Η ILIA επιστρέφει με το νέο single «Ατσαλένιες Πεταλούδες»

Η ILIA παρουσιάζει τις «Ατσαλένιες Πεταλούδες», μια συναισθηματική μπαλάντα με έγχορδα και πιάνο που ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δύναμη, ανοίγοντας τον δρόμο για την κυκλοφορία του νέου δίσκου τον Μάρτιο

Η ILIA επιστρέφει με τις «Ατσαλένιες Πεταλούδες», το δεύτερο single από τον επερχόμενο δίσκο της. Ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στο εύθραυστο και το άφθαρτο, εκεί όπου η τρυφερότητα συναντά την αντοχή και η ποίηση γίνεται πράξη επιβίωσης. Από τον ίδιο τον τίτλο, το κομμάτι γεννά μια αντίφαση που ανθίζει: πεταλούδες από ατσάλι. Πλάσματα φαινομενικά λεπτεπίλεπτα, που όμως κουβαλούν μέσα τους τη σκληρότητα της εμπειρίας. Όπως οι άνθρωποι που πέφτουν και ξανασηκώνονται. Όπως η φύση που, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα, βρίσκει τρόπο να συνεχίσει – ακόμη κι αν χρειαστεί να μεταλλαχθεί.

Με έγχορδα και πιάνο στο επίκεντρο, οι Ατσαλένιες Πεταλούδες ξεδιπλώνονται σαν μια λιτή, συναισθηματική μπαλάντα. Η ενορχήστρωση αναπνέει. Δεν βιάζεται. Αφήνει χώρο στη μελωδία και στους στίχους να υπάρξουν χωρίς επιτήδευση. Τα έγχορδα της Καλλιόπης Μητροπούλου αγκαλιάζουν τη φωνή με μια σχεδόν κινηματογραφική απαλότητα, ενώ το πιάνο του Γιάννη Παπαδόπουλου λειτουργεί σαν εσωτερικός παλμός – μια ήρεμη αλλά σταθερή καρδιά που χτυπά κάτω από κάθε λέξη. Στίχοι, μουσική και παραγωγή φέρουν την υπογραφή της ίδιας της ILIA, ενισχύοντας τον προσωπικό και βιωματικό χαρακτήρα του έργου.

Στο κέντρο του τραγουδιού δεσπόζει μια αποχώρηση. «Είπες θα φύγεις», τραγουδά η ILIA, και αυνεχίζει «Δεν θα ‘ρθεις ποτέ ξανά…» Η υγρασία στα μάτια δεν είναι αδυναμία αλλά απόδειξη ότι κάτι υπήρξε αληθινό. Κι όμως, μέσα από την απώλεια, γεννιέται η αποδοχή. Κάθε λουλούδι ψάχνει τον ήλιο στα τυφλά. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να θέλει να φτάσει πιο ψηλά.

Το ρεφρέν λειτουργεί σαν ψίθυρος και σαν προσευχή μαζί:

Ατσαλένιες Πεταλούδες

Πόσο όμορφα πετούν

Αν μιλούσαν τι θα λέγαν

Για τον κόσμο που γυρνά

Δεν εξηγούν. Δεν καταγγέλλουν. Δεν επιβάλλονται. Πετούν. Και μόνο αυτό αρκεί. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν κραυγάζει. Αντίθετα εκφράζεται με τον πιο απαλό τρόπο, επειδή δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.

Το video clip οπτικοποιεί αυτή τη διαδρομή μεταμόρφωσης. Σε μια πόλη γυμνή, η δημιουργός περιπλανιέται. Ανάμεσα σε άδειους δρόμους και σιωπηλή φύση, η απουσία γίνεται τοπίο. Παράλληλα, η εικόνα της προνύμφης που μεταμορφώνεται σε πεταλούδα υπενθυμίζει ότι κάθε κλειστό κουκούλι κρύβει μια μελλοντική πτήση.

Και τότε, η ποίηση συναντά την τεχνολογία: ένα μηχάνημα δημιουργεί μια ατσαλένια πεταλούδα. Η φύση και η μηχανή, το οργανικό και το βιομηχανικό, συνυπάρχουν. Η μεταμόρφωση δεν είναι μόνο βιολογική – είναι υπαρξιακή, καλλιτεχνική, σύγχρονη. Η ευαισθησία δεν αναιρεί τη δύναμη – αντίθετα τη σμιλεύει.



Η ILIA για το video clip συνεργάστηκε με τον Χάρη Νινιό. Ο ίδιος γράφει: «Αυτές οι εικόνες λειτουργούν ως απόηχοι των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάζω -θραύσματα μιας συνθετικής αντίληψης που μεταφράζεται σε συναίσθημα. Για το LP2 της ILIA, στόχος ήταν η δημιουργία μιας αίσθησης μνήμης, σαν σήματα που αιωρούνται ανάμεσα στην ανθρώπινη εμπειρία και τη μηχανική λογική. Το οργανικό και το τεχνητό συνυπάρχουν χωρίς σαφή διάκριση, αντανακλώντας τις υπαρξιακές και συναισθηματικές διαστάσεις του άλμπουμ».

Οι Ατσαλένιες Πεταλούδες είναι ένας ύμνος στην ομορφιά που επιμένει μέσα σε ένα σκληρό κόσμο. Ένα τραγούδι για εκείνους που έμειναν, για εκείνους που έφυγαν, και για εκείνους που συνεχίζουν να πετούν – ακόμη κι αν τα φτερά τους είναι φτιαγμένα από ατσάλι.

Οι «Ατσαλένιες Πεταλούδες» είναι διαθέσιμες σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.