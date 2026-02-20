Ηθοποιός του The Big Bang Theory δωρίζει ανώνυμα χρήματα

Ο Kunal Nayyar, που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά «The Big Bang Theory», αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί μέρος της περιουσίας του για να στηρίζει ανώνυμα οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας ιατρικών εξόδων. Ο ηθοποιός μίλησε για τη στάση ζωής του σε συνέντευξη που έδωσε στην iPaper. Ο Kunal Nayyar εξήγησε ότι η οικονομική επιτυχία δεν αποτελεί βάρος για εκείνον αλλά μια ευκαιρία να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Τα χρήματα μου έδωσαν μεγαλύτερη ελευθερία και το μεγαλύτερο δώρο είναι η δυνατότητα να ανταποδίδεις και να αλλάζεις τις ζωές των ανθρώπων». Μαζί με τη σύζυγό του Neha Kapur στηρίζει και φιλοζωικές οργανώσεις, ωστόσο η πιο προσωπική του συνήθεια είναι να αναζητά διαδικτυακά καμπάνιες συγκέντρωσης χρημάτων για οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις υγείας.

Ο ίδιος περιέγραψε την πράξη αυτή ως μια μορφή ανώνυμης προσφοράς που του δίνει χαρά, λέγοντας «Αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι να μπαίνω το βράδυ στο GoFundMe και να πληρώνω ιατρικά έξοδα αγνώστων οικογενειών. Είναι η δική μου μυστική αποστολή. Τα χρήματα δεν είναι βάρος αλλά μια ευλογία από το σύμπαν». Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από το Fortune, η περιουσία του εκτιμάται περίπου στα 45 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που του επιτρέπει να στηρίζει δράσεις χωρίς να επιδιώκει δημόσια αναγνώριση.

Ο Kunal Nayyar, ο οποίος υποδύθηκε τον Raj Koothrappali σε όλες τις 12 σεζόν της σειράς από το 2007 έως το 2019, τόνισε ότι η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τον καθένα ξεχωριστά. Όπως είπε «Οι άνθρωποι συχνά περιμένουν κάποιον ηγέτη να φέρει την ειρήνη στον κόσμο, όμως η καλοσύνη ξεκινά από τις μικρές καθημερινές πράξεις». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε «Κανείς δεν θα έρθει να αλλάξει τον κόσμο για εσένα. Πρέπει να το κάνεις μόνος σου».

