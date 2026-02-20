Celeb News 20.02.2026

James Van Der Beek: Ανανέωσε τους όρκους με τη σύζυγό του πριν από τον θάνατό του

Μια συγκινητική τελετή στο υπνοδωμάτιό τους παρουσία οικογένειας και στενών φίλων αποτέλεσε το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του ηθοποιού που έφυγε στα 48 του χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, ο James Van Der Beek επέλεξε να ζήσει μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της προσωπικής του διαδρομής, ανανεώνοντας τους γαμήλιους όρκους του με τη σύζυγό του Kimberly Van Der Beek. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, μέσα στο σπίτι τους, με την παρουσία των παιδιών τους και λίγων στενών φίλων, μετατρέποντας τις τελευταίες ημέρες του ηθοποιού σε μια πράξη αγάπης και ενότητας.

Η Kimberly Van Der Beek αποκάλυψε ότι η απόφαση για την ανανέωση των όρκων πάρθηκε μόλις 2 ημέρες πριν από την τελετή. Όπως περιέγραψε, φίλοι του ζευγαριού φρόντισαν να οργανώσουν τα πάντα σε ελάχιστο χρόνο, βρίσκοντας νέα δαχτυλίδια και γεμίζοντας το υπνοδωμάτιο με λουλούδια και κεριά. Η ίδια χαρακτήρισε τη στιγμή «απλή, όμορφη και βαθιά συγκινητική», υπογραμμίζοντας την έντονη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην τελετή βρέθηκαν τα μέλη της οικογένειας και λίγοι αγαπημένοι φίλοι, ενώ άλλοι παρακολούθησαν μέσω διαδικτύου. Ο μουσικός Poranguí συνόδευσε τη στιγμή με ζωντανή μουσική και έκλεισε την τελετή με το τραγούδι «Somewhere Over the Rainbow», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που, σύμφωνα με τη σύζυγο του ηθοποιού, θα μείνει αξέχαστη σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ο James Van Der Beek, γνωστός κυρίως από τη σειρά «Dawson’s Creek», πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου, έπειτα από μακρά μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2009 κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Ισραήλ και παντρεύτηκε έναν χρόνο αργότερα στο Τελ Αβίβ. Μαζί απέκτησαν 6 παιδιά και συχνά μοιράζονταν στιγμές της οικογενειακής τους ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον θάνατο του James Van Der Beek, φίλοι της οικογένειας δημιούργησαν διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης, η οποία ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με στόχο να στηρίξει την Kimberly Van Der Beek και τα παιδιά τους έπειτα από τον μακροχρόνιο αγώνα του ηθοποιού με την ασθένεια.

Η ιστορία της ανανέωσης των όρκων φωτίζει μια προσωπική πλευρά του James Van Der Beek, αποκαλύπτοντας έναν άνθρωπο που επέλεξε να κλείσει τον κύκλο της ζωής του με μια πράξη αγάπης, αφήνοντας πίσω του μια δυνατή παρακαταθήκη οικογενειακής αφοσίωσης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

