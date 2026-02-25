Fashion 25.02.2026

Burberry FW26: Όταν η νυχτερινή ζωή του Λονδίνου μετατρέπεται σε πασαρέλα

Στο φινάλε της London Fashion Week Φθινόπωρο 2026, ο οίκος Burberry μεταμόρφωσε τη νυχτερινή ζωή του Λονδίνου σε πασαρέλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Με θεατρική αυτοπεποίθηση και καθαρό βρετανικό ταμπεραμέντο, η Burberry έκλεισε την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου μεταμορφώνοντας το ιστορικό Old Billingsgate σε μια κινηματογραφική ερωτική επιστολή προς την πόλη μετά το σκοτάδι. Οι καλεσμένοι κατέφθαναν με φόντο τη λαμπερή Tower Bridge να καθρεφτίζεται στον Τάμεση, μια εικόνα που επαναλήφθηκε εντός της αίθουσας μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό-αναπαράσταση της εμβληματικής γέφυρας, τοποθετημένο διαγώνια στον βικτωριανό χώρο που άλλοτε υπήρξε η μεγαλύτερη ψαραγορά στον κόσμο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν η Kate Moss και η Lila Moss, καθώς και πρωταγωνιστές από τις σειρές Industry και Bridgerton. Όταν τα φώτα χαμήλωσαν και το μπάσο της FKA Twigs άρχισε να πάλλεται στον χώρο, το μήνυμα ήταν σαφές: αν η προηγούμενη σεζόν ύμνησε τα φεστιβαλικά λιβάδια, το φθινόπωρο 2026 ανήκει στη γυαλιστερή, αισθησιακή νυχτερινή ζωή της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η συλλογή του Daniel Lee κινήθηκε σε μια παλέτα από βουτυρένιο μαύρο plongé δέρμα και λαμπερούς τόνους, όπως το μπλε του μελανιού, το μπορντό και το δαμασκηνί. Τα looks έμοιαζαν φτιαγμένα για χορό μέχρι το ξημέρωμα σε κάποιο ιδιωτικό members’ club του Mayfair, όπως το θρυλικό Music Room στο Twenty Two, όπου φιλοξενήθηκε το after party.

Κλασικά wrap φορέματα και bias-cut δημιουργίες από ρευστό σατέν αγκάλιαζαν το σώμα, διακοσμημένα με παιχνιδιάρικα φουλάρια, κρόσσια και κεντημένες φούντες που σχεδόν απαιτούσαν μια στροφή στην πίστα. Πλεκτά φορέματα στο χέρι έλαμπαν μέσα από χιλιάδες χάντρες και παγιέτες, ενώ κεντήματα με bugle beads σε ύφος Art Deco κατέβαιναν καταρράκτες πάνω σε φορέματα-ταμπάρδες με αναφορές στα flapper κορίτσια των ’20s και σε αέρινα παντελόνια που αιχμαλώτιζαν το φως σε κάθε βήμα.

Φυσικά, μιλώντας για τον οίκο που επινόησε την καμπαρντίνα, τα πανωφόρια δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το προσκήνιο. Οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες trench, ζώνες στα μανίκια, throat latches και επωμίδες, διαπέρασαν ολόκληρη τη συλλογή, εμφανιζόμενες όχι μόνο σε παλτό αλλά και σε rib-knit φορέματα ή ακόμη και σε brushed μοχέρ hoodies.

Ο σχεδιαστής πειραματίστηκε με υφές σε μια fur-free προσέγγιση, παρουσιάζοντας ευρηματικά shearling κομμάτια με ακατέργαστα τελειώματα ή σε intarsia εκδοχές του κλασικού Burberry check. Παράλληλα, utilitarian staples όπως bombers και raincoats απέκτησαν βραδινό χαρακτήρα μέσα από λείο lambskin δέρμα.

Η πιο δυνατή πρόταση; Το going-out trench: καμπαρντίνες από πλισέ μεταξωτό poplin ή μεταξωτό faille με βολάν γιακά, κομμάτια τόσο εντυπωσιακά που δύσκολα θα τα αποχωριζόταν κανείς στο coat check.

Με αυτή τη συλλογή, ο οίκος Burberry δεν παρουσίασε απλώς ρούχα. Παρουσίασε μια ατμόσφαιρα, μια ωδή στη λάμψη, στον ρυθμό και στη μυσταγωγία του Λονδίνου μετά τα μεσάνυχτα.

