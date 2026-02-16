Διακόσμηση 16.02.2026

8 πράγματα που δεν έχουν θέση στο υπνοδωμάτιό σου

dwmatio
Απομάκρυνε αντικείμενα που σου προκαλούν ένταση και ανανέωσε την κρεβατοκάμαρά σου με απλές, έξυπνες διακοσμητικές αλλαγές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κρεβατοκάμαρα είναι το πιο προσωπικό δωμάτιο του σπιτιού, ένας χώρος που πρέπει να αποπνέει ηρεμία, ισορροπία και αίσθηση ασφάλειας. Εκεί ξεκινά και τελειώνει η ημέρα μας, γι’ αυτό και ο τρόπος που είναι διαμορφωμένη επηρεάζει άμεσα τη διάθεσή μας αλλά και την ποιότητα του ύπνου μας.

Κι όμως, πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γεμίζουμε τον χώρο με αντικείμενα και επιλογές διακόσμησης που λειτουργούν αντίθετα από αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε: ξεκούραση και χαλάρωση. Δες ποια είναι τα βασικά στοιχεία που, σύμφωνα με επαγγελματίες designers, καλό είναι να απομακρύνεις από την κρεβατοκάμαρά σου.

dwmatio
www.freepik.com

Διάβασε επίσης:

1. Τηλεόραση

Όσο δελεαστικό κι αν είναι να βλέπεις σειρές στο κρεβάτι, η τηλεόραση συχνά λειτουργεί ως οπτικό «βάρος» μέσα στον χώρο. Όταν είναι κλειστή, μοιάζει με ένα μεγάλο μαύρο πλαίσιο που τραβάει το βλέμμα και διαταράσσει την αισθητική ισορροπία. Παράλληλα, συνδέει υποσυνείδητα το δωμάτιο με εγρήγορση αντί για χαλάρωση.

ipnodwmatio
pexels

2. Γραφείο

Η εργασία και η ξεκούραση δεν πρέπει να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Ένα γραφείο, ένας υπολογιστής ή στοίβες με επαγγελματικά έγγραφα κρατούν το μυαλό σε κατάσταση άγχους. Αν είναι εφικτό, διαχωρίστε πλήρως τον χώρο ύπνου από τον χώρο εργασίας.

3. Ακαταστασία

Η ακαταστασία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της γαλήνης. Γεμάτα κομοδίνα, ρούχα σε καρέκλες ή περιττά διακοσμητικά δημιουργούν οπτικό θόρυβο και αυξάνουν το αίσθημα στρες. Κρατήστε μόνο όσα είναι πραγματικά χρήσιμα ή σας προσφέρουν θετικά συναισθήματα.

4. Έντονα και φωτεινά χρώματα

Τα πολύ ζωηρά κόκκινα, πορτοκαλί ή κίτρινα μπορούν να διεγείρουν το νευρικό σύστημα και να δυσκολέψουν τη χαλάρωση. Για την κρεβατοκάμαρα προτίμησε απαλές αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου ή ζεστά ουδέτερα χρώματα που δημιουργούν αίσθηση ηρεμίας.

ipnodwmatio
https://unsplash.com/

5. Υπερμεγέθεις Καθρέφτες

Οι μεγάλοι καθρέφτες μπορεί να μεγαλώνουν οπτικά τον χώρο, όμως όταν τοποθετούνται απέναντι από το κρεβάτι συχνά προκαλούν αίσθηση ανησυχίας. Επέλεξε διακριτικά μεγέθη και τοποθετήστε τους σε σημεία που δεν κυριαρχούν οπτικά.

6. Εκτεθειμένα καλώδια

Τα μπλεγμένα καλώδια και τα πολύπριζα όχι μόνο χαλούν την αισθητική, αλλά δημιουργούν και αίσθηση ακαταστασίας. Επενδύστε σε λύσεις διαχείρισης καλωδίων ή επιλέξτε ασύρματες συσκευές όπου είναι δυνατόν.

7. Σκληρός ή μονότονος φωτισμός

Ένα μόνο δυνατό φωτιστικό οροφής κάνει τον χώρο ψυχρό και απρόσωπο. Η κρεβατοκάμαρα χρειάζεται πολυεπίπεδο φωτισμό, όπως  ατμοσφαιρικό, επιτραπέζιο και ίσως ένα διακριτικό φωτιστικό ανάγνωσης. Οι ροοστάτες βοηθούν σημαντικά στη ρύθμιση της διάθεσης.

ipnodwmatio
https://unsplash.com/

8. Υπερβολικές ηλεκτρονικές συσκευές

Κινητά, tablets, laptops και φορτιστές συσσωρεύονται εύκολα στο κομοδίνο. Η υπερβολική παρουσία τους όμως διατηρεί τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Περιορίστε τις συσκευές στο ελάχιστο και δημιουργήστε μια πιο «καθαρή» και ήρεμη ατμόσφαιρα.

Διάβασε επίσης: Οι 4 deco τάσεις που αξίζει να αφήσεις πίσω το 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακόσμηση σπίτι υπνοδωμάτιο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

16.02.2026
Επόμενο
Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Robert Duvall

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Robert Duvall

16.02.2026

Δες επίσης

Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν αγοράζουμε σουβενίρ
Life

Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν αγοράζουμε σουβενίρ

16.02.2026
Θες μέση δαχτυλίδι; Τότε κάνε κάθε μέρα αυτές τις 2 ασκήσεις
Life

Θες μέση δαχτυλίδι; Τότε κάνε κάθε μέρα αυτές τις 2 ασκήσεις

16.02.2026
Έτσι θα φτιάξεις κουλούρι Θεσσαλονίκης μόνος σου στο σπίτι
Food

Έτσι θα φτιάξεις κουλούρι Θεσσαλονίκης μόνος σου στο σπίτι

16.02.2026
3 μύθοι για τον έρωτα που πρέπει να σταματήσεις να πιστεύεις
Life

3 μύθοι για τον έρωτα που πρέπει να σταματήσεις να πιστεύεις

16.02.2026
Τα 3 must πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν βγεις ραντεβού με έναν Παρθένο
Life

Τα 3 must πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν βγεις ραντεβού με έναν Παρθένο

16.02.2026
Βlurred lips: Ο απόλυτος οδηγός για να πετύχεις το viral beauty trend
Beauty

Βlurred lips: Ο απόλυτος οδηγός για να πετύχεις το viral beauty trend

16.02.2026
MAD UNSENT LOVE MSGS: Αυτά είναι τα μηνύματα που δεν έστειλες ποτέ
Life

MAD UNSENT LOVE MSGS: Αυτά είναι τα μηνύματα που δεν έστειλες ποτέ

16.02.2026
Αν θεωρείς τα skinny jeans ξεπερασμένα, τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 3 outfits
Fashion

Αν θεωρείς τα skinny jeans ξεπερασμένα, τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 3 outfits

16.02.2026
Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά
Beauty

Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ