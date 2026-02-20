Μουσικά Νέα 20.02.2026

O Bono και U2 επιστρέφουν με πολιτικό EP με τη συμμετοχή του Ed Sheeran

Οι U2 παρουσιάζουν το «Days of Ash», μια συλλογή τραγουδιών με έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα που σηματοδοτεί την πρώτη νέα δουλειά μετά από το 2017
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι U2 επανέρχονται δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο EP «Days of Ash», την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία με νέο υλικό από το 2017. Το συγκρότημα με επικεφαλής τον Bono και τον The Edge επιστρέφει σε έναν ήχο έντονα φορτισμένο πολιτικά, με στίχους που αναφέρονται σε παγκόσμια γεγονότα, κοινωνικά κινήματα και πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο διεθνών εξελίξεων. Το EP περιλαμβάνει 6 τραγούδια και αποτελεί προάγγελο ενός νέου άλμπουμ που αναμένεται αργότερα μέσα στο 2026, το οποίο ο Bono περιέγραψε ως «πιο φωτεινό και γεμάτο χαρά». Η νέα δουλειά επιχειρεί να επαναφέρει τους U2 στον ρόλο μιας μπάντας με έντονη πολιτική φωνή, συνεχίζοντας μια παράδοση δεκαετιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο τραγούδι «American Obituary» ο Bono αναφέρεται στην Renee Good, μητέρα 3 παιδιών που σκοτώθηκε σε περιστατικό διαμαρτυρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος χαρακτήρισε την γυναίκα «αφοσιωμένη στη μη βίαιη πολιτική ανυπακοή» και άσκησε κριτική στον τρόπο που παρουσιάστηκε δημόσια, τονίζοντας ότι «αυτή ήταν μια προσπάθεια δολοφονίας της ίδιας της έννοιας της αλήθειας». Παράλληλα ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατό της.

Στο «Song of the Future» το συγκρότημα στρέφει το βλέμμα του στο κίνημα Women Life Freedom στο Ιράν, αναφέροντας την Sarina Esmailzadeh, η οποία έχασε τη ζωή της σε ηλικία 16 ετών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Το τραγούδι «One Life at a Time» είναι αφιερωμένο στον Παλαιστίνιο ακτιβιστή Awdah Hathaleen, ενώ ο Bono χαρακτήρισε τον θάνατό του «αποτρόπαιο» και εξέφρασε την ελπίδα ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως παρηγοριά. Στο ίδιο πνεύμα ο τραγουδιστής καταδίκασε τόσο την βία εναντίον Ισραηλινών πολιτών όσο και την σκληρότητα της στρατιωτικής απάντησης του Benjamin Netanyahu, επισημαίνοντας ότι «η αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εκτεταμένη βαρβαρότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το «Yours Eternally», στο οποίο συμμετέχει ο Ed Sheeran μαζί με τον Ουκρανό μουσικό Taras Topolia. Το τραγούδι γράφτηκε ως επιστολή στρατιώτη από το μέτωπο του πολέμου με την Ρωσία. Ο Bono δήλωσε ότι «αν ρωτήσεις ανθρώπους στην Ανατολική Ευρώπη θα σου πουν πως ο Vladimir Putin δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία αν του επιτραπεί».

Παράλληλα με το EP, οι U2 ετοιμάζουν ένα ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Ilya Mikhaylus που θα κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ μέλη του συγκροτήματος μίλησαν για την ανάγκη να παραμείνουν ενεργοί σε κοινωνικά ζητήματα. Ο Larry Mullen Jr δήλωσε ότι «από τα πρώτα μας χρόνια δεν αποφεύγαμε ποτέ να παίρνουμε θέση, ακόμη κι αν αυτό προκαλούσε αντιδράσεις», ενώ ο The Edge τόνισε ότι η μπάντα πιστεύει σε έναν κόσμο όπου «η αξιοπρέπεια των ανθρώπων δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Το «Days of Ash» έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων και επιβεβαιώνει ότι οι U2 συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τη μουσική ως εργαλείο δημόσιου διαλόγου. Ο Bono σημείωσε ότι τα τραγούδια του EP «δεν μπορούσαν να περιμένουν» και ότι γράφτηκαν μέσα σε ένα κλίμα αγωνίας και αντίστασης. Ταυτόχρονα προανήγγειλε πως το επερχόμενο άλμπουμ θα κινηθεί σε πιο αισιόδοξο τόνο, με μια διάθεση που περιέγραψε ως «πανηγυρική και αποφασιστικά χαρούμενη».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

