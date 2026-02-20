Celeb World 20.02.2026

Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»

Συγκλονίζει η Σαρλίζ Θερόν με τις αποκαλύψεις για λεκτική κακοποίηση επί ώρες από φωτογράφο
Η Σαρλίζ Θερόν προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση σχετικά με μια τραυματική εμπειρία που βίωσε κατά τα πρώτα της βήματα στον χώρο του μόντελινγκ, αποκαλύπτοντας περιστατικά λεκτικής κακοποίησης και απρεπούς συμπεριφοράς. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και πώς αυτές την σημάδεψαν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό AnOther Magazine, η Σαρλίζ Θερόν αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία που είχε με έναν φωτογράφο, όταν εργαζόταν ως μοντέλο. Όπως εξομολογήθηκε, ο φωτογράφος την κακοποιούσε λεκτικά για περίπου 15 ώρες κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης, κάνοντάς την να νιώσει σαν να μην είναι άνθρωπος.

«Σκέφτομαι στιγμές που είχα σε πλατό ή με σκηνοθέτες ή σε οντισιόν, πράγματα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Και πριν από αυτό, ως μοντέλο. Έλεγα στις κόρες μου τις προάλλες για μια δουλειά που είχα. Θυμάμαι αυτόν τον φωτογράφο να μου φωνάζει, να με κακοποιεί λεκτικά για περίπου 15 ώρες σε μια φωτογράφιση και απλώς να μην αισθάνομαι άνθρωπος», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σαρλίζ Θερόν.

Οι συνεχιζόμενες προκλήσεις

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές εξακολουθούν να υφίστανται, έστω και σε μικρότερο βαθμό. Μάλιστα, ανέφερε ένα πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ένας φωτογράφος την πλησίασε επιθετικά και έβαλε τα χέρια του πάνω της, δένοντας το πουκάμισό της, γεγονός που την ανάγκασε να αντιδράσει.

Οι αποκαλύψεις της Σαρλίζ Θερόν έχουν προκαλέσει αίσθηση και έχουν αναδείξει για άλλη μια φορά το ζήτημα της κακοποίησης και της παρενόχλησης στον χώρο της ψυχαγωγίας και της μόδας. Η γενναία απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά για τις εμπειρίες της αναμένεται να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτά τα σημαντικά ζητήματα.

