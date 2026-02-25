H Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Σχεδόν 4 εβδομάδες μετά τη σοβαρή δοκιμασία που αντιμετώπισε με την υγεία της, η Σία Κοσιώνη βρέθηκε ξανά το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στο πόστο της, παρουσιάζοντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή που είχε ήδη γίνει γνωστή.

Η δημοσιογράφος επανεμφανίστηκε στα στούντιο του σταθμού, δείχνοντας έτοιμη να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά της, στέλνοντας παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα.

Ξεκινώντας το δελτίο, επέλεξε να απευθυνθεί προσωπικά στους τηλεθεατές πριν προχωρήσει στα θέματα της επικαιρότητας.





«Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά εδώ, στη θέση μου, και που μπορώ επιτέλους να είμαι πάλι μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη στήριξη και τα λόγια αγάπης που μου στείλατε όλο αυτό το διάστημα. Εύχομαι σε όλους υγεία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

