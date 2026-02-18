Amanda Seyfried: Αυτό είναι το πρωινό που τη γεμίζει με ενέργεια

Η Amanda Seyfried ξεκινά τη μέρα της με χυμό σέλερι και αποκαλύπτει όλα τα οφέλη του για την πέψη και την ενυδάτωση

Η Amanda Seyfried έδωσε πρόσφατα έναν ακόμη λόγο να επανεξετάσουμε τις πρωινές μας συνήθειες. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μέρα της ξεκινά με ένα ποτήρι χυμό σέλερι, πριν από καφέ ή skincare, τοποθετώντας τον στην κορυφή της προσωπικής της morning routine. Και μπορεί να ακούγεται σαν ακόμη ένα wellness trend, όμως ο συγκεκριμένος πράσινος χυμός έχει αποκτήσει φανατικό κοινό τα τελευταία χρόνια.

Από influencers μέχρι διατροφολόγους, πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια απλή αλλά ουσιαστική συνήθεια που μπορεί να ενισχύσει την ευεξία και τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας.

Τι είναι στην πραγματικότητα ο χυμός σέλερι

Ο χυμός σέλερι παρασκευάζεται από ωμά κοτσάνια σέλερι που πολτοποιούνται και στη συνέχεια σουρώνονται, ώστε να απομακρυνθούν οι φυτικές ίνες. Έτσι προκύπτει ένα ελαφρύ ρόφημα πλούσιο σε βιταμίνη Κ, βιταμίνη C και κάλιο. Η απουσία ινών επιτρέπει στα μικροθρεπτικά συστατικά να απορροφηθούν πιο γρήγορα από τον οργανισμό, προσφέροντας άμεση αίσθηση ενυδάτωσης.

Πώς επηρεάζει το πεπτικό σύστημα

Ένα από τα βασικά στοιχεία που τον έκαναν δημοφιλή είναι η σύνδεσή του με την καλή λειτουργία του εντέρου. Πολλοί αναφέρουν ότι βοηθά στη μείωση του φουσκώματος και της κατακράτησης υγρών, ενώ συμβάλλει σε μια πιο ομαλή πέψη. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε νερό, που αγγίζει περίπου το 95%, λειτουργεί υποστηρικτικά στη συνολική ενυδάτωση του οργανισμού.

Η σχέση του με τη λάμψη της επιδερμίδας

Ο χυμός σέλερι περιέχει αντιοξειδωτικές ενώσεις που σχετίζονται με τη μείωση της φλεγμονής στο σώμα. Και επειδή η φλεγμονή επηρεάζει συχνά και την εικόνα της επιδερμίδας, αρκετοί τον εντάσσουν στη ρουτίνα τους με στόχο μια πιο καθαρή, φωτεινή και ξεκούραστη όψη. Όταν το σώμα ενυδατώνεται επαρκώς, το αποτέλεσμα αποτυπώνεται συχνά και στο δέρμα.

Είναι τελικά θαυματουργός;

Παρότι τα οφέλη του είναι ενδιαφέροντα, ο χυμός σέλερι δεν αποτελεί πανάκεια. Δεν αντικαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή ούτε λύνει από μόνος του προβλήματα υγείας ή επιδερμίδας. Μπορεί όμως να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον βήμα ευεξίας μέσα σε ένα συνολικά υγιεινό lifestyle.

Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις τη morning routine σου, ίσως αξίζει να του δώσεις μια ευκαιρία, έστω για να δεις αν το «πράσινο» ξεκίνημα ταιριάζει και σε εσένα.

