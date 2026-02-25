Radio & Podcast 25.02.2026

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτουν τι φορούν κάθε μέρα στο στούνιο

Το φωτογραφικό αφιέρωμα του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτει τι φοράνε κάθε μέρα στις εκπομπές τους οι παραγωγοί στο στούντιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο Mad Radio 106,2, το στυλ δεν μένει μόνο στους δρόμους, μπαίνει κατευθείαν στο στούντιο! Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί συνδυάζουν άνεση και προσωπικότητα, δείχνοντας ότι η μόδα και η μουσική πάνε πάντα χέρι-χέρι. Από τα πιο φρέσκα sneakers μέχρι τα must-have κομμάτια, κάθε εμφάνιση λέει τη δική της ιστορία και αποδεικνύει πως το προσωπικό τους στυλ δεν έχει όρια.

Αυτό το φωτογραφικό αφιέρωμα μας δίνει μια γεύση από το τι φοράνε οι αγαπημένοι σας παραγωγοί στο στούντιο. Casual vibes, χρωματιστές λεπτομέρειες και αγαπημένα κομμάτια συνθέτουν το μοναδικό τους στυλ, ενώ τα sneakers και οι statement γούνες δεν λείπουν ποτέ. Ετοιμάσου να πάρεις ιδέες και να ανακαλύψεις πώς το streetwear μεταμορφώνεται σε studio fashion statement!

Διάβασε επίσης: Απόκριες στο Mad Radio 106,2: Οι παραγωγοί αποκαλύπτουν τα πιο guilty pleasure τραγούδια τους

Βρισηίδα Ανδριώτου

«Τζιν με φουτεράκι και sneakers! Κάθε μέρα επιλέγω διαφορετικό στυλ ανάλογα με τη διάθεσή μου, από street casual μέχρι sexy ή elegant. Αυτό ήταν πάντα το στυλ μου, αλλάζει μαζί με τη διάθεσή μου και εκφράζει την προσωπικότητά μου σε κάθε στιγμή».

Κατερίνα Πεφτίτση

«Ένα αναπάντεχο print-to-print που για μένα είναι must-have για να ξεκινήσει καλά το πρωί. Συνδυάζω τα blue jeans από τη Mat Fashion, που αγκαλιάζουν το σώμα μου, με βασικά κομμάτια της καθημερινής γκαρνταρόμπας και ολοκληρώνω το look είτε με ένα παπούτσι ή αθλητικό δίπατο για ύψος, είτε με μποτάκι».

katerina_peftitsi

Κάτια Νεκταρίου

Στο ραδιόφωνο θέλω να είμαι ο εαυτός μου και μπορώ να το πετύχω μόνο όταν νιώθω σαν στο σπίτι μου. Η συνταγή για στυλ χωρίς προσπάθεια είναι απλή, μια άνετη buggy φόρμα, φλις, σκούφος και Uggs για ζεστασιά. Για να μην είναι βαρετό το look προσθέτω πάντα κάτι πιο «spicy», όπως ένα ημιδιαφανές νυχτικό ή ένα πουκάμισο για την αντίθεση που επιδιώκω, και φυσικά γούνα από πάνω. Κι έτσι, έτοιμη να περπατήσω στο Mad Studio με στυλ που νιώθω απόλυτα δικό μου».

Κατερίνα Ψύχα

«Έχω χαρακτηριστεί από τους και τις συναδέλφους παραγωγούς ως fashion ico(n) του mad radio. Έχω εμφανιστεί με: γούνα, τούλι, παγιέτα, δαντέλα, βελούδο και όλα αυτά για μία απογευματινή εκπομπή! Λατρεύω τα λουστρίνι αρβυλάκια μου και τα στρας χαμηλά cowboy boots (τύπου roper) που τα συνδυάζω με όλα! Εξαίρεση στο χρυσό κανόνα και στυλ κομψότητας, οι ημέρες που έχω γυμναστήριο, οπότε και πηγαίνω στο στούντιο με πολύχρωμα συνήθως κολάν, και ξανά με την πινελιά ιδιαίτερων shoes!».

Αντιγόνη Βιντιάδη

Η μόδα αυτής της ραδιοφωνικής παραγωγού-μάνας-μαγείρισσας-σοφέρ-καθαρίστριας-λογίστριας, ακολουθεί την τάση «ό,τι έπιασα, έβαλα» γιατί τα ξημερώματα δε βλέπω και καλα! Βασικό συστατικό της απαράμιλλης αισθητικής μου είναι οι τρέλες μου κάλτσες και τα αθλητικά μου! Οι επιλογές μου τα τελευταία χρόνια βασίζονται στο τι ειναι βολικό και εύκολο!

Φαίη Βώκου

«Casual γιατί έτσι μας αρέσει! Γιατί στις 7.00 το πρωί που φεύγω από το σπίτι, είναι το μόνο προσβάσιμο styling!».

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Έτσι πρωί πρωί Σαββατοκύριακου που είναι η εκπομπή, θα ήθελα να πηγαίνω με τις πιζάμες μου, σας το δηλώνω! Αλλα επειδή έχω πάντα καλεσμένους (και θα γίνουμε ρεζίλι παιδιά στους ανθρώπους) είμαι πάντα περιποιημένη! Πόσο θα ήθελα να πηγαίνω με φόρμα, να ξέρατε πόσο!

 

Διάβασε επίσης: Anti-Valentine’s Guide: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 φτιάχνουν την playlist με τα αγαπημένα τους «Breakup Anthems»

Δες κι αυτό…

