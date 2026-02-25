Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία

Μπορεί να αποφεύγουν τις συχνές αποκαλύψεις από την προσωπική τους ζωή στα social media, όμως η σχέση τους παραμένει δυνατή και σταθερή. Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συμπληρώνουν 4 χρόνια κοινής πορείας, κρατώντας χαμηλούς τόνους αλλά δείχνοντας ξεκάθαρα τα συναισθήματά τους.

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που τους θέλουν να περνούν κρίση ή να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Ωστόσο, με κάθε νέα τους κοινή φωτογραφία ή διαδικτυακή ανάρτηση, οι δυο τους διαψεύδουν τα σενάρια. Μάλιστα, πρόσφατα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στην αγκαλιά του συντρόφου της, αποπνέοντας ρομαντική διάθεση.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, τονίζοντας πως ούτε η ίδια ούτε ο Χρήστος Μάστορας είναι ζηλιάρηδες. Όπως είχε εξηγήσει, στην αρχή μιας σχέσης είναι φυσικό να υπάρχει έντονο πάθος και ίσως λίγη παραπάνω ζήλεια, όμως με τον χρόνο η εμπιστοσύνη εδραιώθηκε και από τις δύο πλευρές. Παραδέχτηκε ακόμη πως εκείνος έχει την τάση να αναλύει υπερβολικά τα πράγματα, κάτι που θα ήθελε να μετριάσει.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο γάμου, ανέφερε πως δεν είναι κάτι που βρίσκεται στις άμεσες σκέψεις της. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αν της γινόταν πρόταση, επειδή τον αγαπά και νιώθει πως είναι ο άνθρωπός της, θα απαντούσε θετικά.

