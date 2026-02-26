Fashion 26.02.2026

Με τη Maria Grazia Chiuri στο δημιουργικό τιμόνι, o οίκος Fendi επαναπροσδιορίζει την τσάντα ως βασικό κομμάτι της ημέρας

fendi
Μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στην κληρονομιά και το παρόν, επαναπροσδιορίζοντας τη γκαρνταρόμπα ως χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ουσιαστικής έκφρασης
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην πρώτη της συλλογή ως creative director του ρωμαϊκού οίκου Fendi, η Maria Grazia Chiuri παρουσίασε στη Milan Fashion Week ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Less me, more us». Ένα σύνθημα που συμπυκνώνει το πνεύμα της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 και θέτει στο επίκεντρο τη γυναικεία αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την έννοια της κοινότητας.

Η Chiuri αντλεί έμπνευση από την ίδια την ιστορία του οίκου, αποτίοντας φόρο τιμής στις 5 αδελφές Fendi  (Paola, Anna, Franca, Carla και Alda) που συνέχισαν το όραμα των ιδρυτών και διαμόρφωσαν την ταυτότητα του brand. Το πνεύμα της συλλογικότητας εκφράζεται μέσα από ένα συμβολικό αξεσουάρ: το κασκόλ «5 SISTERS», που παραπέμπει αισθητικά στα κασκόλ οπαδών, μεταφέροντας την ιδέα της ενότητας και του ανήκειν.

https://www.instagram.com/fendi/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή γυαλιών για τη Ray-Ban

Οι τσάντες στο προσκήνιο

Για ακόμη μία φορά, τα αξεσουάρ αποτελούν κεντρικό άξονα της αφήγησης. Οι τσάντες δεν λειτουργούν απλώς συμπληρωματικά, αλλά ως πρωταγωνίστριες της καθημερινότητας. Η εμβληματική Fendi Baguette επανερμηνεύεται σε πολλαπλές εκδοχές: μαλακή ή αυστηρά δομημένη, με animal prints, σε jewel παραλλαγές ή με έντονες υφές. Νέες tote bags με logo έρχονται να συμπληρώσουν την πρόταση, ενώ ορισμένα σχέδια αποκτούν πιο rock χαρακτήρα με δέρμα, κρόσσια και μεταλλικά φερμουάρ.

https://www.instagram.com/fendi/?hl=el
https://www.instagram.com/fendi/?hl=el
https://www.instagram.com/fendi/?hl=el

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γούνινα bag covers που επενδύουν επιλεγμένα κομμάτια, μια αναφορά σε παραδοσιακές πρακτικές προστασίας των ευαίσθητων υλικών από το ψύχος και την υγρασία. Οι τσάντες σχεδιάζονται για να φοριούνται σε κάθε στιγμή της ημέρας, ακόμη και σε ζευγάρια, υπογραμμίζοντας τη λειτουργικότητα χωρίς να θυσιάζεται η πολυτέλεια.

https://www.instagram.com/fendi/?hl=el
https://www.instagram.com/fendi/?hl=el
https://www.instagram.com/fendi/?hl=el

Διάλογος με την κληρονομιά

Οι αυστηροί, καλοσχηματισμένοι γιακάδες μοιάζουν να συνομιλούν με την αισθητική του Karl Lagerfeld, ο οποίος καθόρισε για δεκαετίες τη δημιουργική πορεία του οίκου. Τα peep-toe πέδιλα φορεμένα με κάλτσες προσθέτουν μια ανατρεπτική νότα, ισορροπώντας ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο.

https://www.instagram.com/fendi/?hl=el
https://www.instagram.com/fendi/?hl=el

Στην πασαρέλα αναδεικνύεται μια θηλυκότητα που αγγίζει το ανδρικό σύμπαν. Σκούρα κοστούμια συνδυασμένα με μπλε πουκάμισα, καθαρές γραμμές και looks που μπορούν να φορεθούν εξίσου από εκείνη και εκείνον. Η έννοια της «shared wardrobe» μεταφράζεται σε μια γκαρνταρόμπα χωρίς αυστηρούς διαχωρισμούς, όπου οι ρόλοι επαναπροσδιορίζονται.

Το σώμα στο επίκεντρο

Η δαντέλα, χαρακτηριστικό στοιχείο της σχεδιαστικής γλώσσας της Chiuri, επιτρέπει στο σώμα να διαγράφεται μέσα από διαφάνειες και layering. Όπως επισημαίνει ο οίκος, «η γκαρνταρόμπα τίθεται στην υπηρεσία των επιθυμιών του σώματος». Σε έναν κόσμο που συχνά ενθαρρύνει τον ατομικισμό, η συλλογή προτείνει τη μόδα ως εργαλείο επανασύνδεσης, έναν τρόπο να επιστρέψουμε στην κοινότητα.

Στο δημιουργικό όραμα της επίδειξης συνέβαλαν οι καλλιτέχνες SAGG Napoli και Mirella Bentivoglio. Μέσα από φράσεις όπως «Rooted but not blocked» και «Present but not dependent», η έννοια του ανήκειν παρουσιάζεται ως μια δυναμική, εξελισσόμενη κατάσταση. Παράλληλα, κοσμήματα περιορισμένης έκδοσης,  βασισμένα σε σχέδια της Bentivoglio από τη δεκαετία του ’70, επανασυστήνονται μέσα από έναν σύγχρονο διάλογο με το αρχείο του οίκου.

Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 του Fendi δεν αποτελεί απλώς μια νέα δημιουργική αρχή. Είναι μια δήλωση για το πώς η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως πράξη συλλογικότητας. Less me, more us.

Διάβασε επίσης: Burberry FW26: Όταν η νυχτερινή ζωή του Λονδίνου μετατρέπεται σε πασαρέλα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Fendi Maria Grazia Chiuri
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Το Μεγαλείο του Paolo Sorrentino και επικό Elvis Presley in Concert

Οι ταινίες της εβδομάδας: Το Μεγαλείο του Paolo Sorrentino και επικό Elvis Presley in Concert

26.02.2026
Επόμενο
Ο Bill Gates ομολογεί σχέσεις εκτός γάμου και απολογείται για το παρελθόν με τον Jeffrey Epstein

Ο Bill Gates ομολογεί σχέσεις εκτός γάμου και απολογείται για το παρελθόν με τον Jeffrey Epstein

26.02.2026

Δες επίσης

50.000 αντικείμενα ζωντάνεψαν το runway της Diesel στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Fashion

50.000 αντικείμενα ζωντάνεψαν το runway της Diesel στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

26.02.2026
Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα
Fashion

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

26.02.2026
Lily Collins: Το μαύρο μανικιούρ που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια
Beauty

Lily Collins: Το μαύρο μανικιούρ που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια

26.02.2026
Ο A$AP Rocky παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή γυαλιών για τη Ray-Ban
Fashion

Ο A$AP Rocky παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή γυαλιών για τη Ray-Ban

26.02.2026
Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου
Life

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

26.02.2026
Επεισοδιακά κλείνει ο Φεβρουάριος για 2 ζώδια
Life

Επεισοδιακά κλείνει ο Φεβρουάριος για 2 ζώδια

26.02.2026
Τι να κάνεις μετά το φαγητό για να μην ανεβαίνει το σάκχαρο
Life

Τι να κάνεις μετά το φαγητό για να μην ανεβαίνει το σάκχαρο

25.02.2026
Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό
Life

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

25.02.2026
Πόσο περπάτημα χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα για να χάσεις 1 κιλό λίπους
Fitness

Πόσο περπάτημα χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα για να χάσεις 1 κιλό λίπους

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης