «Call Her Daddy», ο Zayn Malik εξήγησε ότι η κατανόησή του για την αγάπη εξελίσσεται συνεχώς: «Τότε μπορεί να πίστευα ότι ήταν αγάπη, αλλά όσο μεγάλωνα συνειδητοποίησα ότι ίσως ήταν κάτι άλλο, πάθος, έντονα συναισθήματα… όχι ακριβώς αγάπη». Παράλληλα, τόνισε ότι θα αγαπά και θα σέβεται πάντα την Gigi: «Για να είμαι δίκαιος, θα αγαπώ πάντα την “G”, γιατί είναι ο λόγος που το παιδί μου βρίσκεται σε αυτή τη Γη και τη σέβομαι απόλυτα».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2015 και παρέμεινε μαζί για περίπου έξι χρόνια πριν χωρίσει το 2021. Μετά τον χωρισμό, η Gigi Hadid ξεκίνησε σχέση με τον Bradley Cooper, ενώ ο Zayn Malik συνδέθηκε για λίγο με τη Selena Gomez το 2023.

Η κατάσταση φαίνεται να έχει αφήσει έντονα συναισθήματα στην Gigi, η οποία, σύμφωνα με πηγές, προσπαθεί να προστατεύσει την ψυχολογία της κόρης της, Khai, από τον δημόσιο διάλογο γύρω από τον πρώην σύντροφό της.

