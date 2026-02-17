Διακόσμηση 17.02.2026

Έτσι θα οργανώσεις σωστά το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη σου

kouzina
Μικρές αλλαγές στην αποθήκευση κάτω από τον νεροχύτη μπορούν να προστατεύσουν τα αντικείμενα και να μειώσουν την υγρασία
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη θεωρείται συχνά η «αποθήκη της κουζίνας». Η ευκολία πρόσβασης το καθιστά ιδανικό για να φυλάμε καθαριστικά, σφουγγάρια ή πλαστικά δοχεία, όμως η υγρασία, οι διαρροές και οι μεταβολές θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν φθορές ή δυσάρεστες οσμές αν δεν χρησιμοποιείται σωστά.

Η σωστή οργάνωση μπορεί να κάνει τον χώρο λειτουργικό και ασφαλή, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα αντικείμενα που φυλάσσονται εκεί. Με λίγη προσοχή και μερικές έξυπνες επιλογές, το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη μπορεί να γίνει από το πιο επικίνδυνο σημείο της κουζίνας σε έναν πρακτικό και τακτοποιημένο χώρο.

kouzina
https://www.instagram.com/emmalewisphotographer/

Διάβασε επίσης: 8 πράγματα που δεν έχουν θέση στο υπνοδωμάτιό σου

Τι να αποφύγεις να βάλεις

Δεν πρέπει να αποθηκεύεις καθαριστικά με ισχυρά χημικά αν ο χώρος δεν αερίζεται σωστά, καθώς μια μικρή διαρροή μπορεί να φθείρει τα μπουκάλια ή να δημιουργήσει επικίνδυνες αναμείξεις ουσιών. Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές είναι επίσης ακατάλληλα, αφού η υγρασία και οι σωληνώσεις ευνοούν την αλλοίωση και τις δυσάρεστες μυρωδιές.

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές, όπως μπλέντερ ή τοστιέρες, δεν πρέπει να φυλάσσονται εκεί, γιατί η συνεχής υγρασία μπορεί να επηρεάσει τα καλώδια και τα ηλεκτρικά μέρη τους. Το ίδιο ισχύει για τα χαρτικά, όπως χαρτί κουζίνας ή σακούλες αποθήκευσης, που απορροφούν εύκολα υγρασία και χάνουν τη χρηστικότητά τους.

kouzina
https://www.instagram.com/louiseroehome/

Τι μπορείς να αποθηκεύσεις με ασφάλεια

Αν θέλεις να αξιοποιήσεις σωστά το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη, προτίμησε αντικείμενα ανθεκτικά στην υγρασία, όπως σφουγγάρια, γάντια καθαρισμού, σακούλες απορριμμάτων και πλαστικά δοχεία αποθήκευσης.

Επίσης, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για την ανακύκλωση, βάζοντας τα σκουπίδια σε πλαστικά δοχεία που διαχωρίζουν σωστά τα υλικά. Πλαστικά κουτιά ή δίσκοι κάτω από τα αντικείμενα μπορούν να συγκρατούν τυχόν νερά σε περίπτωση μικρής διαρροής, προστατεύοντας τόσο τα αντικείμενα όσο και το ίδιο το ντουλάπι.

kouzina
https://www.pexels.com/

Πώς να μειώσεις την υγρασία και τις φθορές

Έλεγξε τακτικά τις σωληνώσεις για να εντοπίζεις μικρές διαρροές, φρόντισε να μην υπερφορτώνεις τον χώρο και άφηνε τον αέρα να κυκλοφορεί. Ειδικά προϊόντα για απορρόφηση υγρασίας μπορούν να κρατήσουν το ντουλάπι σε καλύτερη κατάσταση και να προστατεύσουν τα αντικείμενα που φυλάσσεις.

unsplash.com

Γιατί αξίζει να οργανώσεις σωστά

Η σωστή αποθήκευση κάτω από τον νεροχύτη δεν αφορά μόνο την τάξη στην κουζίνα. Βοηθά να μειώσεις περιττά έξοδα, να προστατεύσεις τα αντικείμενα και να κρατήσεις το σπίτι πιο ασφαλές. Με λίγες αλλαγές, ένα συχνά παραμελημένο σημείο μπορεί να μετατραπεί σε έναν λειτουργικό και οργανωμένο χώρο.

Διάβασε επίσης: Οι 4 deco τάσεις που αξίζει να αφήσεις πίσω το 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακόσμηση κουζίνα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»

Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»

17.02.2026

Δες επίσης

Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»
Life

Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»

17.02.2026
Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι
Food

Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι

17.02.2026
Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά
Life

Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά

17.02.2026
Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας
Life

Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας

17.02.2026
Ανεμοδαρμένα Ύψη: Τα κρυφά red flags πίσω από τον πιο παθιασμένο έρωτα
Life

Ανεμοδαρμένα Ύψη: Τα κρυφά red flags πίσω από τον πιο παθιασμένο έρωτα

17.02.2026
Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε
Beauty

Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε

17.02.2026
3 beauty τάσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που αξίζει να γνωρίζεις
Beauty

3 beauty τάσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που αξίζει να γνωρίζεις

17.02.2026
Calvin Klein F/W 26: Oι δεκαετίες ’70s-’80s ξαναζωντανεύουν στη Νέα Υόρκη
Fashion

Calvin Klein F/W 26: Oι δεκαετίες ’70s-’80s ξαναζωντανεύουν στη Νέα Υόρκη

17.02.2026
Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα
Fashion

Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ