J2US: Η ενόχληση Ελένης Δήμου – Καίτης Γαρμπή με τον Gio Kay και η απάντησή του

Η Ελένη Δήμου βρέθηκε ως καλεσμένη κριτής στο 2ο live του Just the Two of Us και η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Η γνωστή ερμηνεύτρια ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Gio Kay, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη και παρουσίασαν το «Της Γερακίνας Γιος». Η κριτική της τραγουδίστριας για την ερμηνεία του διαγωνιζόμενου προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ στο πλευρό της στάθηκε και η Καίτη Γαρμπή, εκφράζοντας τη δική της δυσαρέσκεια για τη στάση του.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, η Δήμου εξήγησε πως δεν αισθάνεται άνετα στον ρόλο του κριτή, καθώς θεωρεί ότι η βασική της ιδιότητα είναι αυτή της τραγουδίστριας. Όπως είπε, προσπαθεί να είναι επιεικής, αναγνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο format έχει και χαρακτήρα διασκέδασης.

Ωστόσο, τόνισε πως για εκείνη ο σεβασμός απέναντι στα τραγούδια και στα μουσικά είδη είναι αδιαπραγμάτευτος. Με πορεία πέντε δεκαετιών στο τραγούδι, υπογράμμισε ότι έχει κερδίσει τον σεβασμό μέσα από τη δουλειά και τις επιλογές της.





Η ένταση στο live ξεκίνησε όταν η Ελένη Δήμου σχολίασε πως η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν την ικανοποίησε, επισημαίνοντας ότι ένα τόσο φορτισμένο κομμάτι απαιτεί βαθύτερη προσέγγιση. Ο Gio απάντησε πως ένιωσε υπερηφάνεια που τραγούδησε ένα ελληνικό τραγούδι, ως Ελληνοαμερικανός, θεωρώντας πως η στιγμή ήταν κατάλληλη. Η κριτής, όμως, αντέτεινε ότι η υπερηφάνεια δεν αρκεί χωρίς ουσιαστική μελέτη και εσωτερική σύνδεση με το υλικό.





Στη συζήτηση παρενέβη και η Καίτη Γαρμπή, η οποία σχολίασε πως η στάση του διαγωνιζόμενου έδειχνε αμηχανία ή ειρωνεία απέναντι στην επιτροπή. Τόνισε ότι οι κριτές δεν βρίσκονται τυχαία στη θέση τους και αξίζουν σοβαρή αντιμετώπιση. Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης από την μεριά του επιχείρησε να ηρεμήσει την κατάσταση, αποδίδοντας την ένταση σε πιθανή δυσκολία κατανόησης της γλώσσας, χωρίς όμως να καμφθούν πλήρως οι αντιρρήσεις της Καίτης Γαρμπή.Από την πλευρά της, η Αγγελική Ηλιάδη υπερασπίστηκε τον συνεργάτη της, χαρακτηρίζοντάς τον ευγενικό και σεβαστικό. Η απάντηση της Καίτης Γαρμπή ήταν σύντομη αλλά σαφής, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο χρόνος θα δείξει την πραγματική στάση του διαγωνιζόμενου.





Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, ο νεαρός επιχειρηματίας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!», εκφράζοντας ανοιχτά τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για τα σχόλια που δέχτηκε. «Όταν εμένα μου λέει ο Νίκος ότι κάθε Σάββατο έχουμε πάρτι, το μεγαλύτερο και κάθε μια κριτική επιτροπή με κρίνει σαν να είμαι ο Μάικλ Τζάκσον στα Grammys Awards τι φάση; Είμαι 18 χρονών τραγουδάω Καζαντζίδη, έκλαιγα πάνω στη σκηνή γιατί σκέφτηκα τον πατέρα μου, τους θείους να σκίζουν πουκάμισα, να σπάνε καρέκλες. Αυτό δεν βλέπει η κριτική επιτροπή. Πρέπει να σκέφτομαι open mind. Αν υπάρχει σεβασμός από όλους εδώ μέσα, ήρθε από εμένα. Εγώ είμαι Έλληνας, Ελληνάρας. Πες μου αν βλέπουμε άλλους Ελληνάρες εδώ μέσα. Άμα έρχονται όλοι αυτή στην Αμερική να δουν πώς είμαστε εμείς εκεί, θα δουν τον σεβασμό. Γύρισα στην πατρίδα μου, φέρνω κασέρι στην πατρίδα μου και φτιάχνω όλη τη νεολαία», δήλωσε ο Gio Kay.





