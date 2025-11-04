Ο Ακύλας στο MadWalk TV: Το TikTok, το MadWalk και η διαδρομή του προς τη Eurovision

Ο Ακύλας μιλάει για τη διαδρομή του στο μουσικό ταξίδι, τη συμμετοχή του στη Eurovision και το MadWalk 2025

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι παρουσιάστριες Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται τον Ακύλα, ο οποίος μιλάει για την πορεία του στη μουσική, τις πρώτες του εμπειρίες στο TikTok και τα επόμενα μουσικά του σχέδια.

«Γενικά εγώ είχα ξεκινήσει άλλη πορεία… Μες στην καραντίνα είχα επιτέλους χρόνο να ανακαλύψω τι μου αρέσει», εξομολογείται ο Ακύλας. Με ένα γιουκαλίλι και μαθήματα από το YouTube, άρχισε να γράφει τα πρώτα του κομμάτια και να εξερευνά τον κόσμο της μουσικής.

Διάβασε επίσης: Ο Μάνος Καμακάρης στο MadWalk TV: Ο make-up artist μιλά για τάσεις και την ελευθερία στην προσωπική αισθητική

Η πλατφόρμα του TikTok έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του: «Μπορείς να κυκλοφορήσεις τη μουσική σου, να εκτεθείς, να πεις ό,τι θέλεις και να φτάσεις παντού». Παρά τις δυσκολίες και τις απορρίψεις που συνάντησε, ο Ακύλας υπογραμμίζει: «Πέρασα δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν σταμάτησα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση για τη Eurovision. Ο Ακύλας μοιράστηκε ότι έχει ήδη καταθέσει ένα κομμάτι για τον διαγωνισμό: «Είναι κάτι πολύ καινούριο για μένα και πιστεύω ότι δεν έχει ξαναϋπάρξει αντίστοιχη συμμετοχή από την Ελλάδα». Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τώρα έχουμε Eurovision song δυνατό, οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο, αλλά μες στο 2026 θα το πάρετε».

Η συνεργασία με τον Papazo και η υποστήριξη των νέων καλλιτεχνών δείχνει ότι η γενιά αυτή προάγει τη μοναδικότητα και τη συνεργασία: «Θέλαμε να φτιάξουμε τη δική μας σκηνή. Κάνουμε live μαζί και με άλλους ανερχόμενους καλλιτέχνες. Είναι πολύ όμορφο το να συνεργάζεσαι».

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου στο MadWalk TV: «Η λάμψη είναι δημιουργικότητα, όχι απλώς μακιγιάζ»