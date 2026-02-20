Ζώδια 20.02.2026

Full ασυγκράτητα: Τα 3 ζώδια που τσακώνονται με το καλημέρα

Αν ανήκεις σε κάποιο από αυτά τα ζώδια, ίσως αξίζει να μετράς μέχρι το 10 πριν απαντήσεις το επόμενο πρωινό μήνυμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνούν το πρωί, πίνουν τον καφέ τους ήρεμα, χαμογελούν και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη μέρα με θετική διάθεση. Και υπάρχουν κι εκείνοι που, πριν καν ανοίξουν καλά-καλά τα μάτια τους, έχουν ήδη βρει λόγο να εκνευριστούν. Ένα μήνυμα που άργησε να απαντηθεί, ένα σχόλιο που παρεξηγήθηκε ή απλώς η γενικότερη ένταση της καθημερινότητας αρκούν για να πυροδοτήσουν μικρές… εκρήξεις. Η αλήθεια είναι ότι ο χαρακτήρας του καθενός διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες: τις εμπειρίες, το περιβάλλον, την ψυχολογία της στιγμής. Ωστόσο, η αστρολογία επιμένει πως και τα ζώδια παίζουν τον ρόλο τους στον τρόπο που αντιδρούμε, ειδικά όταν πρόκειται για ένταση, νεύρα και καβγαδάκια.

Υπάρχουν λοιπόν κάποια ζώδια που δεν φημίζονται για την υπομονή τους. Είναι παρορμητικά, λένε ό,τι σκέφτονται χωρίς φίλτρο και δεν αντέχουν να κρατήσουν μέσα τους αυτό που τους ενοχλεί. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακοί άνθρωποι ή ότι δεν αγαπούν τους γύρω τους. Απλώς έχουν έντονη ιδιοσυγκρασία και η σπίθα του καβγά μπορεί να ανάψει πολύ εύκολα. Ας δούμε ποια είναι τα 3 ζώδια που, σύμφωνα με την αστρολογία, έχουν τη φήμη ότι μπορούν να τσακωθούν… με το καλημέρα.

1. Κριός

Ο Κριός είναι γνωστός για τον δυναμισμό και την παρορμητικότητά του. Δεν του αρέσει να περιμένει, δεν αντέχει την αδικία και δεν κρατάει μέσα του αυτά που σκέφτεται. Αν κάτι τον ενοχλήσει, θα το πει εκείνη τη στιγμή, χωρίς περιστροφές. Αυτό τον κάνει ειλικρινή, αλλά συχνά και εκρηκτικό. Ένας Κριός μπορεί να ξεκινήσει καβγά πριν καλά-καλά πιει τον πρώτο καφέ.

2. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι έχουν γρήγορο μυαλό και ακόμη πιο γρήγορη γλώσσα. Μπορούν να σχολιάσουν τα πάντα, να μπουν σε αντιπαραθέσεις και να υπερασπιστούν τη γνώμη τους με πάθος. Μερικές φορές, όμως, η τάση τους να απαντούν άμεσα και αιχμηρά δημιουργεί εντάσεις. Ένας Δίδυμος μπορεί να ξεκινήσει καβγά απλώς και μόνο επειδή βαρέθηκε τη συζήτηση.

3. Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν τσακώνεται συχνά, αλλά όταν το κάνει, το κάνει… για τα καλά. Είναι έντονος, παθιασμένος και δεν ξεχνά εύκολα. Αν νιώσει προδοσία, ασέβεια ή ψέμα, μπορεί να αντιδράσει πολύ δυναμικά. Και αν ξυπνήσει με κακή διάθεση ή με κάτι που τον έχει ενοχλήσει από την προηγούμενη μέρα, ο καβγάς μπορεί να έρθει… πριν καν τελειώσει το πρώτο «καλημέρα».

ζώδια ΝΕΥΡΑ
Προηγούμενο
Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και ερωτεύεσαι πάντα τον λάθος άνθρωπο

Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και ερωτεύεσαι πάντα τον λάθος άνθρωπο

19.02.2026
Επόμενο
O Bono και U2 επιστρέφουν με πολιτικό EP με τη συμμετοχή του Ed Sheeran

O Bono και U2 επιστρέφουν με πολιτικό EP με τη συμμετοχή του Ed Sheeran

20.02.2026

