Sampling ή Αντιγραφή; 10 ελληνικά hits που δανείστηκαν (πολύ) από το εξωτερικό

Από το «Υποφέρω» της Βανδή μέχρι τον «Εξωγήινο» του Βολάνη, δείτε ποια πασίγνωστα ελληνικά hits δανείστηκαν τη μουσική τους από το εξωτερικό

Η ιστορία της ελληνικής μουσικής, από τις παλιές δεκαετίες μέχρι και τις μέρες μας, είναι γεμάτη από στιγμές όπου οι δημιουργοί κοίταξαν προς το εξωτερικό για να βρουν την επόμενη μεγάλη επιτυχία που θα ξεσηκώσει το κοινό. Αυτή η συνήθεια να «δανειζόμαστε» μελωδίες, ρυθμούς ή ακόμα και ολόκληρες ενορχηστρώσεις από ξένα hits δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε απαραίτητα κακό, καθώς πολλές φορές οδήγησε σε κομμάτια που αγαπήθηκαν υπερβολικά και έγιναν μέρος της ζωής μας. Συχνά, οι Έλληνες συνθέτες και στιχουργοί κατάφεραν να πάρουν έναν ήχο που γεννήθηκε σε μια μακρινή χώρα και να του δώσουν μια νέα, δική μας ταυτότητα, κάνοντάς τον να ακούγεται απόλυτα ταιριαστός με την ελληνική πραγματικότητα και τη δική μας διασκέδαση.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η ομοιότητα είναι τόσο έντονη που δεν μπορείς παρά να αναρωτηθείς πού σταματά η έμπνευση και πού ξεκινά η αντιγραφή. Σε αυτή τη λίστα που ακολουθεί, θα δούμε 10 χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου γνωστοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τραγούδια που πατούν γερά πάνω σε παγκόσμιες επιτυχίες. Από τον ηλεκτρονικό ήχο των κλαμπ και την ποπ σκηνή της Αμερικής, μέχρι το ροκ και τα αραβικά ακούσματα, θα ανακαλύψουμε πώς οι ξένες νότες μεταμορφώθηκαν σε ελληνικά σουξέ. Είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο που μας δείχνει ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, αλλά μερικές φορές οι «συμπτώσεις» είναι τόσο μεγάλες που προκαλούν το χαμόγελο ή ακόμα και την έκπληξη σε όποιον τύχει να ακούσει και τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.

1. Δέσποινα Βανδή – Υποφέρω: Faithless – Insomnia

Εδώ ο Φοίβος πήρε τον ηλεκτρονικό ήχο που έκανε θραύση στα κλαμπ της Ευρώπης και τον έφερε στα μέτρα της Δέσποινας. Ο ρυθμός που «χτυπάει» στην αρχή είναι σχεδόν ο ίδιος με το πασίγνωστο κομμάτι των Faithless, μετατρέποντας ένα χορευτικό κομμάτι σε μια λαϊκή επιτυχία που έσπασε τα ταμεία.

2. Νατάσα Θεοδωρίδου – Καταζητείται: Shakira – Ojos Así

Πριν η Shakira γίνει το παγκόσμιο είδωλο που ξέρουμε, είχε βγάλει αυτό το τραγούδι με τον έντονο αραβικό αέρα. Η Νατάσα Θεοδωρίδου πήρε αυτή την εξωτική ατμόσφαιρα, τις μελωδίες και τον ρυθμό και τα προσάρμοσε στο δικό της ύφος, κάνοντας το «Καταζητείται» ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της.

3. Στέλιος Ρόκκος – Μια Φωτιά Στην Άμμο: Mike Oldfield – Moonlight Shadow

Αν ακούσεις την κιθάρα και τη βασική μελωδία, θα καταλάβεις αμέσως ότι ο Ρόκκος βασίστηκε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80. Πήρε το μελαγχολικό αλλά ρυθμικό στυλ του πρωτότυπου και το έκανε μια θαλασσινή, ελληνική μπαλάντα.

4. Αντώνης Ρέμος – Κομμένα Πια Τα Δανεικά: Magic System & Khaled – Même Pas Fatigué

Ο τίτλος μάλλον είναι το πιο αστείο κομμάτι της υπόθεσης, αφού η μουσική είναι ακριβώς η ίδια με ένα γαλλικό-αλγερινό τραγούδι που ακουγόταν παντού εκείνη την εποχή. Ο Ρέμος κράτησε τον ξεσηκωτικό ρυθμό και το έκανε το απόλυτο hit της νυχτερινής Αθήνας.

5. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας – Ρίξε Κόκκινο Στη Νύχτα: John Farnham – You’re the Voice

Ακόμα και στο πιο έντεχνο τραγούδι υπάρχουν «συμπτώσεις». Η μουσική βάση και ο δυναμισμός του κομματιού θυμίζουν πολύ έναν αυστραλιανό ύμνο των ’80s. Ο Μαχαιρίτσας βέβαια του έδωσε μια πιο ροκ και ελληνική χροιά.

6. Σώτης Βολάνης – Εξωγήινος: Sting – Englishman in New York

Ίσως η πιο περίεργη μεταφορά! Ο Βολάνης πήρε τη μελωδία ενός πολύ κομψού τραγουδιού του Sting και την έβαλε σε ένα δικό του κομμάτι για… εξωγήινους. Οι νότες στις στροφές είναι σχεδόν ίδιες, αλλά το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό σε ύφος.

7. Θέμης Αδαμαντίδης – Ακόμα σ’αγαπώ: George Michael – Careless Whisper

Εδώ έχουμε μια «βαριά» λαϊκή φωνή να τραγουδά πάνω σε μια από τις πιο διάσημες ερωτικές μελωδίες του κόσμου. Το χαρακτηριστικό σαξόφωνο του Τζορτζ Μάικλ έγινε η βάση για να πει ο Αδαμαντίδης τον δικό του καημό.

8. Olympians – Το κορίτσι του Μάη: Shocking Blue – Venus

Πάμε πίσω στα παλιά, όταν ο Πασχάλης ήταν στους Olympians. Πήραν ένα παγκόσμιο χορευτικό τραγούδι και του έβαλαν ελληνικά λόγια. Η μουσική είναι καρμπόν, αλλά για την Ελλάδα της δεκαετίας του ’60 ήταν κάτι ολοκαίνουργιο και φρέσκο.

9. Σάκης Ρουβάς – Άντεξα: Shok Paris – Lost Queen

Εδώ η πηγή είναι λίγο πιο ψαγμένη. Η μουσική εισαγωγή με την ηλεκτρική κιθάρα που ακούμε στο τραγούδι του Σάκη, προέρχεται από ένα παλιό τραγούδι μιας ξένης μέταλ μπάντας. Ο συνθέτης του Σάκη μάλλον σκέφτηκε ότι αυτή η δυναμική μελωδία θα ταίριαζε απόλυτα στον Έλληνα σταρ.

10. Γιώργος Μαργαρίτης – Δρόμοι του Πουθενά: Rory Gallagher – Tattoo’d Lady

Μια από τις πιο απρόσμενες περιπτώσεις. Ένας καθαρόαιμος λαϊκός τραγουδιστής όπως ο Μαργαρίτης, βρέθηκε να τραγουδά μια μελωδία που μοιάζει απίστευτα με το μπλουζ-ροκ ενός θρυλικού Ιρλανδού κιθαρίστα. Αυτό δείχνει ότι ο πόνος στην καρδιά δεν έχει σύνορα στη μουσική.

