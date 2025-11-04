MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 04.11.2025

Ο Ακύλας στο MadWalk TV: Το TikTok, το MadWalk και η διαδρομή του προς τη Eurovision

Ο Ακύλας μιλάει για τη διαδρομή του στο μουσικό ταξίδι, τη συμμετοχή του στη Eurovision και το MadWalk 2025
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι παρουσιάστριες Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται τον Ακύλα, ο οποίος μιλάει για την πορεία του στη μουσική, τις πρώτες του εμπειρίες στο TikTok και τα επόμενα μουσικά του σχέδια.

«Γενικά εγώ είχα ξεκινήσει άλλη πορεία… Μες στην καραντίνα είχα επιτέλους χρόνο να ανακαλύψω τι μου αρέσει», εξομολογείται ο Ακύλας. Με ένα γιουκαλίλι και μαθήματα από το YouTube, άρχισε να γράφει τα πρώτα του κομμάτια και να εξερευνά τον κόσμο της μουσικής.

Διάβασε επίσης: Ο Μάνος Καμακάρης στο MadWalk TV: Ο make-up artist μιλά για τάσεις και την ελευθερία στην προσωπική αισθητική

Η πλατφόρμα του TikTok έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του: «Μπορείς να κυκλοφορήσεις τη μουσική σου, να εκτεθείς, να πεις ό,τι θέλεις και να φτάσεις παντού». Παρά τις δυσκολίες και τις απορρίψεις που συνάντησε, ο Ακύλας υπογραμμίζει: «Πέρασα δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν σταμάτησα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση για τη Eurovision. Ο Ακύλας μοιράστηκε ότι έχει ήδη καταθέσει ένα κομμάτι για τον διαγωνισμό: «Είναι κάτι πολύ καινούριο για μένα και πιστεύω ότι δεν έχει ξαναϋπάρξει αντίστοιχη συμμετοχή από την Ελλάδα». Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τώρα έχουμε Eurovision song δυνατό, οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο, αλλά μες στο 2026 θα το πάρετε».

Η συνεργασία με τον Papazo και η υποστήριξη των νέων καλλιτεχνών δείχνει ότι η γενιά αυτή προάγει τη μοναδικότητα και τη συνεργασία: «Θέλαμε να φτιάξουμε τη δική μας σκηνή. Κάνουμε live μαζί και με άλλους ανερχόμενους καλλιτέχνες. Είναι πολύ όμορφο το να συνεργάζεσαι».

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου στο MadWalk TV: «Η λάμψη είναι δημιουργικότητα, όχι απλώς μακιγιάζ»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Madwalk Ακύλας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O λόγος που η Ariana Grande δεν πήγε στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Βραζιλία

O λόγος που η Ariana Grande δεν πήγε στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Βραζιλία

04.11.2025
Επόμενο
Το Spotify ξεπερνά τους 700 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και σημειώνει κέρδη ρεκόρ

Το Spotify ξεπερνά τους 700 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και σημειώνει κέρδη ρεκόρ

04.11.2025

Δες επίσης

Η Σοφία Σίντι στο Talk to MAD: Από τα viral videos στη νέα ζωή της ως μαμά
Εκπομπές Mad TV

Η Σοφία Σίντι στο Talk to MAD: Από τα viral videos στη νέα ζωή της ως μαμά

04.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου στο Unplugged Stories: «Λατρεύω τη Eurovision και θέλω να πάω με μπαλάντα»
Εκπομπές Mad TV

Η Τάνια Μπρεάζου στο Unplugged Stories: «Λατρεύω τη Eurovision και θέλω να πάω με μπαλάντα»

03.11.2025
Η Αργυρώ Ταμβάκου και ο Γιώργος Βραχνός στο Talk to MAD: Μιλούν για την καινοτομία στο θέατρο και τον ρόλο της σύγχρονης Αντιγόνης
Εκπομπές Mad TV

Η Αργυρώ Ταμβάκου και ο Γιώργος Βραχνός στο Talk to MAD: Μιλούν για την καινοτομία στο θέατρο και τον ρόλο της σύγχρονης Αντιγόνης

03.11.2025
Ο Μάνος Καμακάρης στο MadWalk TV: Ο make-up artist μιλά για τάσεις και την ελευθερία στην προσωπική αισθητική
Εκπομπές Mad TV

Ο Μάνος Καμακάρης στο MadWalk TV: Ο make-up artist μιλά για τάσεις και την ελευθερία στην προσωπική αισθητική

03.11.2025
Ο Κωνσταντίνος Στάμου στο Fitness O’Clock: «Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να πάω σε περισσότερες Ολυμπιάδες»
Εκπομπές Mad TV

Ο Κωνσταντίνος Στάμου στο Fitness O’Clock: «Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να πάω σε περισσότερες Ολυμπιάδες»

31.10.2025
Ο Δημήτρης Μουσμουλίδης στο Talk to MAD: «Ένας από τους στόχους μου είναι να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή»
Εκπομπές Mad TV

Ο Δημήτρης Μουσμουλίδης στο Talk to MAD: «Ένας από τους στόχους μου είναι να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή»

31.10.2025
Η Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου στο MadWalk TV: «Η λάμψη είναι δημιουργικότητα, όχι απλώς μακιγιάζ»
Εκπομπές Mad TV

Η Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου στο MadWalk TV: «Η λάμψη είναι δημιουργικότητα, όχι απλώς μακιγιάζ»

30.10.2025
Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για την Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για τη θεατρική τους συνεργασία
Εκπομπές Mad TV

Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για την Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για τη θεατρική τους συνεργασία

30.10.2025
Ο Σάββας Καραγιάννης στο Talk to MAD: «Είμαι real και πάνω στα πράγματα της καθημερινότητάς μου»
Εκπομπές Mad TV

Ο Σάββας Καραγιάννης στο Talk to MAD: «Είμαι real και πάνω στα πράγματα της καθημερινότητάς μου»

30.10.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο