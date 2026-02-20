Streaming News 20.02.2026

Ηθοποιός του The Big Bang Theory δωρίζει ανώνυμα χρήματα

Ο Kunal Nayyar που έγινε γνωστός ως Raj Koothrappali δωρίζει ανώνυμα χρήματα για ιατρικά έξοδα οικογενειών που έχουν ανάγκη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Kunal Nayyar, που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά «The Big Bang Theory», αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί μέρος της περιουσίας του για να στηρίζει ανώνυμα οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας ιατρικών εξόδων. Ο ηθοποιός μίλησε για τη στάση ζωής του σε συνέντευξη που έδωσε στην iPaper. Ο Kunal Nayyar εξήγησε ότι η οικονομική επιτυχία δεν αποτελεί βάρος για εκείνον αλλά μια ευκαιρία να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Τα χρήματα μου έδωσαν μεγαλύτερη ελευθερία και το μεγαλύτερο δώρο είναι η δυνατότητα να ανταποδίδεις και να αλλάζεις τις ζωές των ανθρώπων». Μαζί με τη σύζυγό του Neha Kapur στηρίζει και φιλοζωικές οργανώσεις, ωστόσο η πιο προσωπική του συνήθεια είναι να αναζητά διαδικτυακά καμπάνιες συγκέντρωσης χρημάτων για οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Jessica Jones επιστρέφει – Δες το trailer του Daredevil: Born Again

Ο ίδιος περιέγραψε την πράξη αυτή ως μια μορφή ανώνυμης προσφοράς που του δίνει χαρά, λέγοντας «Αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι να μπαίνω το βράδυ στο GoFundMe και να πληρώνω ιατρικά έξοδα αγνώστων οικογενειών. Είναι η δική μου μυστική αποστολή. Τα χρήματα δεν είναι βάρος αλλά μια ευλογία από το σύμπαν». Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από το Fortune, η περιουσία του εκτιμάται περίπου στα 45 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που του επιτρέπει να στηρίζει δράσεις χωρίς να επιδιώκει δημόσια αναγνώριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kunal Nayyar, ο οποίος υποδύθηκε τον Raj Koothrappali σε όλες τις 12 σεζόν της σειράς από το 2007 έως το 2019, τόνισε ότι η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τον καθένα ξεχωριστά. Όπως είπε «Οι άνθρωποι συχνά περιμένουν κάποιον ηγέτη να φέρει την ειρήνη στον κόσμο, όμως η καλοσύνη ξεκινά από τις μικρές καθημερινές πράξεις». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε «Κανείς δεν θα έρθει να αλλάξει τον κόσμο για εσένα. Πρέπει να το κάνεις μόνος σου».

Διάβασε επίσης: Σειρές που «έλιωσες» και τραγούδια που είχες στο repeat το 2016

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Kunal Nayyar the big bang theory φιλανθρωπία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το νέο look της Margot Robbie που έφερε πίσω το viral print των 00’s

Το νέο look της Margot Robbie που έφερε πίσω το viral print των 00’s

20.02.2026
Επόμενο
Brontë Blush: Το trend που φέρνει το dark romance στο μακιγιάζ

Brontë Blush: Το trend που φέρνει το dark romance στο μακιγιάζ

20.02.2026

Δες επίσης

Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία
Cinema

Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία

20.02.2026
Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις
Cinema

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

19.02.2026
Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»
Cinema

Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

19.02.2026
Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες
Cinema

Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

19.02.2026
O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem
Cinema

O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem

19.02.2026
Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»
Cinema

Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»

19.02.2026
Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan
Cinema

Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

19.02.2026
Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf
Cinema

Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf

19.02.2026
Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο
Cinema

Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη