Millie Bobby Brown: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της για τα γενέθλιά της

Η Millie Bobby Brown γιορτάζει τα 22 της χρόνια ως νέα μητέρα, μοιράζοντας τρυφερές στιγμές με την κόρη της και τον σύζυγό της Jake Bongiovi

Η Millie Bobby Brown γιόρτασε για πρώτη φορά τα γενέθλιά της ως μητέρα, κοινοποιώντας στιγμές ευτυχίας με την κόρη της στον λογαριασμό της στο Instagram. «22. Ευγνώμων για τον άντρα και την κόρη μου», έγραψε η σταρ του Stranger Things την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. «Για την οικογένεια και τους φίλους μου. Όλα τα ζώα μου. Είμαι τόσο ευλογημένη. Ευχαριστώ για τις ευχές», πρόσθεσε, υπογράφοντας «xoxo».

Η δημοσίευση περιείχε μια φωτογραφία της μαμάς με την κόρη της σε μια παραλία κατά τη δύση του ηλίου, ντυμένες ζεστά και χαλαρά, χαμογελώντας η μία δίπλα στην άλλη. Η μικρή, της οποίας το όνομα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ήρθε στη ζωή μέσω υιοθεσίας το καλοκαίρι του 2025, πέντε μήνες μετά τον δεύτερο γάμο της Brown και του Jake Bongiovi στην Ιταλία, ύστερα από τον πρώτο τους γάμο τον Μάιο του 2024.

Ο σύζυγος της ηθοποιού, δημοσίευσε επίσης μια τρυφερή αφιέρωση για τα γενέθλιά της στο Instagram Stories: «Στην πανέμορφη γυναίκα μου, χρόνια πολλά. Η καρδιά σου είναι μοναδική» έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια κόκκινη καρδιά. Η φωτογραφία τη δείχνει να χαμογελά ενώ παίζει με τα ζώα τους στον ήλιο, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα στη φάρμα τους στη Georgia, όπου μεγαλώνει η κόρη τους ανάμεσα σε πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες, γαϊδούρια, γάτες και σκύλους.

Η Millie Bobby Brown έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να γίνει νέα μητέρα και να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια. Σε συνέντευξή της το 2025 στο podcast Smartless, είχε δηλώσει: «Θέλω πραγματικά μια οικογένεια. Θέλω μια μεγάλη οικογένεια. Η υιοθεσία για μένα δεν είναι διαφορετική από το να έχεις το δικό σου παιδί. Το σπίτι μου είναι γεμάτο αγάπη για όλους και για όλα. Αυτό είναι που πρεσβεύουμε, εγώ και ο Jake».

Πηγές αναφέρουν πως η ηθοποιός απολαμβάνει κάθε στιγμή με την κόρη της, παρά το πολυάσχολο πρόγραμμα με τα γυρίσματα και την προώθηση του Stranger Things. «Η Millie είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Το να γίνει μητέρα έχει αλλάξει τα πάντα για εκείνη», ανέφερε πηγή στο PEOPLE, προσθέτοντας πως η Brown ανυπομονεί για τις πρώτες γιορτές με την οικογένειά της και δεν αποκλείεται στο μέλλον να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η οικογένεια.

