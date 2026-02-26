Fashion 26.02.2026

Πώς ο Jacob Elordi κατάφερε να κάνει τις γυναικείες τσάντες ανδρική υπόθεση

Ο ηθοποιός μετατρέπει τις τσάντες σε βασικό στοιχείο του προσωπικού του στυλ, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε ανδρική και γυναικεία μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Jacob Elordi έχει αποδείξει πως οι τσάντες δεν είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Από humble totes έως συλλεκτικά κομμάτια Bottega Veneta, ο ηθοποιός συνδυάζει άνεση, στιλ και προσωπικότητα, κάνοντας κάθε τσάντα να φαίνεται αυθόρμητα φυσική στον ώμο ενός άνδρα με ανάστημα και παρουσιαστικό όπως το δικό του.

Η αισθητική του ηθοποιού βασίζεται στις casual πινελιές. Απλά T-shirts, ουδέτερες ζακέτες και loafers, ενώ συχνά οι τσάντες γίνονται η έντονη πινελιά που δίνει ζωή και ένταση σε κάθε εμφάνιση. Η συλλογή του περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια όπως η Bottega Andiamo, η Cassette, η Chanel Mini Messenger και η Fendi Baguette, σε χρώματα από κλασικό καφέ και μπεζ μέχρι έντονο κόκκινο και baby pink.

jacob_elordi
Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο στυλ του Jacob Elordi είναι η αίσθηση της ανεπιτήδευτης πολυτέλειας. Ακόμα και όταν εμφανίζεται σε casual street looks, όπως τζιν και sneakers, η τσάντα που κρατάει μοιάζει να έχει επιλεγεί με την ίδια προσοχή που θα επέλεγε μια γυναίκα fashionista. Το αποτέλεσμα είναι ένα στυλ που δείχνει ταυτόχρονα προσιτό και high-fashion, χωρίς ποτέ να φαίνεται επιτηδευμένο.

Ο ηθοποιός έχει καταφέρει να αποδείξει ότι το μέγεθος ή το χρώμα μιας τσάντας δεν περιορίζει την ανδρική κομψότητα. Από τις oversized Bottega totes για ταξίδια μέχρι τις μικρότερες crossbody Fendi και Chanel, κάθε επιλογή του γίνεται αφορμή για συζήτηση στον κόσμο της μόδας. Ακόμα και τα πιο «μικρά» σχέδια λειτουργούν σαν statement pieces, προσθέτοντας χαρακτήρα σε απλές εμφανίσεις.

Η πρακτικότητα δεν χάνει ποτέ τη θέση της στην ατζέντα του. Σε πολλές εμφανίσεις του στο δρόμο ή στα αεροδρόμια, έχει επιλέξει tote bags και σακίδια που συνδυάζουν στυλ και λειτουργικότητα. Ένα παράδειγμα ήταν η εμφάνισή του στο Σίδνεϊ με customised jacket Bode και μια Bottega σε baby pink, μια στιγμή που μπορούσε να σταθεί άνετα σε editorial μόδας, δείχνοντας πως ακόμα και η καθημερινή μετακίνηση μπορεί να γίνει fashion moment. Παράλληλα, συνήθως κρατάει και μια δεύτερη τσάντα με bag charms, δείχνοντας πως το παιχνίδι με τη μόδα δεν χρειάζεται να είναι σοβαρό για να είναι εντυπωσιακό.

Από τα πρώτα χρόνια της δημοφιλίας του, με ρόλους στο Euphoria, χρησιμοποιούσε τσάντες για να θολώσει τα όρια των gender norms. Η Fendi Baguette που κρατούσε τότε έμοιαζε τόσο φυσική όσο αν ήταν ένα καθημερινό αξεσουάρ, ενισχύοντας την ιδέα ότι οι τσάντες είναι τρόπος έκφρασης και όχι ζήτημα φύλου. Η επιλογή του να εντάσσει τόσο δυναμικά τις τσάντες στο στυλ του τον έχει καταστήσει πρότυπο για τη νέα γενιά ανδρών που δεν φοβούνται να πειραματιστούν με αξεσουάρ.

jacob_elordi
https://www.instagram.com/splashnews/

Φυσικά, το προσωπικό στυλ του Jacob Elordi δεν περιορίζεται μόνο στις τσάντες. Είναι συνδυασμός χαλαρής κομψότητας και προσεγμένης λεπτομέρειας: ουδέτερες υφές, διακριτικά κοσμήματα και μικρές πινελιές χρώματος μέσω ρούχων ή αξεσουάρ. Οι τσάντες λειτουργούν ως σημείο αναφοράς σε κάθε εμφάνιση, ζωντανεύοντας την εικόνα χωρίς να υπερβαίνουν την αρμονία του συνόλου. Αυτή η ικανότητα να εντάσσει ένα αξεσουάρ υψηλής μόδας σε casual look καθιστά τον Elordi πρωτοπόρο στον κόσμο της ανδρικής μόδας.

Συνολικά, η συλλογή τσαντών του Jacob Elordi δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής του αισθητικής. Από τις Bottega Veneta μέχρι τις Chanel και Louis Vuitton, κάθε τσάντα γίνεται εργαλείο έκφρασης, συνδέοντας την πρακτικότητα με την υψηλή αισθητική και θέτοντας τον ηθοποιό ως παράδειγμα για την επόμενη γενιά ανδρών που θέλουν να πειραματιστούν με στυλ χωρίς περιορισμούς.

Fashion fashion trends Jacob Elordi Τσάντα
