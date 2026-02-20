Fashion 20.02.2026

Το νέο look της Margot Robbie που έφερε πίσω το viral print των 00’s

margot_robbie

Υπήρχε μια εποχή στα μέσα των 2000s, περίπου μεταξύ 2004 και 2007, που σχεδόν όλοι στον κόσμο της μόδας φορούσαν το θρυλικό skull print του Alexander McQueen. Από την Kim Kardashian μέχρι τις Nicole Richie και Mary-Kate & Ashley Olsen, η δημοφιλής εκτύπωση είχε κυριαρχήσει στη μόδα. Δύο δεκαετίες αργότερα, η Margot Robbie επιστρέφει στο αγαπημένο μοτίβο, εμφανιζόμενη με μια εντυπωσιακά διάφανη δημιουργία που τιμά τη χρυσή εποχή του print.

Στο πλαίσιο ενός event της Vogue στην Αυστραλία, η Robbie εγκατέλειψε τον ρομαντισμό της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και επέλεξε ένα πιο indie-gothic look. Η ηθοποιός φόρεσε custom φόρεμα McQueen, σχεδιασμένο από τον τωρινό creative director Seán McGirr, με βαθύ ντεκολτέ και γοτθικό μοτίβο, θυμίζοντας μια από τις πιο γνωστές εμφανίσεις της Kate Moss με skull print, μια απόδειξη της μακρόχρονης σχέσης του brand με το macabre στυλ.

margot_robbie
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie φέρνει ξανά στο φως το θρυλικό κόσμημα-καρδιά της Elizabeth Taylor

Το print με κρανία έκανε αρχικά την εμφάνισή της στη συλλογή Άνοιξη 2003 του McQueen, ενώ η Kate Moss με τη συμμετοχή της σε retrospective του 2004 καθιέρωσε το μοτίβο στη μόδα. Από εκεί και πέρα, το skull print έγινε σήμα κατατεθέν του brand, με τους fashionistas της εποχής να το φορούν σε φουλάρια, τσάντες, ακόμα και ως ζώνες.

robbie
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/

Σήμερα, υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του McGirr, το μοτίβο έχει ανανεωθεί, εμφανιζόμενο ξανά στη συλλογή Φθινόπωρο 2025 με διάφανα blousons γεμάτα skull prints. Η πρόσφατη εμφάνιση της Margot Robbie στο κόκκινο χαλί φέρνει το μοτίβο στο επίκεντρο και δείχνει ότι το skull print είναι έτοιμο για ένα πλήρες comeback στη σύγχρονη μόδα.

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends Margot Robbie
