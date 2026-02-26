Με τη Maria Grazia Chiuri στο δημιουργικό τιμόνι, o οίκος Fendi επαναπροσδιορίζει την τσάντα ως βασικό κομμάτι της ημέρας

Μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στην κληρονομιά και το παρόν, επαναπροσδιορίζοντας τη γκαρνταρόμπα ως χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ουσιαστικής έκφρασης

Στην πρώτη της συλλογή ως creative director του ρωμαϊκού οίκου Fendi, η Maria Grazia Chiuri παρουσίασε στη Milan Fashion Week ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Less me, more us». Ένα σύνθημα που συμπυκνώνει το πνεύμα της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 και θέτει στο επίκεντρο τη γυναικεία αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την έννοια της κοινότητας.

Η Chiuri αντλεί έμπνευση από την ίδια την ιστορία του οίκου, αποτίοντας φόρο τιμής στις 5 αδελφές Fendi (Paola, Anna, Franca, Carla και Alda) που συνέχισαν το όραμα των ιδρυτών και διαμόρφωσαν την ταυτότητα του brand. Το πνεύμα της συλλογικότητας εκφράζεται μέσα από ένα συμβολικό αξεσουάρ: το κασκόλ «5 SISTERS», που παραπέμπει αισθητικά στα κασκόλ οπαδών, μεταφέροντας την ιδέα της ενότητας και του ανήκειν.

Οι τσάντες στο προσκήνιο

Για ακόμη μία φορά, τα αξεσουάρ αποτελούν κεντρικό άξονα της αφήγησης. Οι τσάντες δεν λειτουργούν απλώς συμπληρωματικά, αλλά ως πρωταγωνίστριες της καθημερινότητας. Η εμβληματική Fendi Baguette επανερμηνεύεται σε πολλαπλές εκδοχές: μαλακή ή αυστηρά δομημένη, με animal prints, σε jewel παραλλαγές ή με έντονες υφές. Νέες tote bags με logo έρχονται να συμπληρώσουν την πρόταση, ενώ ορισμένα σχέδια αποκτούν πιο rock χαρακτήρα με δέρμα, κρόσσια και μεταλλικά φερμουάρ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γούνινα bag covers που επενδύουν επιλεγμένα κομμάτια, μια αναφορά σε παραδοσιακές πρακτικές προστασίας των ευαίσθητων υλικών από το ψύχος και την υγρασία. Οι τσάντες σχεδιάζονται για να φοριούνται σε κάθε στιγμή της ημέρας, ακόμη και σε ζευγάρια, υπογραμμίζοντας τη λειτουργικότητα χωρίς να θυσιάζεται η πολυτέλεια.

Διάλογος με την κληρονομιά

Οι αυστηροί, καλοσχηματισμένοι γιακάδες μοιάζουν να συνομιλούν με την αισθητική του Karl Lagerfeld, ο οποίος καθόρισε για δεκαετίες τη δημιουργική πορεία του οίκου. Τα peep-toe πέδιλα φορεμένα με κάλτσες προσθέτουν μια ανατρεπτική νότα, ισορροπώντας ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο.

Στην πασαρέλα αναδεικνύεται μια θηλυκότητα που αγγίζει το ανδρικό σύμπαν. Σκούρα κοστούμια συνδυασμένα με μπλε πουκάμισα, καθαρές γραμμές και looks που μπορούν να φορεθούν εξίσου από εκείνη και εκείνον. Η έννοια της «shared wardrobe» μεταφράζεται σε μια γκαρνταρόμπα χωρίς αυστηρούς διαχωρισμούς, όπου οι ρόλοι επαναπροσδιορίζονται.

Το σώμα στο επίκεντρο

Η δαντέλα, χαρακτηριστικό στοιχείο της σχεδιαστικής γλώσσας της Chiuri, επιτρέπει στο σώμα να διαγράφεται μέσα από διαφάνειες και layering. Όπως επισημαίνει ο οίκος, «η γκαρνταρόμπα τίθεται στην υπηρεσία των επιθυμιών του σώματος». Σε έναν κόσμο που συχνά ενθαρρύνει τον ατομικισμό, η συλλογή προτείνει τη μόδα ως εργαλείο επανασύνδεσης, έναν τρόπο να επιστρέψουμε στην κοινότητα.

Στο δημιουργικό όραμα της επίδειξης συνέβαλαν οι καλλιτέχνες SAGG Napoli και Mirella Bentivoglio. Μέσα από φράσεις όπως «Rooted but not blocked» και «Present but not dependent», η έννοια του ανήκειν παρουσιάζεται ως μια δυναμική, εξελισσόμενη κατάσταση. Παράλληλα, κοσμήματα περιορισμένης έκδοσης, βασισμένα σε σχέδια της Bentivoglio από τη δεκαετία του ’70, επανασυστήνονται μέσα από έναν σύγχρονο διάλογο με το αρχείο του οίκου.

Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 του Fendi δεν αποτελεί απλώς μια νέα δημιουργική αρχή. Είναι μια δήλωση για το πώς η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως πράξη συλλογικότητας. Less me, more us.

