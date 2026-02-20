Μαρίνα Σάττι: «Το τραγούδι του Ακύλα μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας»

Η Μαρίνα Σάττι, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision το 2024 με το «Ζάρι», εξέφρασε την υποστήριξή της στον Ακύλα και το τραγούδι του «Ferto» για την Eurovision 2026. Η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη τόσο με το τραγούδι όσο και με τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, η Μαρίνα Σάττι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τραγούδι του Ακύλα μου φάνηκε τέλειο, μου άρεσε και ο Ακύλας μου φάνηκε γλύκα. Δεν γνωριζόμαστε, τον ήξερα όμως από πριν». Η θετική της στάση απέναντι στον φετινό εκπρόσωπο και το τραγούδι του είναι εμφανής.

Αντιδράσεις για τις ομοιότητες με το «Ζάρι»

Όταν η δημοσιογράφος σχολίασε ότι το «Ferto» θυμίζει το «Ζάρι», η Μαρίνα Σάττι αντέδρασε με έκπληξη, λέγοντας «Οκ». Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με την επιρροή της στον διαγωνισμό, σημειώνοντας: «Δεν πιστεύω ότι άνοιξα έναν νέο δρόμο στη Eurovision».

Ο Ακύλας είναι έτοιμος να διεκδικήσει μια θέση στους ημιτελικούς της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto». Όπως είχαμε αναφέρει στο mad.gr, το τραγούδι παρουσιάστηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ, Sing for Greece, στις 4 Ιανουαρίου 2026. Ο ίδιος ο Ακύλας, μιλώντας στην Μπέττυ Μαγγίρα, μοιράστηκε τα συναισθήματά του: «Είμαι πολύ χαρούμενος, από μικρός παρακολουθώ την Eurovision και με την ΜINOS EMI σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα είναι στα ελληνικά και θα κουνήσει όλη την Ευρώπη. Το τραγούδι μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, ζούμε σε ένα κόσμο που όλο ζητά πράγματα, μιλά για την ευγνωμοσύνη, για όλους τους γονείς που προσπαθούν να δώσουν τα πάντα στα παιδιά τους. Είναι ένα φαν κομμάτι». Σε άλλη συνέντευξή του, στο Mad Radio 106,2, ο Ακύλας είχε δηλώσει: «Tο τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει για τη Eurovision είναι κάτι που δεν έχει στείλει ξανά η Ελλάδα».

Η Διαδρομή του Ακύλα προς την Eurovision

Η πορεία του Ακύλα προς την Eurovision ξεκίνησε από το TikTok, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας. Στο MadWalk TV, ο Ακύλας μίλησε για τις πρώτες του εμπειρίες στο TikTok και τα επόμενα μουσικά του σχέδια. «Γενικά εγώ είχα ξεκινήσει άλλη πορεία… Μες στην καραντίνα είχα επιτέλους χρόνο να ανακαλύψω τι μου αρέσει», εξομολογήθηκε. Με ένα γιουκαλίλι και μαθήματα από το YouTube, άρχισε να γράφει τα πρώτα του κομμάτια και να εξερευνά τον κόσμο της μουσικής.

Όπως είπε ο ίδιος, η πλατφόρμα του TikTok έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του: «Μπορείς να κυκλοφορήσεις τη μουσική σου, να εκτεθείς, να πεις ό,τι θέλεις και να φτάσεις παντού». Παρά τις δυσκολίες και τις απορρίψεις που συνάντησε, ο Ακύλας υπογράμμισε: «Πέρασα δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν σταμάτησα».

Η Αντίδραση της Οικογένειας

Στην εκπομπή EurovisionGR, ο Ακύλας μίλησε για την αντίδραση της οικογένειάς του όταν άκουσαν για πρώτη φορά το «Ferto». Όπως είχαμε αναφέρει, η μητέρα του έκλαιγε όταν άκουσε το κομμάτι. «Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει. Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε: “Τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο φερ’ το, φερ’ το, θα λες;”», ανέφερε αρχικά, ενώ ξεχωριστή ήταν η αντίδραση της μητέρας του.

Η Μαρίνα Σάττι κατάφερε να ξεχωρίσει στην Eurovision 2024 με το «Ζάρι», ένα τραγούδι που συνδύαζε παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους ήχους. Η ίδια έχει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, όπως φαίνεται και από τη συνεργασία της με τον Leon Of Athens στο τραγούδι «ΕΔΩ», ένα ερωτικό τραγούδι για την τρυφερότητα και την ανεξίτηλη δύναμη της αγάπης, όπως είχαμε γράψει.

