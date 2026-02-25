H Taylor Swift κατακτά για 14η φορά το Billboard Hot 100 γράφοντας ξανά ιστορία

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Billboard Hot 100 με το «Opalite», ισοφαρίζοντας τη Rihanna και σκαρφαλώνοντας στην κορυφή των ρεκόρ

Το «Opalite» κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Billboard Hot 100, προσθέτοντας ένα ακόμα Νο.1 στην καριέρα της Taylor Swift. Παρά τις ανταγωνιστικές κυκλοφορίες και την καθυστέρηση λόγω streaming και promo στρατηγικής, το τραγούδι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή στην 20η εβδομάδα του στο chart, φέρνοντας τη Swift πιο κοντά σε ένα ιστορικό ρεκόρ.

Παρόλο που ο αριθμός 13 θεωρείται παραδοσιακά τυχερός για την τραγουδίστρια και το 14 αποδείχθηκε εξίσου σημαντικό. Με 14 Νο.1, ισοφαρίζει τη Rihanna για τις περισσότερες κορυφές στην ιστορία του Hot 100, ενώ μόνο οι Beatles με 20 και η Mariah Carey με 19 Νο.1 προηγούνται, ρεκόρ που η Swift φαίνεται να μπορεί να ξεπεράσει στο μέλλον.

Το «Opalite» ακολουθεί το «The Fate of Ophelia» ως το δεύτερο Νο.1 από το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», με το πρώτο να παραμένει στην κορυφή για 10 εβδομάδες. Το τραγούδι είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο.2 κατά την εβδομάδα κυκλοφορίας του άλμπουμ και βασιζόταν κυρίως σε streaming για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις, μέχρι που κυκλοφόρησε επίσημα ως single με το music video στις 6 Φεβρουαρίου.

Η εβδομάδα που ακολούθησε ήταν ιδανική για την άνοδο στο Νο.1, όμως η αναβίωση του καταλόγου του Bad Bunny μετά το Super Bowl και άλλοι παράγοντες καθυστέρησαν την κορυφή. Η κυκλοφορία φυσικών εκδόσεων του single, βινύλιο και CD, μέσα στο Φεβρουάριο έδωσε τεράστια ώθηση στις πωλήσεις, φτάνοντας τις 168.000 αντίτυπα, από τα οποία 144.000 ήταν φυσικά αντίτυπα.

Παράλληλα, οι προβολές στο ραδιόφωνο αυξήθηκαν κατά 17% φτάνοντας τα 58,9 εκατ., ενώ οι streams έφτασαν τα 11,4 εκατ., μειωμένα κατά 20% από την προηγούμενη εβδομάδα. Η Taylor Swift εκμεταλλεύτηκε και την αλλαγή κανόνων της Billboard, αποκλείοντας τα δωρεάν YouTube streams από τον υπολογισμό, δίνοντας αποκλειστική πρόσβαση δύο ημερών σε Apple Music και Spotify Premium.

Στην Billboard 200, το άλμπουμ του Bad Bunny «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» παραμένει στο Νο.1 για δεύτερη συνεχόμενη και πέμπτη συνολικά φορά. Νέες εισόδους στην πρώτη δεκάδα έχουν οι Brent Faiyaz με το «Icon» στο Νο.6 και η Charli XCX με το soundtrack για το «Wuthering Heights» στο Νο.8.

Με αυτό το Νο.1, η Taylor Swift συνεχίζει να γράφει ιστορία και να φέρνει τους fans της πιο κοντά σε κάθε νέα επιτυχία, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

