Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μοιράζεται παρασκήνια, δημιουργικά πρότζεκτ και αυθόρμητες στιγμές στη ζωντανή τηλεφωνική
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής και της σκηνής του musical, η Demy, έκανε μια ζεστή και απολαυστική τηλεφωνική εμφάνιση στην ενότητα Themis is Calling της εκπομπής OK! με τον Θέμη Γεωργαντά, αποκαλύπτοντας σχέδια, παρασκήνια και μικρές προσωπικές συνήθειες.

Η Demy μίλησε με ενθουσιασμό για την αγάπη της στην υποκριτική και τη μουσική, θυμίζοντας πως τα musical, όπως το θρυλικό Mamma Mia, την βοήθησαν να ανακαλύψει μια νέα πλευρά της δημιουργικότητάς της: «Το πήγα σταδιακά, κάθε φορά και πιο θαρραλέα, μέχρι που ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Τώρα με τη σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο», μπορώ να κάνω κάτι με διάρκεια».

Φέτος, η δημιουργικότητά της έχει κορυφωθεί και στη μουσική: «Τον Μάιο ολοκληρώθηκε ο δίσκος μου Delta, ένα πρότζεκτ πολύ ιδιαίτερο για μένα. Μπήκαμε πέντε μέρες σε ένα σπίτι για ένα songwriting camp με μια νέα ομάδα και προέκυψε όλο το υλικό», εξήγησε η Ντέμη, αποκαλύπτοντας ότι ο δίσκος φέρει το όνομα Delta από το πραγματικό της όνομα, Δήμητρα, και είναι ίσως η πιο προσωπική της στιγμή στη μουσική.

Στο παιχνίδι των γρήγορων ερωτήσεων, χάρισε μερικές από τις πιο αυθόρμητες στιγμές της συνέντευξης. Περιέγραψε τον εαυτό της ως «συνεπή, ρομαντική και υπομονετική», παραδέχτηκε ότι θεωρεί το μυαλό της πιο σέξι στοιχείο της, ενώ δήλωσε ότι δεν έχει κάνει ποτέ ghosting. Στην ερώτηση για υπερδύναμη, αποκάλυψε ότι θα ήθελε να μπορεί να διαβάζει τη σκέψη των άλλων, και μάλιστα παραδέχτηκε με γέλιο: «Όταν μου δίνεται το δικαίωμα, γίνομαι ζηλιάρα».

Η τηλεφωνική συνέντευξη ολοκληρώθηκε με την καμπάνια MAD Unsent Messages, με τον Θέμη να τη ρωτά αν υπήρχε κάποιο μήνυμα που δεν έστειλε ποτέ. Η Demy ήταν ειλικρινής: «Δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν έχω πει ποτέ. Τα λέω όλα».

DEMY
