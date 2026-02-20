Αιχμές από Σκορδά: «Με μαϊμούδες δεν ασχολούμαστε – Θέλουμε τον αυθεντικό Brad Pitt»

Η Φαίη Σκορδά, μέσα από την εκπομπή της «Buongiorno», εξαπέλυσε αιχμές για τον Brad Pitt και τους σωσίες του. Αφορμή στάθηκε η παρουσία του Stand in του διάσημου σταρ στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1. Η παρουσία του Άρη Κόντου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, όπου μίλησε για την ομοιότητά του με τον Brad Pitt και τον ρόλο του σε μια ταινία που γυρίζεται στην Ύδρα, φαίνεται πως ενόχλησε τη Φαίη Σκορδά. Ο Άρης Κόντος έχει προσληφθεί από αμερικανική παραγωγή ως stand in και ότι θα συμμετάσχει ακόμα και σε επικίνδυνες σκηνές.

Στην εκπομπή «Buongiorno» της 20ης Φεβρουαρίου 2026, η Φαίη Σκορδά, με εμφανή διάθεση ειρωνείας, σχολίασε την πληθώρα ανθρώπων που εμφανίζονται ως σωσίες διαφόρων διασήμων. Η ίδια τόνισε ότι η εκπομπή της δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με «μαϊμούδες», αλλά επιθυμεί να φιλοξενήσει τον αυθεντικό Brad Pitt.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε στις αιχμές της Φαίης Σκορδά. Πάντως, η παρουσία του Άρη Κόντου στην εκπομπή του προκάλεσε αρκετά σχόλια και αντιδράσεις, με πολλούς να αμφισβητούν την ομοιότητά του με τον Μπραντ Πιτ. Η εμφάνιση σωσιών διασήμων σε τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες εκδηλώσεις είναι ένα φαινόμενο που διχάζει. Κάποιοι το βρίσκουν διασκεδαστικό και ενδιαφέρον, ενώ άλλοι το θεωρούν προσβλητικό και αστείο.

