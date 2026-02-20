Celeb News 20.02.2026

Millie Bobby Brown: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της για τα γενέθλιά της

millie_bobby_brown
Η Millie Bobby Brown γιορτάζει τα 22 της χρόνια ως νέα μητέρα, μοιράζοντας τρυφερές στιγμές με την κόρη της και τον σύζυγό της Jake Bongiovi
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Millie Bobby Brown γιόρτασε για πρώτη φορά τα γενέθλιά της ως μητέρα, κοινοποιώντας στιγμές ευτυχίας με την κόρη της στον λογαριασμό της στο Instagram. «22. Ευγνώμων για τον άντρα και την κόρη μου», έγραψε η σταρ του Stranger Things την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. «Για την οικογένεια και τους φίλους μου. Όλα τα ζώα μου. Είμαι τόσο ευλογημένη. Ευχαριστώ για τις ευχές», πρόσθεσε, υπογράφοντας «xoxo».

Η δημοσίευση περιείχε μια φωτογραφία της μαμάς με την κόρη της σε μια παραλία κατά τη δύση του ηλίου, ντυμένες ζεστά και χαλαρά, χαμογελώντας η μία δίπλα στην άλλη. Η μικρή, της οποίας το όνομα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ήρθε στη ζωή μέσω υιοθεσίας το καλοκαίρι του 2025, πέντε μήνες μετά τον δεύτερο γάμο της Brown και του Jake Bongiovi στην Ιταλία, ύστερα από τον πρώτο τους γάμο τον Μάιο του 2024.

millie_bobby_brown
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z

Ο σύζυγος της ηθοποιού, δημοσίευσε επίσης μια τρυφερή αφιέρωση για τα γενέθλιά της στο Instagram Stories: «Στην πανέμορφη γυναίκα μου, χρόνια πολλά. Η καρδιά σου είναι μοναδική» έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια κόκκινη καρδιά. Η φωτογραφία τη δείχνει να χαμογελά ενώ παίζει με τα ζώα τους στον ήλιο, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα στη φάρμα τους στη Georgia, όπου μεγαλώνει η κόρη τους ανάμεσα σε πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες, γαϊδούρια, γάτες και σκύλους.

Η Millie Bobby Brown έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να γίνει νέα μητέρα και να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια. Σε συνέντευξή της το 2025 στο podcast Smartless, είχε δηλώσει: «Θέλω πραγματικά μια οικογένεια. Θέλω μια μεγάλη οικογένεια. Η υιοθεσία για μένα δεν είναι διαφορετική από το να έχεις το δικό σου παιδί. Το σπίτι μου είναι γεμάτο αγάπη για όλους και για όλα. Αυτό είναι που πρεσβεύουμε, εγώ και ο Jake».

Πηγές αναφέρουν πως η ηθοποιός απολαμβάνει κάθε στιγμή με την κόρη της, παρά το πολυάσχολο πρόγραμμα με τα γυρίσματα και την προώθηση του Stranger Things. «Η Millie είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Το να γίνει μητέρα έχει αλλάξει τα πάντα για εκείνη», ανέφερε πηγή στο PEOPLE, προσθέτοντας πως η Brown ανυπομονεί για τις πρώτες γιορτές με την οικογένειά της και δεν αποκλείεται στο μέλλον να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η οικογένεια.

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Millie Bobby Brown ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΟΡΗ ΠΑΙΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τηλεθέαση 19/2: Σάρωσαν το «Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στην prime time

Τηλεθέαση 19/2: Σάρωσαν το «Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στην prime time

20.02.2026
Επόμενο
LOOK MUM NO COMPUTER: Ο εκκεντρικός μουσικός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision 2026

LOOK MUM NO COMPUTER: Ο εκκεντρικός μουσικός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision 2026

20.02.2026

Δες επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν κατάφερε να τραγουδήσει την Πέμπτη 19/2 – Πότε επιστρέφει στην πίστα
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν κατάφερε να τραγουδήσει την Πέμπτη 19/2 – Πότε επιστρέφει στην πίστα

20.02.2026
Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»
Celeb News

Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»

20.02.2026
Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»
Celeb News

Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»

20.02.2026
Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)
Celeb News

Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)

20.02.2026
Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt
Celeb News

Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt

20.02.2026
Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα
Celeb News

Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα

20.02.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

20.02.2026
Νίκος Μουτσινάς: Υπέγραψε με το Star για το τηλεπαιχνίδι «Lingo»
Celeb News

Νίκος Μουτσινάς: Υπέγραψε με το Star για το τηλεπαιχνίδι «Lingo»

20.02.2026
Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του
Celeb News

Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη