LOOK MUM NO COMPUTER: Ο εκκεντρικός μουσικός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision 2026

Ο καινοτόμος μουσικός και YouTuber θα εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με synth ήχους

Το BBC ανακοίνωσε επίσημα τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη. Πρόκειται για τον LOOK MUM NO COMPUTER, έναν ιδιαίτερα πρωτοποριακό δημιουργό ηλεκτρονικής μουσικής και εφευρέτη μοναδικών μουσικών οργάνων.

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του Scott Mills στο Radio 2, που συμμετέχει στα σχόλια του BBC για τον διαγωνισμό. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στη σκηνή της Βιέννης τον Μάιο, ενώ το τραγούδι που θα ερμηνεύσει θα αποκαλυφθεί αργότερα.

Ποιος είναι ο LOOK MUM NO COMPUTER

Ο LOOK MUM NO COMPUTER είναι ένας καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής, experimental singer-songwriter και εφευρέτης πρωτότυπων μουσικών μηχανών. Η καριέρα του ξεκίνησε το 2014 ως frontman του indie rock συγκροτήματος ZIBRA, με εμφανίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ όπως το Glastonbury το 2015. Στη συνέχεια, ακολούθησε σόλο πορεία, εστιάζοντας στον ηλεκτρονικό και synth ήχο, ενσωματώνοντας δημιουργίες που τον κατατάσσουν στην παράδοση των βρετανικών synth συγκροτημάτων όπως οι Depeche Mode, New Order και Pet Shop Boys.

Εκτός από τις ζωντανές εμφανίσεις με τον custom-made αναλογικό συνθεσάιζερ του, «Kosmo», ο LOOK MUM NO COMPUTER είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο YouTube, με πάνω από 1,4 εκατομμύρια subscribers και 85 εκατομμύρια προβολές. Οι εφευρέσεις του περιλαμβάνουν πρωτότυπα projects όπως ένα εκκλησιαστικό όργανο από Furby toys, μια ορχήστρα από Star Wars droids και το διάσημο Synthesiser Bike.

Η συμμετοχή στη Eurovision

Η επιλογή του LOOK MUM NO COMPUTER αποτελεί ακόμη μία απευθείας ανάθεση του BBC, συνεχίζοντας την παράδοση της χώρας να στέλνει καλλιτέχνες με ξεχωριστική προσωπικότητα και καινοτόμο ήχο. Με την εμφάνισή του στη Eurovision 2026, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φέρει στον διαγωνισμό έναν συνδυασμό ηλεκτρονικής μουσικής, πρωτοποριακών οργάνων και σκηνικής ενέργειας που ξεχωρίζει.

Η Βιέννη θα είναι η επόμενη σκηνή για τον εκκεντρικό καλλιτέχνη, ο οποίος θα επιχειρήσει να συνδέσει το πειραματικό ηλεκτρονικό ύφος του με το ευρωπαϊκό τηλεοπτικό κοινό της Eurovision.

