Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD

Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk To MAD με την Αθηνά Κλήμη για το ραδιόφωνο και τη μουσική
Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD την Κάτια Νεκταρίου και την Αριστέα Αλεξανδράκη, δύο δημιουργικές παρουσίες που ξεχωρίζουν στο ραδιόφωνο και τη μουσική σκηνή.

Η εκπομπή ξεκίνησε με την Κάτια να εξιστορεί πώς βρέθηκε στο Mad Radio 106,2: «Στην αρχή ήμουν λίγο διστακτική, δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω. Αλλά τελικά είπα “γιατί όχι;” και ήταν μια εμπειρία που με ενθουσίασε», εξομολογήθηκε. Το πρωινό πρόγραμμα δεν τη φόβισε: «Δεν με τρομάζει τίποτα. Ακόμα και να ξυπνάς στις πέντε το πρωί, για μένα δεν είναι πρόβλημα».

Η Κάτια τόνισε τη σημασία της ομάδας και της χημείας με τις συνεργάτιδές της: «Στην εκπομπή αυτό που βγαίνει είναι ο αληθινός μου εαυτός. Νιώθω ότι είμαστε μια παρέα, περνάμε καλά και αυτό φαίνεται στους ακροατές». Σχολίασε επίσης την ανταπόκριση του κοινού: «Μου λένε “πώς θα τα καταφέρεις;”, αλλά αν είσαι ακομπλεξάριστος και προετοιμασμένος, όλα βγαίνουν φυσικά».

Σχετικά με το περιεχόμενο της εκπομπής, ανέφερε: «Μιλάμε για lifestyle, tips για την καθημερινότητα, μικρά πράγματα που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Και στα social media δείχνω μόνο ένα μέρος, γιατί κάνω πολλά περισσότερα από όσα φαίνονται».

Η κουβέντα συνεχίστηκε με την Αριστέα Αλεξανδράκη, η οποία μίλησε για την καλλιτεχνική της πορεία και τη σχέση της με τη μουσική: «Η μουσική είναι τρόπος ζωής για μένα. Κάθε live, κάθε νέο τραγούδι είναι μια ευκαιρία να εκφράσω τον εαυτό μου και να συνδεθώ με τον κόσμο».

Αναφορικά με την προετοιμασία πριν από κάθε κυκλοφορία, η Αριστέα εξήγησε: «Δεν είναι απλά να βάλεις ένα κομμάτι στο Spotify. Κάθε λεπτομέρεια μετράει: στίχοι, παραγωγή, εικόνα. Θέλω να βγαίνει κάτι ολοκληρωμένο και αυθεντικό».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται την κριτική, τόνισε: «Στην αρχή με επηρέαζε, τώρα προσπαθώ να κρατάω μόνο την εποικοδομητική κριτική. Το υπόλοιπο απλώς αφήνει πίσω».

Σχετικά με τα social media, εξήγησε: «Τα social είναι εργαλείο αλλά και τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Μου δίνουν την ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου, ενώ στη σκηνή ή στην τηλεόραση υπάρχουν κάποια όρια. Και τα δύο μαζί μπορούν να λειτουργήσουν τέλεια».

Τέλος, στο ερώτημα για τα επόμενα σχέδιά της, η Αριστέα Αλεξανδράκη παραδέχτηκε: «Θέλω να επικεντρωθώ στη δημιουργία χωρίς πίεση. Να απολαμβάνω τη μουσική και τη σύνδεση με τον κόσμο, όχι μόνο να κυνηγάω αποτελέσματα».

Talk To Mad Αριστέα Αλεξανδράκη Κάτια Νεκταρίου
