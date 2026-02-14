Corporate News 14.02.2026

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Εβδομάδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό Καρκίνο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Παιδικό Καρκίνο στις 15 Φεβρουαρίου, διοργανώνει Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Αθηνών (Αθανασάκη 11, Αμπελόκηποι – κτίριο ΜΑΡΣΑΛ), από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2026, καθημερινά 10:00 - 13:00.
Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και της κλινικής εγρήγορσης αναφορικά με τα πρώιμα σημεία και συμπτώματα του παιδικού καρκίνου. Πιο συγκεκριμένα, τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Αθηνών ήδη έχει προγραμματιστεί θα επισκεφθούν φοιτητές ειδικότητας βρεφονηπιοκόμων και νοσηλευτικής, στους οποίους θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική παρουσίαση για την ανίχνευση των πρωίμων συμπτωμάτων του παιδικού καρκίνου.

Η έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων κλινικών ενδείξεων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην πρώιμη διάγνωση και στη βελτίωση της πρόγνωσης. Στο πλαίσιο της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν σύντομες, διαδραστικές παρουσιάσεις, εστιάζοντας στα βασικά προειδοποιητικά σημεία που δεν πρέπει να παραβλέπονται, όπως:

§ Επίμονη κόπωση, ανορεξία, κακοδιαθεσία, ωχρότητα

§ Ανεξήγητος πυρετός, ή πυρετός που μπορεί να επιμένει χωρίς εστία λοίμωξης

§ Αιμορραγία στο δέρμα χωρίς τραυματισμό ή σε περιοχές όπως η μύτη, τα ούλα

§ Πόνος που δεν υποχωρεί

§ Μεταβολές στη συμπεριφορά ή στη γενική κατάσταση του παιδιού

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν δωρεάν, για τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην αναγνώριση ύποπτων συμπτωμάτων, τη σημασία της κλινικής παρατήρησης και της σωστής λήψης ιστορικού, καθώς και για τη διαδικασία έγκαιρης και υπεύθυνης παραπομπής.

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με κεντρικό μήνυμα «Ακούμε προσεκτικά – Παρατηρούμε υπεύθυνα – Παραπέμπουμε έγκαιρα», αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής και των μελλοντικών επιστημόνων στην προστασία της παιδικής ζωής και υγείας. Ο παιδικός καρκίνος, αν και σχετικά σπάνιος, απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση. Η έγκυρη ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η διεπιστημονική συνεργασία αποτελούν βασικά εργαλεία για την έγκαιρη αντιμετώπιση του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Αθηνών στο τηλέφωνο 210 6910143.

ελληνικός ερυθρός σταυρός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
