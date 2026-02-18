Διατροφή 18.02.2026

Μαγνήσιο L-Threonate: Τι δείχνουν οι μελέτες για μνήμη, συγκέντρωση και ποιότητα ύπνου

Το θρεονικό μαγνήσιο συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον στον χώρο του wellness καθώς ερευνητικά δεδομένα εξετάζουν τη συμβολή του στις γνωστικές λειτουργίες και στη διαχείριση του στρες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η υγεία του εγκεφάλου βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της σύγχρονης ευεξίας, με πολλούς να αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μνήμης, της συγκέντρωσης και της ψυχικής ισορροπίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το μαγνήσιο L-Threonate (θρεονικό μαγνήσιο) έχει αρχίσει να συζητείται έντονα, καθώς νέες μελέτες διερευνούν τη συμβολή του στη γνωστική λειτουργία, στην ποιότητα του ύπνου και στη διαχείριση του άγχους.

Το μαγνήσιο συμμετέχει σε περισσότερες από 300 βιοχημικές διεργασίες του οργανισμού και είναι απαραίτητο για το νευρικό και καρδιαγγειακό σύστημα, την παραγωγή ενέργειας, την υγεία των οστών και την ισορροπία του στρες. Παρά τα οφέλη του, πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες μέσω της διατροφής και τα επίπεδά του μειώνονται με την ηλικία.

Το μαγνήσιο L-Threonate (θρεονικό μαγνήσιο), που αναγνωρίστηκε το 2010 από επιστήμονες του Massachusetts Institute of Technology, αποτελεί μορφή μαγνησίου συνδεδεμένη με L-θρεονικό οξύ. Σε αντίθεση με άλλες μορφές, φαίνεται να μπορεί να φτάνει στα εγκεφαλικά κύτταρα και να επηρεάζει νευροδιαβιβαστές όπως το GABA. Οι περισσότερες μορφές μαγνησίου κυκλοφορούν στο αίμα χωρίς να διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ενώ το μαγνήσιο L-Threonate μπορεί να υποστηρίξει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τις γνωστικές λειτουργίες.

Ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η λήψη θρεονικού μαγνησίου μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα του μετάλλου στον εγκέφαλο έως και 15%. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων με 44 άτομα ηλικίας 50 έως 70 ετών, όσοι έλαβαν 1,5 έως 2 γραμμάρια ημερησίως παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις γνωστικές και εκτελεστικές λειτουργίες. Επιπλέον, μελέτη με 109 συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 65 ετών έδειξε ότι η λήψη 2 γραμμαρίων ημερησίως για 30 ημέρες συνδέθηκε με βελτίωση της μνήμης και άλλων γνωστικών δεξιοτήτων.

Πιθανά οφέλη σύμφωνα με τις μελέτες

Οι έρευνες αποδίδουν στο μαγνήσιο L-Threonate πιθανή ενίσχυση της μνήμης, της συγκέντρωσης και της ικανότητας μάθησης, καθώς και βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Μελέτη σε 80 άτομα ηλικίας 35 έως 55 ετών με προβλήματα ύπνου έδειξε ότι η λήψη 1 γραμμαρίου ημερησίως για 21 ημέρες συνδέθηκε με καλύτερο βαθύ ύπνο και ύπνο REM, καθώς και με μεγαλύτερη ενέργεια και διαύγεια κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ορισμένα δεδομένα εξετάζουν επίσης τη σχέση της έλλειψης μαγνησίου με συχνούς πονοκεφάλους, ενώ άλλες μελέτες αναφέρουν πιθανή συμβολή στη μείωση του άγχους, στη βελτίωση της διάθεσης και στην προστασία από γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Πιθανές αντενδείξεις και δοσολογία

Η χρήση συμπληρωμάτων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και ιατρική καθοδήγηση. Η λήψη θρεονικού μαγνησίου δεν συνιστάται σε άτομα με νεφρικά προβλήματα, καθώς και κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό χωρίς συμβουλή ειδικού. Η δοσολογία που αναφέρεται συχνότερα στις μελέτες για ενήλικες είναι περίπου 2 γραμμάρια ημερησίως, ωστόσο κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες.

Καθώς η συζήτηση γύρω από τη μακροζωία του εγκεφάλου εντείνεται, το μαγνήσιο L-Threonate αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπληρώματα της περιόδου. Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, οι ειδικοί τονίζουν ότι καμία ουσία δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής που περιλαμβάνει σωστή διατροφή, φυσική δραστηριότητα, ποιοτικό ύπνο και αποτελεσματική διαχείριση του στρες.

