Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και ερωτεύεσαι πάντα τον λάθος άνθρωπο

Ο έρωτας μπορεί να είναι η πιο όμορφη εμπειρία στη ζωή, αλλά όταν επαναλαμβάνεις συνεχώς το ίδιο μοτίβο, να ερωτεύεσαι ανθρώπους που δεν σου ταιριάζουν, η καρδιά σου αρχίζει να κουράζεται και η απογοήτευση γίνεται γνώριμη συντροφιά. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται γιατί, παρά τις καλύτερες προθέσεις, καταλήγουν ξανά και ξανά με «λάθος» άτομα. Μπορεί να είναι η γοητεία τους, η αίσθηση του καινούργιου ή η βαθιά ανάγκη μας να αγαπήσουμε, αλλά σχεδόν πάντα υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής: μικρά λάθη που κάνουμε ασυναίσθητα και μας οδηγούν σε κύκλους καρδιοχτυπιού και απογοήτευσης.

Αν έχεις νιώσει ότι «πάντα ερωτεύομαι τον λάθος άνθρωπο» ή ότι οι σχέσεις σου δεν διαρκούν όσο θα ήθελες, ήρθε η ώρα να δεις τι κρύβεται πίσω από αυτό. Αναγνωρίζοντας τα μοτίβα σου, μαθαίνοντας να βλέπεις τα προειδοποιητικά σημάδια και να κατανοείς τι ψάχνεις πραγματικά σε έναν σύντροφο, μπορείς να σπάσεις τον κύκλο και να ανοίξεις τον δρόμο για έναν έρωτα που αξίζει. Δες λοιπόν ποια είναι τα 3 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι και που μας οδηγούν επανειλημμένα στον «λάθος άνθρωπο».

Διάβασε επίσης: Bell pepper code: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει τους… άπιστους συντρόφους

1. Αναζητάς αυτό που σε τραυμάτισε

Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε μοτίβα από το παρελθόν μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αν μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον όπου η αγάπη συνοδευόταν από ανασφάλεια ή ανατροπές, μπορεί ασυναίσθητα να έλκεσαι από ανθρώπους που προκαλούν τις ίδιες συγκινήσεις ακόμη κι αν είναι αρνητικές. Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσεις αυτά τα μοτίβα και να αποφασίσεις να μην τα ξαναζήσεις.

2. Αγνοείς τα κόκκινα σημάδια

Ο ενθουσιασμός του νέου έρωτα συχνά μας θολώνει τη λογική. Κι όμως, τα πρώτα σημάδια ασυμβατότητας ή έλλειψης σεβασμού δεν πρέπει να αγνοούνται. Το να βάζεις «φιλτρα» μόνο για να δεις τα καλά, οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες απογοητεύσεις. Μαθαίνοντας να παρατηρείς και να δίνεις σημασία στα μικρά προειδοποιητικά σημάδια, προστατεύεις την καρδιά σου από τον λάθος άνθρωπο.

3. Δεν ξέρεις τι θέλεις πραγματικά

Πολλοί άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να ερωτεύονται ιδανικά ή φανταστικές εκδοχές του άλλου, αντί να γνωρίζουν ποιον πραγματικά θέλουν δίπλα τους. Όταν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τι εκτιμάς σε μια σχέση ή ποιες αξίες είναι μη διαπραγματεύσιμες, ελκύεις ανθρώπους που δεν σου ταιριάζουν μακροπρόθεσμα. Η αυτογνωσία είναι το κλειδί για να ερωτευτείς τον σωστό άνθρωπο.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Boyfriend Exam: Η νέα μέθοδος για να τεστάρεις αν ο σύντροφός σου είναι πιστός

Δες κι αυτό…