«Οικογένεια Άνταμς» Το Μιούζικαλ στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ ξανά…

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Άνταμς», ετοίμασε τις βαλίτσες της και επέστρεψε στο Θέατρο Βέμπο για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!

Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938!

Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999)

Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β’ κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα!

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και… μουσικοχορευτικές ανησυχίες!! Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο θέατρο ΒΕΜΠΟ, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά… στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις!!

Η WEDNESDAY, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι.

Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι… Τα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους… Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday και το αγόρι της μιας και αυτό το βράδυ, τίποτα δεν θα είναι φυσιολογικό…!!

Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες;

Τι είναι φυσιολογικό αλήθεια και τι όχι;

Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη;

Αν είσαι Άνταμς, όλα μπορούν να συμβούν…!

Πρωταγωνιστούν

Gomez Addams: Νίκος Μουτσινάς

Morticia Addams: Μαρία Σολωμού

Alice Beineke: Παρθένα Χοροζίδου

Mal Beineke: Πάνος Σταθακόπουλος

Lucas Beineke: Βαγγέλης Κακουριώτης

στο ρόλο της WEDNESDAY η Marseaux

Uncle Fester: Βασίλης Αξιώτης

Lurch: Γιώργος Γιαννίμπας

Grandma: Θέμις Μαρσέλλου

Pugsley Addams: τα παιδιά, Θεοδόσης Κοντόπουλος και Αλέξης Μετσμαχερ

Πρόγονοι:

Μαρία Βασιλάτου

Θοδωρής Γιαννόπουλος

Έμιλυ Γουσγούνη

Μαριτίνα Κατσιμπράκη

Πάνος Μαλακός

Μάριος Πετκίδης

Στέργιος Περτσινίδης

Βασιλεία Καϊρέ

Διάρκεια: 160 λεπτά (με διάλειμμα)

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice

Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση: Νικόλας Γουάστωρ

Φωνητική διδασκαλία: Βασίλης Αλεβίζος

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Video Designer: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία, mkazamia@react.com.gr

Οργάνωση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 17:15 & 21:00

Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτηρίων:

Α’ ζώνη: 50 ευρώ, Β’ ζώνη: 40 ευρώ, Γ’ ζώνη: 30 ευρώ, Πλατεία: 25 ευρώ.

Α’ ζώνη εξώστης-θεωρείο: 30 ευρώ, Β ζώνη εξώστης-θεωρείο: 25 ευρώ,

Γ’ ζώνη εξώστης-θεωρείο: 20 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-addams/

ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ

Καρόλου 18, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5229519

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2